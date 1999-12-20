Bandhan Silver ETF FOF Regular G
Summary Info
Fund Name
: Bandhan Mutual Fund
Scheme Name
: Bandhan Silver ETF FOF Regular G
AMC
: Bandhan Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Fund of Funds - Silver
Launch Date
: 12-Jan-2026
Fund Manager
: Abhishek Jain
Net Assets (Rs. cr)
: 0
Bandhan Silver ETF FOF Regular G - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 12.1433
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: 0.25% if redeemed on or before 15 days from the allotment date. Nil if redeemed after 15 days from the allotment date
Bandhan Silver ETF FOF Regular G- NAV Chart
Bandhan Silver ETF FOF Regular G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
8.7
|Category Avg
6.64
50.62
145.37
198.17
275.54
69.39
-
109.98
|Category Best
11.26
59.04
152.99
207.19
282.29
70.25
-
249.08
|Category Worst
-1.26
44.1
130.52
186.23
260.21
68.75
-
47.27
Bandhan Silver ETF FOF Regular G- Latest Dividends
No Records Found
Bandhan Silver ETF FOF Regular G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 1000
Increm.Investment(Rs.)
: 1000
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
