DSP MSCI India ETF

DSP MSCI India ETF

Summary Info

Fund Name

DSP Mutual Fund

Scheme Name

DSP MSCI India ETF

AMC

DSP Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Exchange Traded Funds (ETFs)

Launch Date

10-Nov-2025

Fund Manager

Anil Ghelani

Net Assets (Rs. cr)

7.77

DSP MSCI India ETF - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  29.941

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

DSP MSCI India ETF- NAV Chart

DSP MSCI India ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.59
-1.77
-
-
-
-
-
-1.37
Category Avg
2.35
2.77
9.94
19.58
33.01
21.17
16.16
18.36
Category Best
14.03
62.96
160.81
226.35
304.51
71.83
38.96
256.96
Category Worst
-2.78
-12.68
-18.4
-15.82
-10.6
6.23
4.92
-23.22

DSP MSCI India ETF- Latest Dividends

No Records Found

DSP MSCI India ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

5000

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Kwality Wall's451

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityHDFC BankBanks8.0162810.62
EquityReliance IndustrPetroleum Products6.8033650.52
EquityICICI BankBanks5.0529210.39
EquityBharti AirtelTelecom - Services3.8414180.29
EquityInfosysIT - Software3.8218360.29
EquityM & MAutomobiles2.465150.19
EquityAxis BankBanks2.0712690.16
EquityTCSIT - Software2.065000.16
EquityBajaj FinanceFinance1.9615470.15
EquityLarsen & ToubroConstruction1.953720.15
EquityKotak Mah. BankBanks1.716040.13
EquityMaruti SuzukiAutomobiles1.48690.11
EquityHind. UnileverDiversified FMCG1.354540.10
EquitySBIBanks1.2910200.10
EquitySun Pharma.Inds.Pharmaceuticals & Biotechnology1.175300.09
EquityHCL TechnologiesIT - Software1.105250.08
EquityBharat ElectronAerospace & Defense1.0420190.08
EquityNTPCPower1.0224110.07
EquityTitan CompanyConsumer Durables1.021960.07
EquityShriram FinanceFinance1.007790.07
EquityUltraTech Cem.Cement & Cement Products0.99650.07
EquityTata SteelFerrous Metals0.9641380.07
EquityPower Grid CorpnPower0.8725690.06
EquityITCDiversified FMCG0.8616610.06
EquityHindalco Inds.Non - Ferrous Metals0.857450.06
EquityAsian PaintsConsumer Durables0.762120.05
EquityEicher MotorsAutomobiles0.72760.05
EquityInterglobe AviatTransport Services0.681050.05
EquitySBI Life InsuranInsurance0.652490.05
EquityTVS Motor Co.Automobiles0.631310.04
EquityHind.AeronauticsAerospace & Defense0.631110.04
EquityNestle IndiaFood Products0.623730.04
EquityTech MahindraIT - Software0.612980.04
EquityCiplaPharmaceuticals & Biotechnology0.613120.04
EquityJio FinancialFinance0.6015800.04
EquityTata MotorsAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.6011190.04
EquityVedantaDiversified Metals0.597560.04
EquityMax HealthcareHealthcare Services0.584300.04
EquityAdani PortsTransport Infrastructure0.562980.04
EquityBajaj FinservFinance0.562120.04
EquityTrentRetailing0.551000.04
EquityGrasim IndsCement & Cement Products0.551500.04
EquityApollo HospitalsHealthcare Services0.54600.04
EquityDivi's Lab.Pharmaceuticals & Biotechnology0.54660.04
EquityO N G COil0.5417380.04
EquityTata Motors PVehAutomobiles0.5311190.04
EquityCoal IndiaConsumable Fuels0.5210210.04
EquityHDFC Life Insur.Insurance0.525360.04
EquityCholaman.Inv.&FnFinance0.512320.03
EquityJSW SteelFerrous Metals0.513380.03
EquityTata ConsumerAgricultural Food & other Products0.503280.03
EquityDr Reddy's LabsPharmaceuticals & Biotechnology0.493000.03
EquityWiproIT - Software0.4914480.03
EquityHero MotocorpAutomobiles0.49660.03
EquityPersistent SysteIT - Software0.48600.03
EquityEternalRetailing0.4813330.03
EquityVarun BeveragesBeverages0.477470.03
EquityBritannia Inds.Food Products0.47600.03
EquityIndian Hotels CoLeisure Services0.454720.03
EquityPB Fintech.Financial Technology (Fintech)0.451900.03
EquityBajaj AutoAutomobiles0.44370.03
EquityCummins IndiaIndustrial Products0.44770.03
EquityAvenue Super.Retailing0.44900.03
EquityTata Power Co.Power0.438830.03
EquityB P C LPetroleum Products0.418390.03
EquityIndus TowersTelecom - Services0.397290.03
EquitySuzlon EnergyElectrical Equipment0.3856800.02
EquitySwiggyRetailing0.387630.02
EquityLupinPharmaceuticals & Biotechnology0.381390.02
EquityPower Fin.Corpn.Finance0.388200.02
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.3716230.02
EquityBSECapital Markets0.371100.02
EquityHDFC AMCCapital Markets0.361060.02
EquityDLFRealty0.364100.02
EquitySamvardh. Mothe.Auto Components0.3623330.02
EquityGodrej ConsumerPersonal Products0.362260.02
EquityIndusInd BankBanks0.353190.02
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)0.352120.02
EquityICICI LombardInsurance0.341350.02
EquityH P C LPetroleum Products0.345290.02
EquityInfo Edg.(India)Retailing0.341970.02
EquityI O C LPetroleum Products0.3315600.02
EquityMuthoot FinanceFinance0.33670.02
EquityCG Power & IndElectrical Equipment0.333920.02
EquitySRFChemicals & Petrochemicals0.32820.02
EquityPidilite Inds.Chemicals & Petrochemicals0.321690.02
EquityTorrent Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.32650.02
EquityLTIMindtreeIT - Software0.32410.02
EquityDixon Technolog.Consumer Durables0.31200.02
EquityFortis Health.Healthcare Services0.312710.02
EquityREC LtdFinance0.306550.02
EquityUnited SpiritsBeverages0.301610.02
EquityAdani PowerPower0.2915980.02
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals0.292800.02
EquityGE Vernova T&DElectrical Equipment0.29710.02
EquityPolycab IndiaIndustrial Products0.28290.02
EquityGAIL (India)Gas0.2812710.02
EquityMaricoAgricultural Food & other Products0.282870.02
EquityJindal SteelFerrous Metals0.271970.02
EquityHyundai Motor IAutomobiles0.27900.02
EquityPhoenix MillsRealty0.261090.02
EquityAU Small FinanceBanks0.262020.02
EquityAdani Enterp.Metals & Minerals Trading0.26890.01
EquitySundaram FinanceFinance0.25370.01
EquityBharat ForgeAuto Components0.251320.01
EquityAPL Apollo TubesIndustrial Products0.251000.01
EquityAmbuja CementsCement & Cement Products0.243410.01
EquityYes BankBanks0.2486670.01
EquitySolar IndustriesChemicals & Petrochemicals0.24150.01
EquityLodha DevelopersRealty0.231650.01
EquityHavells IndiaConsumer Durables0.221210.01
EquityAurobindo PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.221440.01
EquityIDFC First BankBanks0.2219870.01
EquityBajaj HoldingsFinance0.22150.01
EquityBank of BarodaBanks0.225710.01
EquityFSN E-CommerceRetailing0.226320.01
EquityGodrej Propert.Realty0.21830.01
EquityB H E LElectrical Equipment0.215770.01
EquityVoltasConsumer Durables0.211190.01
EquityMphasisIT - Software0.21580.01
EquityVodafone IdeaTelecom - Services0.21149650.01
EquityVishal Mega MartRetailing0.2011610.01
EquityPunjab Natl.BankBanks0.2012700.01
EquityCanara BankBanks0.2010020.01
EquityTube InvestmentsAuto Components0.20590.01
EquityMRFAuto Components0.2010.01
EquityJindal Stain.Ferrous Metals0.201820.01
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure0.2014580.01
EquityPrestige EstatesRealty0.19950.01
EquitySiemensElectrical Equipment0.19490.01
EquityA B BElectrical Equipment0.19290.01
EquityMankind PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.19680.01
EquityDabur IndiaPersonal Products0.192940.01
EquityCoromandel InterFertilizers & Agrochemicals0.19650.01
EquityBoschAuto Components0.1940.01
EquityAlkem LabPharmaceuticals & Biotechnology0.18260.01
EquityWaaree EnergiesElectrical Equipment0.18480.01
EquityNMDCMinerals & Mining0.1817000.01
EquityColgate-PalmolivPersonal Products0.18680.01
EquitySBI CardsFinance0.181580.01
EquityP I IndustriesFertilizers & Agrochemicals0.18420.01
EquityICICI Pru LifeInsurance0.172000.01
EquityShree CementCement & Cement Products0.1750.01
EquityNHPC LtdPower0.1716650.01
EquityUnion Bank (I)Banks0.178440.01
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment0.1670.01
EquityTorrent PowerPower0.16970.01
EquitySiemens Ener.IndElectrical Equipment0.16490.01
EquityJubilant Food.Leisure Services0.162190.01
EquityPetronet LNGGas0.154140.01
EquitySupreme Inds.Industrial Products0.15350.01
EquityOberoi RealtyRealty0.15700.01
EquityJSW EnergyPower0.152410.01
EquityTata CommTelecom - Services0.15630.01
EquityOil IndiaOil0.152700.01
EquityKalyan JewellersConsumer Durables0.142280.01
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.1430.01
EquityRail VikasConstruction0.132880.01
EquityZydus Lifesci.Pharmaceuticals & Biotechnology0.131110.01
EquityBalkrishna IndsAuto Components0.13430.01
EquityAstralIndustrial Products0.12670.00
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software0.12120.00
EquityI R C T CLeisure Services0.121330.00
EquityKwality Wall'sFood Products0.024510.00

Key information

Fund House:
DSP Mutual Fund
Incorporation Date:
13-May-1996
Total Assets Managed (Cr.):
2,24,668.94
Trustee/s:
Mr.T.S. Krishna Murthy, DSP Trustee Private Limit, Shitin D. Desai, S.S.N. Moorthy, Mrs. Pravin tripathi, Ms. Dharmishta Rawal
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Kalpen Parekh
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Uday Khanna, Mr.Hemendra M. Kothari, Mr. S.S. Mundra, Ms. Aditi Kothari Desai, Mr.Dhananjay Mungale, Mr. S. Ramadorai
Compliance Officer/s:
Pritesh Majmudar
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Anil Ghelani
Auditors:
S.R. BATLIBOI &Co.LLP, M/s.Walker Chandiok & Co.

OTHER INFORMATION

Registered Office:
The Ruby, 25th Floor, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028.
Contact Nos:
022-66578000
Fax:
022-66578181
Email:
service@dspim.com
Website:
www.dspim.com
