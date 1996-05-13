iifl-logo

DSP Nifty Midcap 150 ETF

DSP Nifty Midcap 150 ETF

Summary Info

Fund Name

DSP Mutual Fund

Scheme Name

DSP Nifty Midcap 150 ETF

AMC

DSP Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Exchange Traded Funds (ETFs)

Launch Date

24-Nov-2025

Fund Manager

Anil Ghelani

Net Assets (Rs. cr)

7.74

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

DSP Nifty Midcap 150 ETF - Nav Details

Nav Date

:  13-Feb-2026

NAV [Rs.]

:  21.8967

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

DSP Nifty Midcap 150 ETF- NAV Chart

DSP Nifty Midcap 150 ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
1.53
1.47
-
-
-
-
-
0.5
Category Avg
0.72
0.25
3.79
14.92
25.5
19.99
14.23
16.36
Category Best
4.43
8.55
64.93
127.04
171.02
55.62
36.39
198.22
Category Worst
-89.66
-89.86
-83.58
-77.55
-18.82
4.36
4.66
-22.87

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

DSP Nifty Midcap 150 ETF- Latest Dividends

No Records Found

DSP Nifty Midcap 150 ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

5000

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityBSECapital Markets3.078490.23
EquityHero MotocorpAutomobiles1.932700.14
EquityFederal BankBanks1.9051110.14
EquityPersistent SysteIT - Software1.762260.13
EquityIndusInd BankBanks1.5813680.12
EquitySuzlon EnergyElectrical Equipment1.55252110.12
EquityIndus TowersTelecom - Services1.5426890.11
EquityPB Fintech.Financial Technology (Fintech)1.517080.11
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles1.5159450.11
EquityCummins IndiaIndustrial Products1.492810.11
EquityAU Small FinanceBanks1.4911730.11
EquityCoforgeIT - Software1.496960.11
EquityIDFC First BankBanks1.49137510.11
EquityLupinPharmaceuticals & Biotechnology1.405040.10
EquityHDFC AMCCapital Markets1.384230.10
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)1.248430.09
EquityFortis Health.Healthcare Services1.1910830.09
EquityDixon Technolog.Consumer Durables1.15850.08
EquityMax FinancialInsurance1.145480.08
EquitySwiggyRetailing1.1127770.08
EquityMuthoot FinanceFinance1.102230.08
EquityH P C LPetroleum Products1.1019950.08
EquitySRFChemicals & Petrochemicals1.103020.08
EquityGE Vernova T&DElectrical Equipment1.072570.08
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals1.0611640.08
EquityMaricoAgricultural Food & other Products1.0410980.08
EquityBharat ForgeAuto Components1.035540.07
EquityYes BankBanks1.01364770.07
EquityAPL Apollo TubesIndustrial Products1.003780.07
EquityPolycab IndiaIndustrial Products0.991090.07
EquitySundaram FinanceFinance0.981430.07
EquityUnion Bank (I)Banks0.9340150.07
EquityNatl. AluminiumNon - Ferrous Metals0.9318630.07
EquityAurobindo PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.915810.07
EquityB H E LElectrical Equipment0.9126700.07
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure0.9074130.06
EquityAlkem LabPharmaceuticals & Biotechnology0.901220.06
EquityFSN E-CommerceRetailing0.8728380.06
EquityIndian BankBanks0.867340.06
EquityMphasisIT - Software0.852370.06
EquityPhoenix MillsRealty0.843880.06
EquityVodafone IdeaTelecom - Services0.83573650.06
EquityGlenmark Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.823130.06
EquityVoltasConsumer Durables0.814730.06
EquityDabur IndiaPersonal Products0.8012240.06
Equity360 ONECapital Markets0.775280.05
EquityNMDCMinerals & Mining0.7571810.05
EquityColgate-PalmolivPersonal Products0.752740.05
EquityOil IndiaOil0.7511330.05
EquityCoromandel InterFertilizers & Agrochemicals0.732460.05
EquityVishal Mega MartRetailing0.7244220.05
EquityWaaree EnergiesElectrical Equipment0.721990.05
EquityTorrent PowerPower0.713950.05
EquityJindal Stain.Ferrous Metals0.716640.05
EquityBioconPharmaceuticals & Biotechnology0.7014830.05
EquityAditya Birla CapFinance0.7015940.05
EquityP I IndustriesFertilizers & Agrochemicals0.681680.05
EquityMRFAuto Components0.6840.05
EquityICICI Pru LifeInsurance0.678160.05
EquityTube InvestmentsAuto Components0.672220.05
EquityM & M Fin. Serv.Finance0.6713740.05
EquityKEI IndustriesIndustrial Products0.671280.05
EquityNHPC LtdPower0.6665730.05
EquityPrestige EstatesRealty0.663500.05
EquityMankind PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.652350.04
EquityBlue StarConsumer Durables0.632700.04
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment0.63260.04
EquityGodrej Propert.Realty0.633100.04
EquityL&T Finance LtdFinance0.6316990.04
EquityJ K CementsCement & Cement Products0.62870.04
EquitySupreme Inds.Industrial Products0.611340.04
EquitySBI CardsFinance0.616230.04
EquitySona BLW Precis.Auto Components0.609310.04
EquityS A I LFerrous Metals0.5930040.04
EquityPetronet LNGGas0.5815570.04
EquityUno MindaAuto Components0.583770.04
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.55130.04
EquityIpca Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.552890.04
EquityBank of IndiaBanks0.5425250.04
EquityRail VikasConstruction0.5211790.04
EquityJubilant Food.Leisure Services0.528130.04
EquityI R C T CLeisure Services0.506270.03
EquityTata CommTelecom - Services0.502440.03
EquityBalkrishna IndsAuto Components0.491660.03
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software0.49490.03
EquityTata ElxsiIT - Software0.49710.03
EquityAstralIndustrial Products0.492550.03
EquityOberoi RealtyRealty0.472450.03
EquityContainer Corpn.Transport Services0.477170.03
EquityKPIT Technologi.IT - Software0.463400.03
EquityPatanjali FoodsAgricultural Food & other Products0.467070.03
EquityITC HotelsLeisure Services0.4519370.03
EquityDalmia BharatLtdCement & Cement Products0.441660.03
EquityApollo TyresAuto Components0.436720.03
EquityLIC Housing Fin.Finance0.436250.03
EquityNippon Life Ind.Capital Markets0.423690.03
EquityAIA EngineeringIndustrial Products0.42810.03
EquitySchaeffler IndiaAuto Components0.39840.03
EquityExide Inds.Auto Components0.399450.03
EquityAdani Total GasGas0.395760.03
EquityAbbott IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.39110.03
EquityLloyds MetalsMinerals & Mining0.382690.02
EquityBharat DynamicsAerospace & Defense0.381910.02
EquityCochin ShipyardIndustrial Manufacturing0.381760.02
EquityKalyan JewellersConsumer Durables0.378000.02
EquityApar Inds.Electrical Equipment0.36350.02
EquityBank of MahaBanks0.3642300.02
EquityBerger PaintsConsumer Durables0.355910.02
EquityGujarat FluorochChemicals & Petrochemicals0.35880.02
EquityLinde IndiaChemicals & Petrochemicals0.34440.02
EquityIndraprastha GasGas0.3314570.02
EquityAjanta PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.32880.02
EquityGeneral InsurancInsurance0.316420.02
EquityMotil.Oswal.Fin.Capital Markets0.313220.02
EquityBharti HexacomTelecom - Services0.311560.02
EquityCRISILFinance0.31510.02
EquityP & G HygienePersonal Products0.30200.02
EquityDeepak NitriteChemicals & Petrochemicals0.301430.02
EquityEscorts KubotaAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.30690.02
EquityTata Technolog.IT - Services0.303570.02
EquityThermaxElectrical Equipment0.30800.02
EquityUnited BreweriesBeverages0.281500.02
EquityIndian RenewableFinance0.2816530.02
EquityHexaware Tech.IT - Software0.283080.02
EquityL&T TechnologyIT - Services0.27570.02
EquityK P R Mill LtdTextiles & Apparels0.272400.02
EquityACCCement & Cement Products0.271270.02
EquityAWL Agri Busine.Agricultural Food & other Products0.279670.02
EquityGlaxosmi. PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.27860.02
Equity3M IndiaDiversified0.2760.02
EquityH U D C OFinance0.2610430.02
EquitySyngene Intl.Healthcare Services0.243940.01
EquityGlobal HealthHealthcare Services0.241760.01
EquityEndurance Tech.Auto Components0.23730.01
EquityNLC IndiaPower0.236780.01
EquityJSW InfrastTransport Infrastructure0.226720.01
EquityGodfrey PhillipsCigarettes & Tobacco Products0.22850.01
EquityPremier EnergiesElectrical Equipment0.222400.01
EquityIRB Infra.Devl.Construction0.2241220.01
EquityTata Inv.Corpn.Finance0.222700.01
EquityHoneywell AutoIndustrial Manufacturing0.2250.01
EquityNTPC Green Ene.Power0.2119300.01
EquityGujarat GasGas0.203580.01
EquityIDBI BankBanks0.1511650.01
EquityI O BBanks0.1430340.01
EquitySJVNPower0.1414860.01
EquityF A C TFertilizers & Agrochemicals0.141290.01
EquityGodrej IndustrieDiversified0.11900.00
EquityNew India AssuraInsurance0.105000.00
EquityUCO BankBanks0.0923640.00

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

MY WEALTH AT RETIREMENT

Calculate the worth of your wealth at retirement

Key information

Fund House:
DSP Mutual Fund
Incorporation Date:
13-May-1996
Total Assets Managed (Cr.):
2,24,668.94
Trustee/s:
Mr.T.S. Krishna Murthy, DSP Trustee Private Limit, Shitin D. Desai, S.S.N. Moorthy, Mrs. Pravin tripathi, Ms. Dharmishta Rawal
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Kalpen Parekh
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Uday Khanna, Mr.Hemendra M. Kothari, Mr. S.S. Mundra, Ms. Aditi Kothari Desai, Mr.Dhananjay Mungale, Mr. S. Ramadorai
Compliance Officer/s:
Pritesh Majmudar
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Anil Ghelani
Auditors:
S.R. BATLIBOI &Co.LLP, M/s.Walker Chandiok & Co.

OTHER INFORMATION

Registered Office:
The Ruby, 25th Floor, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028.
Contact Nos:
022-66578000
Fax:
022-66578181
Email:
service@dspim.com
Website:
www.dspim.com
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.