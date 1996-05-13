iifl-logo

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G

Summary Info

Fund Name

DSP Mutual Fund

Scheme Name

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G

AMC

DSP Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

24-Nov-2025

Fund Manager

Anil Ghelani

Net Assets (Rs. cr)

8.09

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  9.7949

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G- NAV Chart

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.48
-2.87
-
-
-
-
-
-2.05
Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G- Latest Dividends

No Records Found

DSP Nifty Midcap 150 Index Fund Regular G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
BSE858
Hero Motocorp273
Persistent Syste229
Federal Bank5,167
Suzlon Energy25,485
PB Fintech.716
Cummins India284
IndusInd Bank1,383
IDFC First Bank13,901
AU Small Finance1,185
Coforge703
Indus Towers2,718
HDFC AMC427
One 97853
Swiggy2,807
Lupin509
Ashok Leyland6,009
Dixon Technolog.86
H P C L2,017
Fortis Health.1,094
SRF305
UPL1,176
Max Financial554
Muthoot Finance225
Polycab India111
Marico1,110
Bharat Forge560
GE Vernova T&D260
Yes Bank36,874
GMR Airports7,494
B H E L2,699
Sundaram Finance145
FSN E-Commerce2,869
Phoenix Mills392
APL Apollo Tubes382
Aurobindo Pharma587
Alkem Lab123
Mphasis240
Voltas478
Glenmark Pharma.316
360 ONE534
Godrej Propert.313
Vodafone Idea57,990
Dabur India1,237
Union Bank (I)4,058
Indian Bank742
MRF4
NMDC7,259
Vishal Mega Mart4,470
Waaree Energies201
Natl. Aluminium1,883
KEI Industries130
Tube Investments224
Colgate-Palmoliv277
Aditya Birla Cap1,611
Jindal Stain.671
Prestige Estates354
Coromandel Inter248
M & M Fin. Serv.1,389
P I Industries170
ICICI Pru Life825
L&T Finance Ltd1,718
SBI Cards630
Mankind Pharma238
NHPC Ltd6,645
Torrent Power400
Biocon1,261
Uno Minda381
Hitachi Energy27
Oil India1,146
J K Cements88
Page Industries13
Blue Star273
Jubilant Food.822
Supreme Inds.135
Tata Comm247
Sona BLW Precis.941
S A I L3,036
Petronet LNG1,574
I R C T C634
Rail Vikas1,192
Oberoi Realty247
Ipca Labs.292
KPIT Technologi.344
Kalyan Jewellers809
Patanjali Foods714
Balkrishna Inds168
Oracle Fin.Serv.50
ITC Hotels1,958
Tata Elxsi72
Container Corpn.725
Bank of India2,552
Dalmia BharatLtd167
Lloyds Metals272
Astral257
Exide Inds.956
LIC Housing Fin.632
Apollo Tyres679
Adani Total Gas583
AIA Engineering82
Schaeffler India85
Nippon Life Ind.373
Gujarat Fluoroch89
Berger Paints598
Abbott India11
Cochin Shipyard178
Apar Inds.35
Bharti Hexacom158
Indraprastha Gas1,473
Bharat Dynamics194
Motil.Oswal.Fin.325
Bank of Maha4,276
P & G Hygiene20
Linde India44
L&T Technology58
Escorts Kubota70
Syngene Intl.398
General Insuranc649
Deepak Nitrite144
Thermax81
H U D C O1,054
United Breweries152
Hexaware Tech.312
Ajanta Pharma88
Godfrey Phillips86
AWL Agri Busine.978
Indian Renewable1,671
Tata Technolog.360
K P R Mill Ltd242
ACC128
CRISIL51
Glaxosmi. Pharma87
Global Health178
3M India6
Premier Energies242
Endurance Tech.74
JSW Infrast679
Tata Inv.Corpn.273
NTPC Green Ene.1,951
IRB Infra.Devl.4,166
NLC India685
Honeywell Auto5
Gujarat Gas362
F A C T131
IDBI Bank1,177
I O B3,067
SJVN1,502
Godrej Industrie91
New India Assura505
UCO Bank2,390

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityBSECapital Markets2.798580.22
EquityHero MotocorpAutomobiles1.952730.15
EquityPersistent SysteIT - Software1.782290.14
EquityFederal BankBanks1.7151670.13
EquitySuzlon EnergyElectrical Equipment1.66254850.13
EquityPB Fintech.Financial Technology (Fintech)1.627160.13
EquityCummins IndiaIndustrial Products1.562840.12
EquityIndusInd BankBanks1.4813830.11
EquityIDFC First BankBanks1.47139010.11
EquityAU Small FinanceBanks1.4611850.11
EquityCoforgeIT - Software1.457030.11
EquityHDFC AMCCapital Markets1.414270.11
EquityIndus TowersTelecom - Services1.4127180.11
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)1.378530.11
EquitySwiggyRetailing1.3428070.10
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles1.3360090.10
EquityLupinPharmaceuticals & Biotechnology1.335090.10
EquityDixon Technolog.Consumer Durables1.29860.10
EquityH P C LPetroleum Products1.2420170.10
EquityFortis Health.Healthcare Services1.2010940.09
EquitySRFChemicals & Petrochemicals1.163050.09
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals1.1611760.09
EquityMax FinancialInsurance1.155540.09
EquityMuthoot FinanceFinance1.062250.08
EquityPolycab IndiaIndustrial Products1.051110.08
EquityMaricoAgricultural Food & other Products1.0311100.08
EquityBharat ForgeAuto Components1.025600.08
EquityGE Vernova T&DElectrical Equipment1.012600.08
EquityYes BankBanks0.98368740.07
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure0.9774940.07
EquityB H E LElectrical Equipment0.9626990.07
EquitySundaram FinanceFinance0.951450.07
EquityFSN E-CommerceRetailing0.9328690.07
EquityAPL Apollo TubesIndustrial Products0.903820.07
EquityPhoenix MillsRealty0.903920.07
EquityAurobindo PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.865870.06
EquityAlkem LabPharmaceuticals & Biotechnology0.841230.06
EquityMphasisIT - Software0.832400.06
EquityVoltasConsumer Durables0.804780.06
EquityGlenmark Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.803160.06
Equity360 ONECapital Markets0.795340.06
EquityGodrej Propert.Realty0.783130.06
EquityVodafone IdeaTelecom - Services0.77579900.06
EquityUnion Bank (I)Banks0.7740580.06
EquityDabur IndiaPersonal Products0.7712370.06
EquityIndian BankBanks0.777420.06
EquityMRFAuto Components0.7640.06
EquityVishal Mega MartRetailing0.7544700.06
EquityNMDCMinerals & Mining0.7572590.06
EquityWaaree EnergiesElectrical Equipment0.742010.05
EquityNatl. AluminiumNon - Ferrous Metals0.7318830.05
EquityTube InvestmentsAuto Components0.722240.05
EquityKEI IndustriesIndustrial Products0.721300.05
EquityAditya Birla CapFinance0.7116110.05
EquityColgate-PalmolivPersonal Products0.712770.05
EquityPrestige EstatesRealty0.703540.05
EquityJindal Stain.Ferrous Metals0.706710.05
EquityCoromandel InterFertilizers & Agrochemicals0.702480.05
EquityM & M Fin. Serv.Finance0.6813890.05
EquityICICI Pru LifeInsurance0.688250.05
EquityP I IndustriesFertilizers & Agrochemicals0.681700.05
EquitySBI CardsFinance0.676300.05
EquityL&T Finance LtdFinance0.6717180.05
EquityNHPC LtdPower0.6566450.05
EquityMankind PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.652380.05
EquityTorrent PowerPower0.654000.05
EquityBioconPharmaceuticals & Biotechnology0.6112610.04
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment0.61270.04
EquityUno MindaAuto Components0.613810.04
EquityJ K CementsCement & Cement Products0.60880.04
EquityOil IndiaOil0.6011460.04
EquityBlue StarConsumer Durables0.582730.04
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.58130.04
EquityJubilant Food.Leisure Services0.578220.04
EquitySupreme Inds.Industrial Products0.561350.04
EquitySona BLW Precis.Auto Components0.569410.04
EquityTata CommTelecom - Services0.562470.04
EquityPetronet LNGGas0.5515740.04
EquityS A I LFerrous Metals0.5530360.04
EquityI R C T CLeisure Services0.546340.04
EquityRail VikasConstruction0.5311920.04
EquityIpca Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.512920.04
EquityOberoi RealtyRealty0.512470.04
EquityKPIT Technologi.IT - Software0.503440.04
EquityKalyan JewellersConsumer Durables0.498090.03
EquityBalkrishna IndsAuto Components0.481680.03
EquityPatanjali FoodsAgricultural Food & other Products0.487140.03
EquityITC HotelsLeisure Services0.4819580.03
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software0.48500.03
EquityContainer Corpn.Transport Services0.477250.03
EquityTata ElxsiIT - Software0.47720.03
EquityBank of IndiaBanks0.4525520.03
EquityLloyds MetalsMinerals & Mining0.442720.03
EquityAstralIndustrial Products0.442570.03
EquityDalmia BharatLtdCement & Cement Products0.441670.03
EquityExide Inds.Auto Components0.439560.03
EquityLIC Housing Fin.Finance0.426320.03
EquityApollo TyresAuto Components0.426790.03
EquityAdani Total GasGas0.415830.03
EquitySchaeffler IndiaAuto Components0.41850.03
EquityAIA EngineeringIndustrial Products0.41820.03
EquityNippon Life Ind.Capital Markets0.413730.03
EquityGujarat FluorochChemicals & Petrochemicals0.40890.03
EquityBerger PaintsConsumer Durables0.405980.03
EquityAbbott IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.39110.03
EquityApar Inds.Electrical Equipment0.36350.02
EquityCochin ShipyardIndustrial Manufacturing0.361780.02
EquityBharti HexacomTelecom - Services0.361580.02
EquityIndraprastha GasGas0.3514730.02
EquityBharat DynamicsAerospace & Defense0.351940.02
EquityMotil.Oswal.Fin.Capital Markets0.343250.02
EquityBank of MahaBanks0.3342760.02
EquityLinde IndiaChemicals & Petrochemicals0.32440.02
EquityEscorts KubotaAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.32700.02
EquityP & G HygienePersonal Products0.32200.02
EquitySyngene Intl.Healthcare Services0.323980.02
EquityL&T TechnologyIT - Services0.32580.02
EquityDeepak NitriteChemicals & Petrochemicals0.311440.02
EquityGeneral InsurancInsurance0.316490.02
EquityUnited BreweriesBeverages0.301520.02
EquityThermaxElectrical Equipment0.30810.02
EquityAjanta PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.30880.02
EquityH U D C OFinance0.3010540.02
EquityHexaware Tech.IT - Software0.303120.02
EquityGodfrey PhillipsCigarettes & Tobacco Products0.29860.02
EquityIndian RenewableFinance0.2916710.02
EquityAWL Agri Busine.Agricultural Food & other Products0.299780.02
EquityTata Technolog.IT - Services0.293600.02
EquityK P R Mill LtdTextiles & Apparels0.282420.02
EquityACCCement & Cement Products0.281280.02
EquityCRISILFinance0.27510.02
EquityGlaxosmi. PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.27870.02
EquityGlobal HealthHealthcare Services0.261780.02
Equity3M IndiaDiversified0.2660.02
EquityPremier EnergiesElectrical Equipment0.252420.02
EquityJSW InfrastTransport Infrastructure0.246790.01
EquityEndurance Tech.Auto Components0.24740.01
EquityTata Inv.Corpn.Finance0.242730.01
EquityNTPC Green Ene.Power0.2319510.01
EquityIRB Infra.Devl.Construction0.2241660.01
EquityNLC IndiaPower0.216850.01
EquityHoneywell AutoIndustrial Manufacturing0.2050.01
EquityGujarat GasGas0.183620.01
EquityIDBI BankBanks0.1511770.01
EquityF A C TFertilizers & Agrochemicals0.151310.01
EquitySJVNPower0.1415020.01
EquityI O BBanks0.1430670.01
EquityGodrej IndustrieDiversified0.11910.00
EquityNew India AssuraInsurance0.105050.00
EquityUCO BankBanks0.0923900.00

Key information

Fund House:
DSP Mutual Fund
Incorporation Date:
13-May-1996
Total Assets Managed (Cr.):
2,24,668.94
Trustee/s:
Mr.T.S. Krishna Murthy, DSP Trustee Private Limit, Shitin D. Desai, S.S.N. Moorthy, Mrs. Pravin tripathi, Ms. Dharmishta Rawal
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Kalpen Parekh
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Uday Khanna, Mr.Hemendra M. Kothari, Mr. S.S. Mundra, Ms. Aditi Kothari Desai, Mr.Dhananjay Mungale, Mr. S. Ramadorai
Compliance Officer/s:
Pritesh Majmudar
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Anil Ghelani
Auditors:
S.R. BATLIBOI &Co.LLP, M/s.Walker Chandiok & Co.

OTHER INFORMATION

Registered Office:
The Ruby, 25th Floor, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028.
Contact Nos:
022-66578000
Fax:
022-66578181
Email:
service@dspim.com
Website:
www.dspim.com
