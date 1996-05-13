DSP Nifty Midcap 150 ETF
Summary Info
Fund Name
: DSP Mutual Fund
Scheme Name
: DSP Nifty Midcap 150 ETF
AMC
: DSP Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 24-Nov-2025
Fund Manager
: Anil Ghelani
Net Assets (Rs. cr)
: 7.74
DSP Nifty Midcap 150 ETF - Nav Details
Nav Date
: 13-Feb-2026
NAV [Rs.]
: 21.8967
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
DSP Nifty Midcap 150 ETF- NAV Chart
DSP Nifty Midcap 150 ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
1.53
1.47
-
-
-
-
-
0.5
|Category Avg
0.72
0.25
3.79
14.92
25.5
19.99
14.23
16.36
|Category Best
4.43
8.55
64.93
127.04
171.02
55.62
36.39
198.22
|Category Worst
-89.66
-89.86
-83.58
-77.55
-18.82
4.36
4.66
-22.87
DSP Nifty Midcap 150 ETF- Latest Dividends
No Records Found
DSP Nifty Midcap 150 ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|3.07
|849
|0.23
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|1.93
|270
|0.14
|Equity
|Federal Bank
|Banks
|1.90
|5111
|0.14
|Equity
|Persistent Syste
|IT - Software
|1.76
|226
|0.13
|Equity
|IndusInd Bank
|Banks
|1.58
|1368
|0.12
|Equity
|Suzlon Energy
|Electrical Equipment
|1.55
|25211
|0.12
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|1.54
|2689
|0.11
|Equity
|PB Fintech.
|Financial Technology (Fintech)
|1.51
|708
|0.11
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|1.51
|5945
|0.11
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|1.49
|281
|0.11
|Equity
|AU Small Finance
|Banks
|1.49
|1173
|0.11
|Equity
|Coforge
|IT - Software
|1.49
|696
|0.11
|Equity
|IDFC First Bank
|Banks
|1.49
|13751
|0.11
|Equity
|Lupin
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.40
|504
|0.10
|Equity
|HDFC AMC
|Capital Markets
|1.38
|423
|0.10
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|1.24
|843
|0.09
|Equity
|Fortis Health.
|Healthcare Services
|1.19
|1083
|0.09
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|1.15
|85
|0.08
|Equity
|Max Financial
|Insurance
|1.14
|548
|0.08
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|1.11
|2777
|0.08
|Equity
|Muthoot Finance
|Finance
|1.10
|223
|0.08
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|1.10
|1995
|0.08
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|1.10
|302
|0.08
|Equity
|GE Vernova T&D
|Electrical Equipment
|1.07
|257
|0.08
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|1.06
|1164
|0.08
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & other Products
|1.04
|1098
|0.08
|Equity
|Bharat Forge
|Auto Components
|1.03
|554
|0.07
|Equity
|Yes Bank
|Banks
|1.01
|36477
|0.07
|Equity
|APL Apollo Tubes
|Industrial Products
|1.00
|378
|0.07
|Equity
|Polycab India
|Industrial Products
|0.99
|109
|0.07
|Equity
|Sundaram Finance
|Finance
|0.98
|143
|0.07
|Equity
|Union Bank (I)
|Banks
|0.93
|4015
|0.07
|Equity
|Natl. Aluminium
|Non - Ferrous Metals
|0.93
|1863
|0.07
|Equity
|Aurobindo Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.91
|581
|0.07
|Equity
|B H E L
|Electrical Equipment
|0.91
|2670
|0.07
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|0.90
|7413
|0.06
|Equity
|Alkem Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.90
|122
|0.06
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|0.87
|2838
|0.06
|Equity
|Indian Bank
|Banks
|0.86
|734
|0.06
|Equity
|Mphasis
|IT - Software
|0.85
|237
|0.06
|Equity
|Phoenix Mills
|Realty
|0.84
|388
|0.06
|Equity
|Vodafone Idea
|Telecom - Services
|0.83
|57365
|0.06
|Equity
|Glenmark Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.82
|313
|0.06
|Equity
|Voltas
|Consumer Durables
|0.81
|473
|0.06
|Equity
|Dabur India
|Personal Products
|0.80
|1224
|0.06
|Equity
|360 ONE
|Capital Markets
|0.77
|528
|0.05
|Equity
|NMDC
|Minerals & Mining
|0.75
|7181
|0.05
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|0.75
|274
|0.05
|Equity
|Oil India
|Oil
|0.75
|1133
|0.05
|Equity
|Coromandel Inter
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.73
|246
|0.05
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|0.72
|4422
|0.05
|Equity
|Waaree Energies
|Electrical Equipment
|0.72
|199
|0.05
|Equity
|Torrent Power
|Power
|0.71
|395
|0.05
|Equity
|Jindal Stain.
|Ferrous Metals
|0.71
|664
|0.05
|Equity
|Biocon
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.70
|1483
|0.05
|Equity
|Aditya Birla Cap
|Finance
|0.70
|1594
|0.05
|Equity
|P I Industries
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.68
|168
|0.05
|Equity
|MRF
|Auto Components
|0.68
|4
|0.05
|Equity
|ICICI Pru Life
|Insurance
|0.67
|816
|0.05
|Equity
|Tube Investments
|Auto Components
|0.67
|222
|0.05
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|Finance
|0.67
|1374
|0.05
|Equity
|KEI Industries
|Industrial Products
|0.67
|128
|0.05
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|0.66
|6573
|0.05
|Equity
|Prestige Estates
|Realty
|0.66
|350
|0.05
|Equity
|Mankind Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.65
|235
|0.04
|Equity
|Blue Star
|Consumer Durables
|0.63
|270
|0.04
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|0.63
|26
|0.04
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.63
|310
|0.04
|Equity
|L&T Finance Ltd
|Finance
|0.63
|1699
|0.04
|Equity
|J K Cements
|Cement & Cement Products
|0.62
|87
|0.04
|Equity
|Supreme Inds.
|Industrial Products
|0.61
|134
|0.04
|Equity
|SBI Cards
|Finance
|0.61
|623
|0.04
|Equity
|Sona BLW Precis.
|Auto Components
|0.60
|931
|0.04
|Equity
|S A I L
|Ferrous Metals
|0.59
|3004
|0.04
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|0.58
|1557
|0.04
|Equity
|Uno Minda
|Auto Components
|0.58
|377
|0.04
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.55
|13
|0.04
|Equity
|Ipca Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.55
|289
|0.04
|Equity
|Bank of India
|Banks
|0.54
|2525
|0.04
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|0.52
|1179
|0.04
|Equity
|Jubilant Food.
|Leisure Services
|0.52
|813
|0.04
|Equity
|I R C T C
|Leisure Services
|0.50
|627
|0.03
|Equity
|Tata Comm
|Telecom - Services
|0.50
|244
|0.03
|Equity
|Balkrishna Inds
|Auto Components
|0.49
|166
|0.03
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|0.49
|49
|0.03
|Equity
|Tata Elxsi
|IT - Software
|0.49
|71
|0.03
|Equity
|Astral
|Industrial Products
|0.49
|255
|0.03
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.47
|245
|0.03
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|0.47
|717
|0.03
|Equity
|KPIT Technologi.
|IT - Software
|0.46
|340
|0.03
|Equity
|Patanjali Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.46
|707
|0.03
|Equity
|ITC Hotels
|Leisure Services
|0.45
|1937
|0.03
|Equity
|Dalmia BharatLtd
|Cement & Cement Products
|0.44
|166
|0.03
|Equity
|Apollo Tyres
|Auto Components
|0.43
|672
|0.03
|Equity
|LIC Housing Fin.
|Finance
|0.43
|625
|0.03
|Equity
|Nippon Life Ind.
|Capital Markets
|0.42
|369
|0.03
|Equity
|AIA Engineering
|Industrial Products
|0.42
|81
|0.03
|Equity
|Schaeffler India
|Auto Components
|0.39
|84
|0.03
|Equity
|Exide Inds.
|Auto Components
|0.39
|945
|0.03
|Equity
|Adani Total Gas
|Gas
|0.39
|576
|0.03
|Equity
|Abbott India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.39
|11
|0.03
|Equity
|Lloyds Metals
|Minerals & Mining
|0.38
|269
|0.02
|Equity
|Bharat Dynamics
|Aerospace & Defense
|0.38
|191
|0.02
|Equity
|Cochin Shipyard
|Industrial Manufacturing
|0.38
|176
|0.02
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|0.37
|800
|0.02
|Equity
|Apar Inds.
|Electrical Equipment
|0.36
|35
|0.02
|Equity
|Bank of Maha
|Banks
|0.36
|4230
|0.02
|Equity
|Berger Paints
|Consumer Durables
|0.35
|591
|0.02
|Equity
|Gujarat Fluoroch
|Chemicals & Petrochemicals
|0.35
|88
|0.02
|Equity
|Linde India
|Chemicals & Petrochemicals
|0.34
|44
|0.02
|Equity
|Indraprastha Gas
|Gas
|0.33
|1457
|0.02
|Equity
|Ajanta Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.32
|88
|0.02
|Equity
|General Insuranc
|Insurance
|0.31
|642
|0.02
|Equity
|Motil.Oswal.Fin.
|Capital Markets
|0.31
|322
|0.02
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|0.31
|156
|0.02
|Equity
|CRISIL
|Finance
|0.31
|51
|0.02
|Equity
|P & G Hygiene
|Personal Products
|0.30
|20
|0.02
|Equity
|Deepak Nitrite
|Chemicals & Petrochemicals
|0.30
|143
|0.02
|Equity
|Escorts Kubota
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.30
|69
|0.02
|Equity
|Tata Technolog.
|IT - Services
|0.30
|357
|0.02
|Equity
|Thermax
|Electrical Equipment
|0.30
|80
|0.02
|Equity
|United Breweries
|Beverages
|0.28
|150
|0.02
|Equity
|Indian Renewable
|Finance
|0.28
|1653
|0.02
|Equity
|Hexaware Tech.
|IT - Software
|0.28
|308
|0.02
|Equity
|L&T Technology
|IT - Services
|0.27
|57
|0.02
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.27
|240
|0.02
|Equity
|ACC
|Cement & Cement Products
|0.27
|127
|0.02
|Equity
|AWL Agri Busine.
|Agricultural Food & other Products
|0.27
|967
|0.02
|Equity
|Glaxosmi. Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.27
|86
|0.02
|Equity
|3M India
|Diversified
|0.27
|6
|0.02
|Equity
|H U D C O
|Finance
|0.26
|1043
|0.02
|Equity
|Syngene Intl.
|Healthcare Services
|0.24
|394
|0.01
|Equity
|Global Health
|Healthcare Services
|0.24
|176
|0.01
|Equity
|Endurance Tech.
|Auto Components
|0.23
|73
|0.01
|Equity
|NLC India
|Power
|0.23
|678
|0.01
|Equity
|JSW Infrast
|Transport Infrastructure
|0.22
|672
|0.01
|Equity
|Godfrey Phillips
|Cigarettes & Tobacco Products
|0.22
|85
|0.01
|Equity
|Premier Energies
|Electrical Equipment
|0.22
|240
|0.01
|Equity
|IRB Infra.Devl.
|Construction
|0.22
|4122
|0.01
|Equity
|Tata Inv.Corpn.
|Finance
|0.22
|270
|0.01
|Equity
|Honeywell Auto
|Industrial Manufacturing
|0.22
|5
|0.01
|Equity
|NTPC Green Ene.
|Power
|0.21
|1930
|0.01
|Equity
|Gujarat Gas
|Gas
|0.20
|358
|0.01
|Equity
|IDBI Bank
|Banks
|0.15
|1165
|0.01
|Equity
|I O B
|Banks
|0.14
|3034
|0.01
|Equity
|SJVN
|Power
|0.14
|1486
|0.01
|Equity
|F A C T
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.14
|129
|0.01
|Equity
|Godrej Industrie
|Diversified
|0.11
|90
|0.00
|Equity
|New India Assura
|Insurance
|0.10
|500
|0.00
|Equity
|UCO Bank
|Banks
|0.09
|2364
|0.00
