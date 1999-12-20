Bandhan Gold ETF
Summary Info
Fund Name
: Bandhan Mutual Fund
Scheme Name
: Bandhan Gold ETF
AMC
: Bandhan Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Gold - ETFs
Launch Date
: 01-Dec-2025
Fund Manager
: Abhishek Jain
Net Assets (Rs. cr)
: 10.76
Bandhan Gold ETF - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 174.0851
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Bandhan Gold ETF- NAV Chart
Bandhan Gold ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
16.01
27.63
-
-
-
-
-
34.89
|Category Avg
6.84
19.1
38.44
65.57
101.5
40.43
26.34
36.94
|Category Best
8.44
20.45
39.17
66.72
103.63
41.02
26.53
88.13
|Category Worst
3.91
15.4
31.11
60.79
95.72
39.97
26.06
12.04
Bandhan Gold ETF- Latest Dividends
No Records Found
Bandhan Gold ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 1000
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
