DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Direct G
Summary Info
Fund Name
: DSP Mutual Fund
Scheme Name
: DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Direct G
AMC
: DSP Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 24-Nov-2025
Fund Manager
: Anil Ghelani
Net Assets (Rs. cr)
: 8.09
DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Direct G - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 9.8043
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Direct G- NAV Chart
DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Direct G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.49
-2.82
-
-
-
-
-
-1.95
|Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
|Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
|Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7
DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Direct G- Latest Dividends
No Records Found
DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Direct G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|2.79
|858
|0.22
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|1.95
|273
|0.15
|Equity
|Persistent Syste
|IT - Software
|1.78
|229
|0.14
|Equity
|Federal Bank
|Banks
|1.71
|5167
|0.13
|Equity
|Suzlon Energy
|Electrical Equipment
|1.66
|25485
|0.13
|Equity
|PB Fintech.
|Financial Technology (Fintech)
|1.62
|716
|0.13
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|1.56
|284
|0.12
|Equity
|IndusInd Bank
|Banks
|1.48
|1383
|0.11
|Equity
|IDFC First Bank
|Banks
|1.47
|13901
|0.11
|Equity
|AU Small Finance
|Banks
|1.46
|1185
|0.11
|Equity
|Coforge
|IT - Software
|1.45
|703
|0.11
|Equity
|HDFC AMC
|Capital Markets
|1.41
|427
|0.11
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|1.41
|2718
|0.11
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|1.37
|853
|0.11
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|1.34
|2807
|0.10
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|1.33
|6009
|0.10
|Equity
|Lupin
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.33
|509
|0.10
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|1.29
|86
|0.10
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|1.24
|2017
|0.10
|Equity
|Fortis Health.
|Healthcare Services
|1.20
|1094
|0.09
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|1.16
|305
|0.09
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|1.16
|1176
|0.09
|Equity
|Max Financial
|Insurance
|1.15
|554
|0.09
|Equity
|Muthoot Finance
|Finance
|1.06
|225
|0.08
|Equity
|Polycab India
|Industrial Products
|1.05
|111
|0.08
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & other Products
|1.03
|1110
|0.08
|Equity
|Bharat Forge
|Auto Components
|1.02
|560
|0.08
|Equity
|GE Vernova T&D
|Electrical Equipment
|1.01
|260
|0.08
|Equity
|Yes Bank
|Banks
|0.98
|36874
|0.07
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|0.97
|7494
|0.07
|Equity
|B H E L
|Electrical Equipment
|0.96
|2699
|0.07
|Equity
|Sundaram Finance
|Finance
|0.95
|145
|0.07
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|0.93
|2869
|0.07
|Equity
|APL Apollo Tubes
|Industrial Products
|0.90
|382
|0.07
|Equity
|Phoenix Mills
|Realty
|0.90
|392
|0.07
|Equity
|Aurobindo Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.86
|587
|0.06
|Equity
|Alkem Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.84
|123
|0.06
|Equity
|Mphasis
|IT - Software
|0.83
|240
|0.06
|Equity
|Voltas
|Consumer Durables
|0.80
|478
|0.06
|Equity
|Glenmark Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.80
|316
|0.06
|Equity
|360 ONE
|Capital Markets
|0.79
|534
|0.06
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.78
|313
|0.06
|Equity
|Vodafone Idea
|Telecom - Services
|0.77
|57990
|0.06
|Equity
|Union Bank (I)
|Banks
|0.77
|4058
|0.06
|Equity
|Dabur India
|Personal Products
|0.77
|1237
|0.06
|Equity
|Indian Bank
|Banks
|0.77
|742
|0.06
|Equity
|MRF
|Auto Components
|0.76
|4
|0.06
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|0.75
|4470
|0.06
|Equity
|NMDC
|Minerals & Mining
|0.75
|7259
|0.06
|Equity
|Waaree Energies
|Electrical Equipment
|0.74
|201
|0.05
|Equity
|Natl. Aluminium
|Non - Ferrous Metals
|0.73
|1883
|0.05
|Equity
|Tube Investments
|Auto Components
|0.72
|224
|0.05
|Equity
|KEI Industries
|Industrial Products
|0.72
|130
|0.05
|Equity
|Aditya Birla Cap
|Finance
|0.71
|1611
|0.05
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|0.71
|277
|0.05
|Equity
|Prestige Estates
|Realty
|0.70
|354
|0.05
|Equity
|Jindal Stain.
|Ferrous Metals
|0.70
|671
|0.05
|Equity
|Coromandel Inter
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.70
|248
|0.05
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|Finance
|0.68
|1389
|0.05
|Equity
|ICICI Pru Life
|Insurance
|0.68
|825
|0.05
|Equity
|P I Industries
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.68
|170
|0.05
|Equity
|SBI Cards
|Finance
|0.67
|630
|0.05
|Equity
|L&T Finance Ltd
|Finance
|0.67
|1718
|0.05
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|0.65
|6645
|0.05
|Equity
|Mankind Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.65
|238
|0.05
|Equity
|Torrent Power
|Power
|0.65
|400
|0.05
|Equity
|Biocon
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.61
|1261
|0.04
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|0.61
|27
|0.04
|Equity
|Uno Minda
|Auto Components
|0.61
|381
|0.04
|Equity
|J K Cements
|Cement & Cement Products
|0.60
|88
|0.04
|Equity
|Oil India
|Oil
|0.60
|1146
|0.04
|Equity
|Blue Star
|Consumer Durables
|0.58
|273
|0.04
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.58
|13
|0.04
|Equity
|Jubilant Food.
|Leisure Services
|0.57
|822
|0.04
|Equity
|Supreme Inds.
|Industrial Products
|0.56
|135
|0.04
|Equity
|Sona BLW Precis.
|Auto Components
|0.56
|941
|0.04
|Equity
|Tata Comm
|Telecom - Services
|0.56
|247
|0.04
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|0.55
|1574
|0.04
|Equity
|S A I L
|Ferrous Metals
|0.55
|3036
|0.04
|Equity
|I R C T C
|Leisure Services
|0.54
|634
|0.04
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|0.53
|1192
|0.04
|Equity
|Ipca Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.51
|292
|0.04
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.51
|247
|0.04
|Equity
|KPIT Technologi.
|IT - Software
|0.50
|344
|0.04
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|0.49
|809
|0.03
|Equity
|Balkrishna Inds
|Auto Components
|0.48
|168
|0.03
|Equity
|Patanjali Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.48
|714
|0.03
|Equity
|ITC Hotels
|Leisure Services
|0.48
|1958
|0.03
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|0.48
|50
|0.03
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|0.47
|725
|0.03
|Equity
|Tata Elxsi
|IT - Software
|0.47
|72
|0.03
|Equity
|Bank of India
|Banks
|0.45
|2552
|0.03
|Equity
|Lloyds Metals
|Minerals & Mining
|0.44
|272
|0.03
|Equity
|Astral
|Industrial Products
|0.44
|257
|0.03
|Equity
|Dalmia BharatLtd
|Cement & Cement Products
|0.44
|167
|0.03
|Equity
|Exide Inds.
|Auto Components
|0.43
|956
|0.03
|Equity
|LIC Housing Fin.
|Finance
|0.42
|632
|0.03
|Equity
|Apollo Tyres
|Auto Components
|0.42
|679
|0.03
|Equity
|Adani Total Gas
|Gas
|0.41
|583
|0.03
|Equity
|Schaeffler India
|Auto Components
|0.41
|85
|0.03
|Equity
|AIA Engineering
|Industrial Products
|0.41
|82
|0.03
|Equity
|Nippon Life Ind.
|Capital Markets
|0.41
|373
|0.03
|Equity
|Gujarat Fluoroch
|Chemicals & Petrochemicals
|0.40
|89
|0.03
|Equity
|Berger Paints
|Consumer Durables
|0.40
|598
|0.03
|Equity
|Abbott India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.39
|11
|0.03
|Equity
|Apar Inds.
|Electrical Equipment
|0.36
|35
|0.02
|Equity
|Cochin Shipyard
|Industrial Manufacturing
|0.36
|178
|0.02
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|0.36
|158
|0.02
|Equity
|Indraprastha Gas
|Gas
|0.35
|1473
|0.02
|Equity
|Bharat Dynamics
|Aerospace & Defense
|0.35
|194
|0.02
|Equity
|Motil.Oswal.Fin.
|Capital Markets
|0.34
|325
|0.02
|Equity
|Bank of Maha
|Banks
|0.33
|4276
|0.02
|Equity
|Linde India
|Chemicals & Petrochemicals
|0.32
|44
|0.02
|Equity
|Escorts Kubota
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.32
|70
|0.02
|Equity
|P & G Hygiene
|Personal Products
|0.32
|20
|0.02
|Equity
|Syngene Intl.
|Healthcare Services
|0.32
|398
|0.02
|Equity
|L&T Technology
|IT - Services
|0.32
|58
|0.02
|Equity
|Deepak Nitrite
|Chemicals & Petrochemicals
|0.31
|144
|0.02
|Equity
|General Insuranc
|Insurance
|0.31
|649
|0.02
|Equity
|United Breweries
|Beverages
|0.30
|152
|0.02
|Equity
|Thermax
|Electrical Equipment
|0.30
|81
|0.02
|Equity
|Ajanta Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.30
|88
|0.02
|Equity
|H U D C O
|Finance
|0.30
|1054
|0.02
|Equity
|Hexaware Tech.
|IT - Software
|0.30
|312
|0.02
|Equity
|Godfrey Phillips
|Cigarettes & Tobacco Products
|0.29
|86
|0.02
|Equity
|Indian Renewable
|Finance
|0.29
|1671
|0.02
|Equity
|AWL Agri Busine.
|Agricultural Food & other Products
|0.29
|978
|0.02
|Equity
|Tata Technolog.
|IT - Services
|0.29
|360
|0.02
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.28
|242
|0.02
|Equity
|ACC
|Cement & Cement Products
|0.28
|128
|0.02
|Equity
|CRISIL
|Finance
|0.27
|51
|0.02
|Equity
|Glaxosmi. Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.27
|87
|0.02
|Equity
|Global Health
|Healthcare Services
|0.26
|178
|0.02
|Equity
|3M India
|Diversified
|0.26
|6
|0.02
|Equity
|Premier Energies
|Electrical Equipment
|0.25
|242
|0.02
|Equity
|JSW Infrast
|Transport Infrastructure
|0.24
|679
|0.01
|Equity
|Endurance Tech.
|Auto Components
|0.24
|74
|0.01
|Equity
|Tata Inv.Corpn.
|Finance
|0.24
|273
|0.01
|Equity
|NTPC Green Ene.
|Power
|0.23
|1951
|0.01
|Equity
|IRB Infra.Devl.
|Construction
|0.22
|4166
|0.01
|Equity
|NLC India
|Power
|0.21
|685
|0.01
|Equity
|Honeywell Auto
|Industrial Manufacturing
|0.20
|5
|0.01
|Equity
|Gujarat Gas
|Gas
|0.18
|362
|0.01
|Equity
|IDBI Bank
|Banks
|0.15
|1177
|0.01
|Equity
|F A C T
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.15
|131
|0.01
|Equity
|SJVN
|Power
|0.14
|1502
|0.01
|Equity
|I O B
|Banks
|0.14
|3067
|0.01
|Equity
|Godrej Industrie
|Diversified
|0.11
|91
|0.00
|Equity
|New India Assura
|Insurance
|0.10
|505
|0.00
|Equity
|UCO Bank
|Banks
|0.09
|2390
|0.00
