Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Reg IDCW

Summary Info

Fund Name

Baroda BNP Paribas Mutual Fund

Scheme Name

AMC

Type

:  Open

Category

Equity - Diversified

Launch Date

02-Sep-2025

Fund Manager

Jitendra Sriram

Net Assets (Rs. cr)

0

Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Reg IDCW - Nav Details

Nav Date

:  20-Aug-2025

NAV [Rs.]

:  -

Buy/Resale Price [Rs.]

-

Sell/Repurchase Price [Rs.]

-

Entry Load %

Exit Load %

Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Reg IDCW- NAV Chart

Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Reg IDCW- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Avg
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Best
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Worst
-
-
-
-
-
-
-
-

Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Reg IDCW- Latest Dividends

No Records Found

Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Reg IDCW- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

1000

Increm.Investment(Rs.)

1000

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

No Records Found

Key information

Fund House:
Baroda BNP Paribas Mutual Fund
Incorporation Date:
05-Nov-1992
Total Assets Managed (Cr.):
48,441.14
Trustee/s:
Mr. I.V.L. Sridhar, Ms. Jyothi Krishnan, Baroda Trustee India Priv
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Suresh Soni
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Mr. david vaillant, Mr. Sanjay Sachdev, Mr. Vincent Trouillard-Pe, Ms. Aparna Sharma
Compliance Officer/s:
NA
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Jitendra Sriram
Auditors:
S.R. Batliboi &Co.,LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
201 (A) 2nd Floor, A wing, Crescenzo, C-38 & 39, G Block, Bandra-Kur la Complex, Mumbai - 400051.
Contact Nos:
022 69209600
Fax:
NA
Email:
service@barodabnpparibasmf.in
Website:
www.barodabnpparibasmf.in
