DSP MSCI India ETF
Summary Info
Fund Name
: DSP Mutual Fund
Scheme Name
: DSP MSCI India ETF
AMC
: DSP Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 10-Nov-2025
Fund Manager
: Anil Ghelani
Net Assets (Rs. cr)
: 7.77
Invest wise with Expert advice
DSP MSCI India ETF - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 29.941
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
DSP MSCI India ETF- NAV Chart
DSP MSCI India ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.59
-1.77
-
-
-
-
-
-1.37
|Category Avg
2.35
2.77
9.94
19.58
33.01
21.17
16.16
18.36
|Category Best
14.03
62.96
160.81
226.35
304.51
71.83
38.96
256.96
|Category Worst
-2.78
-12.68
-18.4
-15.82
-10.6
6.23
4.92
-23.22
DSP MSCI India ETF- Latest Dividends
No Records Found
DSP MSCI India ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|HDFC Bank
|Banks
|8.01
|6281
|0.62
|Equity
|Reliance Industr
|Petroleum Products
|6.80
|3365
|0.52
|Equity
|ICICI Bank
|Banks
|5.05
|2921
|0.39
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|3.84
|1418
|0.29
|Equity
|Infosys
|IT - Software
|3.82
|1836
|0.29
|Equity
|M & M
|Automobiles
|2.46
|515
|0.19
|Equity
|Axis Bank
|Banks
|2.07
|1269
|0.16
|Equity
|TCS
|IT - Software
|2.06
|500
|0.16
|Equity
|Bajaj Finance
|Finance
|1.96
|1547
|0.15
|Equity
|Larsen & Toubro
|Construction
|1.95
|372
|0.15
|Equity
|Kotak Mah. Bank
|Banks
|1.71
|604
|0.13
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|1.48
|69
|0.11
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|1.35
|454
|0.10
|Equity
|SBI
|Banks
|1.29
|1020
|0.10
|Equity
|Sun Pharma.Inds.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.17
|530
|0.09
|Equity
|HCL Technologies
|IT - Software
|1.10
|525
|0.08
|Equity
|Bharat Electron
|Aerospace & Defense
|1.04
|2019
|0.08
|Equity
|NTPC
|Power
|1.02
|2411
|0.07
|Equity
|Titan Company
|Consumer Durables
|1.02
|196
|0.07
|Equity
|Shriram Finance
|Finance
|1.00
|779
|0.07
|Equity
|UltraTech Cem.
|Cement & Cement Products
|0.99
|65
|0.07
|Equity
|Tata Steel
|Ferrous Metals
|0.96
|4138
|0.07
|Equity
|Power Grid Corpn
|Power
|0.87
|2569
|0.06
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|0.86
|1661
|0.06
|Equity
|Hindalco Inds.
|Non - Ferrous Metals
|0.85
|745
|0.06
|Equity
|Asian Paints
|Consumer Durables
|0.76
|212
|0.05
|Equity
|Eicher Motors
|Automobiles
|0.72
|76
|0.05
|Equity
|Interglobe Aviat
|Transport Services
|0.68
|105
|0.05
|Equity
|SBI Life Insuran
|Insurance
|0.65
|249
|0.05
|Equity
|TVS Motor Co.
|Automobiles
|0.63
|131
|0.04
|Equity
|Hind.Aeronautics
|Aerospace & Defense
|0.63
|111
|0.04
|Equity
|Nestle India
|Food Products
|0.62
|373
|0.04
|Equity
|Tech Mahindra
|IT - Software
|0.61
|298
|0.04
|Equity
|Cipla
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.61
|312
|0.04
|Equity
|Jio Financial
|Finance
|0.60
|1580
|0.04
|Equity
|Tata Motors
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.60
|1119
|0.04
|Equity
|Vedanta
|Diversified Metals
|0.59
|756
|0.04
|Equity
|Max Healthcare
|Healthcare Services
|0.58
|430
|0.04
|Equity
|Adani Ports
|Transport Infrastructure
|0.56
|298
|0.04
|Equity
|Bajaj Finserv
|Finance
|0.56
|212
|0.04
|Equity
|Trent
|Retailing
|0.55
|100
|0.04
|Equity
|Grasim Inds
|Cement & Cement Products
|0.55
|150
|0.04
|Equity
|Apollo Hospitals
|Healthcare Services
|0.54
|60
|0.04
|Equity
|Divi's Lab.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.54
|66
|0.04
|Equity
|O N G C
|Oil
|0.54
|1738
|0.04
|Equity
|Tata Motors PVeh
|Automobiles
|0.53
|1119
|0.04
|Equity
|Coal India
|Consumable Fuels
|0.52
|1021
|0.04
|Equity
|HDFC Life Insur.
|Insurance
|0.52
|536
|0.04
|Equity
|Cholaman.Inv.&Fn
|Finance
|0.51
|232
|0.03
|Equity
|JSW Steel
|Ferrous Metals
|0.51
|338
|0.03
|Equity
|Tata Consumer
|Agricultural Food & other Products
|0.50
|328
|0.03
|Equity
|Dr Reddy's Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.49
|300
|0.03
|Equity
|Wipro
|IT - Software
|0.49
|1448
|0.03
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|0.49
|66
|0.03
|Equity
|Persistent Syste
|IT - Software
|0.48
|60
|0.03
|Equity
|Eternal
|Retailing
|0.48
|1333
|0.03
|Equity
|Varun Beverages
|Beverages
|0.47
|747
|0.03
|Equity
|Britannia Inds.
|Food Products
|0.47
|60
|0.03
|Equity
|Indian Hotels Co
|Leisure Services
|0.45
|472
|0.03
|Equity
|PB Fintech.
|Financial Technology (Fintech)
|0.45
|190
|0.03
|Equity
|Bajaj Auto
|Automobiles
|0.44
|37
|0.03
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|0.44
|77
|0.03
|Equity
|Avenue Super.
|Retailing
|0.44
|90
|0.03
|Equity
|Tata Power Co.
|Power
|0.43
|883
|0.03
|Equity
|B P C L
|Petroleum Products
|0.41
|839
|0.03
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|0.39
|729
|0.03
|Equity
|Suzlon Energy
|Electrical Equipment
|0.38
|5680
|0.02
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|0.38
|763
|0.02
|Equity
|Lupin
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.38
|139
|0.02
|Equity
|Power Fin.Corpn.
|Finance
|0.38
|820
|0.02
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.37
|1623
|0.02
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|0.37
|110
|0.02
|Equity
|HDFC AMC
|Capital Markets
|0.36
|106
|0.02
|Equity
|DLF
|Realty
|0.36
|410
|0.02
|Equity
|Samvardh. Mothe.
|Auto Components
|0.36
|2333
|0.02
|Equity
|Godrej Consumer
|Personal Products
|0.36
|226
|0.02
|Equity
|IndusInd Bank
|Banks
|0.35
|319
|0.02
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|0.35
|212
|0.02
|Equity
|ICICI Lombard
|Insurance
|0.34
|135
|0.02
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|0.34
|529
|0.02
|Equity
|Info Edg.(India)
|Retailing
|0.34
|197
|0.02
|Equity
|I O C L
|Petroleum Products
|0.33
|1560
|0.02
|Equity
|Muthoot Finance
|Finance
|0.33
|67
|0.02
|Equity
|CG Power & Ind
|Electrical Equipment
|0.33
|392
|0.02
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|0.32
|82
|0.02
|Equity
|Pidilite Inds.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.32
|169
|0.02
|Equity
|Torrent Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.32
|65
|0.02
|Equity
|LTIMindtree
|IT - Software
|0.32
|41
|0.02
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|0.31
|20
|0.02
|Equity
|Fortis Health.
|Healthcare Services
|0.31
|271
|0.02
|Equity
|REC Ltd
|Finance
|0.30
|655
|0.02
|Equity
|United Spirits
|Beverages
|0.30
|161
|0.02
|Equity
|Adani Power
|Power
|0.29
|1598
|0.02
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.29
|280
|0.02
|Equity
|GE Vernova T&D
|Electrical Equipment
|0.29
|71
|0.02
|Equity
|Polycab India
|Industrial Products
|0.28
|29
|0.02
|Equity
|GAIL (India)
|Gas
|0.28
|1271
|0.02
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & other Products
|0.28
|287
|0.02
|Equity
|Jindal Steel
|Ferrous Metals
|0.27
|197
|0.02
|Equity
|Hyundai Motor I
|Automobiles
|0.27
|90
|0.02
|Equity
|Phoenix Mills
|Realty
|0.26
|109
|0.02
|Equity
|AU Small Finance
|Banks
|0.26
|202
|0.02
|Equity
|Adani Enterp.
|Metals & Minerals Trading
|0.26
|89
|0.01
|Equity
|Sundaram Finance
|Finance
|0.25
|37
|0.01
|Equity
|Bharat Forge
|Auto Components
|0.25
|132
|0.01
|Equity
|APL Apollo Tubes
|Industrial Products
|0.25
|100
|0.01
|Equity
|Ambuja Cements
|Cement & Cement Products
|0.24
|341
|0.01
|Equity
|Yes Bank
|Banks
|0.24
|8667
|0.01
|Equity
|Solar Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|0.24
|15
|0.01
|Equity
|Lodha Developers
|Realty
|0.23
|165
|0.01
|Equity
|Havells India
|Consumer Durables
|0.22
|121
|0.01
|Equity
|Aurobindo Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.22
|144
|0.01
|Equity
|IDFC First Bank
|Banks
|0.22
|1987
|0.01
|Equity
|Bajaj Holdings
|Finance
|0.22
|15
|0.01
|Equity
|Bank of Baroda
|Banks
|0.22
|571
|0.01
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|0.22
|632
|0.01
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.21
|83
|0.01
|Equity
|B H E L
|Electrical Equipment
|0.21
|577
|0.01
|Equity
|Voltas
|Consumer Durables
|0.21
|119
|0.01
|Equity
|Mphasis
|IT - Software
|0.21
|58
|0.01
|Equity
|Vodafone Idea
|Telecom - Services
|0.21
|14965
|0.01
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|0.20
|1161
|0.01
|Equity
|Punjab Natl.Bank
|Banks
|0.20
|1270
|0.01
|Equity
|Canara Bank
|Banks
|0.20
|1002
|0.01
|Equity
|Tube Investments
|Auto Components
|0.20
|59
|0.01
|Equity
|MRF
|Auto Components
|0.20
|1
|0.01
|Equity
|Jindal Stain.
|Ferrous Metals
|0.20
|182
|0.01
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|0.20
|1458
|0.01
|Equity
|Prestige Estates
|Realty
|0.19
|95
|0.01
|Equity
|Siemens
|Electrical Equipment
|0.19
|49
|0.01
|Equity
|A B B
|Electrical Equipment
|0.19
|29
|0.01
|Equity
|Mankind Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.19
|68
|0.01
|Equity
|Dabur India
|Personal Products
|0.19
|294
|0.01
|Equity
|Coromandel Inter
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.19
|65
|0.01
|Equity
|Bosch
|Auto Components
|0.19
|4
|0.01
|Equity
|Alkem Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.18
|26
|0.01
|Equity
|Waaree Energies
|Electrical Equipment
|0.18
|48
|0.01
|Equity
|NMDC
|Minerals & Mining
|0.18
|1700
|0.01
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|0.18
|68
|0.01
|Equity
|SBI Cards
|Finance
|0.18
|158
|0.01
|Equity
|P I Industries
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.18
|42
|0.01
|Equity
|ICICI Pru Life
|Insurance
|0.17
|200
|0.01
|Equity
|Shree Cement
|Cement & Cement Products
|0.17
|5
|0.01
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|0.17
|1665
|0.01
|Equity
|Union Bank (I)
|Banks
|0.17
|844
|0.01
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|0.16
|7
|0.01
|Equity
|Torrent Power
|Power
|0.16
|97
|0.01
|Equity
|Siemens Ener.Ind
|Electrical Equipment
|0.16
|49
|0.01
|Equity
|Jubilant Food.
|Leisure Services
|0.16
|219
|0.01
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|0.15
|414
|0.01
|Equity
|Supreme Inds.
|Industrial Products
|0.15
|35
|0.01
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.15
|70
|0.01
|Equity
|JSW Energy
|Power
|0.15
|241
|0.01
|Equity
|Tata Comm
|Telecom - Services
|0.15
|63
|0.01
|Equity
|Oil India
|Oil
|0.15
|270
|0.01
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|0.14
|228
|0.01
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.14
|3
|0.01
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|0.13
|288
|0.01
|Equity
|Zydus Lifesci.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.13
|111
|0.01
|Equity
|Balkrishna Inds
|Auto Components
|0.13
|43
|0.01
|Equity
|Astral
|Industrial Products
|0.12
|67
|0.00
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|0.12
|12
|0.00
|Equity
|I R C T C
|Leisure Services
|0.12
|133
|0.00
|Equity
|Kwality Wall's
|Food Products
|0.02
|451
|0.00
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement