DSP Nifty Smallcap 250 ETF

DSP Nifty Smallcap 250 ETF

Summary Info

Fund Name

DSP Mutual Fund

Scheme Name

DSP Nifty Smallcap 250 ETF

AMC

DSP Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Exchange Traded Funds (ETFs)

Launch Date

24-Nov-2025

Fund Manager

Anil Ghelani

Net Assets (Rs. cr)

6.19

DSP Nifty Smallcap 250 ETF - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  15.6197

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

DSP Nifty Smallcap 250 ETF- NAV Chart

DSP Nifty Smallcap 250 ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.07
-5.42
-
-
-
-
-
-4.65
Category Avg
2.35
2.77
9.94
19.58
33.01
21.17
16.16
18.36
Category Best
14.03
62.96
160.81
226.35
304.51
71.83
38.96
256.96
Category Worst
-2.78
-12.68
-18.4
-15.82
-10.6
6.23
4.92
-23.22

DSP Nifty Smallcap 250 ETF- Latest Dividends

No Records Found

DSP Nifty Smallcap 250 ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

5000

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Multi Comm. Exc.157
Laurus Labs1,193
Radico Khaitan240
C D S L547
Karur Vysya Bank2,901
Delhivery1,673
Navin Fluo.Intl.113
City Union Bank2,217
RBL Bank1,849
Chola Financial304
PNB Housing577
Cams Services738
Hindustan Copper1,008
Manappuram Fin.1,686
Authum Invest163
Crompton Gr. Con1,974
Redington1,825
Angel One198
Krishna Institu.759
J B Chemicals &251
KFin Technolog.409
Aster DM Health.714
IIFL Finance714
Amber Enterp.67
Poonawalla Fin883
Gland Pharma244
Kalpataru Proj.349
The Ramco Cement388
Anand Rathi Wea.131
Narayana Hrudaya209
Bandhan Bank2,710
Neuland Labs.26
NBCC3,181
Kaynes Tech96
Sai Life421
Motherson Wiring7,810
Brigade Enterpr.427
Asahi India Glas372
Tata Chemicals481
Wockhardt254
Inox Wind2,962
PTC Industries19
Dr Lal Pathlabs238
Himadri Special721
Affle 3i195
Sammaan Capital2,371
GE Shipping Co305
Nuvama Wealth233
ZF Commercial23
Amara Raja Ener.376
Timken India110
Ather Energy437
Star Health Insu721
Firstsour.Solu.976
Indian Energy Ex2,441
Welspun Corp402
Piramal Pharma1,901
EID Parry316
CESC1,937
Five-Star Bus.Fi593
HBL Engineering346
Emami605
Sundram Fasten.339
Elgi Equipments661
Kirloskar Oil256
Force Motors15
OneSource Speci.170
Reliance Power8,802
Home First Finan277
eClerx Services65
Aptus Value Hou.1,087
Carborundum Uni.354
Atul49
KEC Internationa399
Craftsman Auto38
Cyient260
Castrol India1,484
PG Electroplast494
Aegis Logistics386
Guj.St.Petronet884
A B Real Estate161
Intellect Design275
Granules India446
Deepak Fertilis.206
Jubilant Pharmo247
Cohance Life499
Jyoti CNC Auto.262
JP Power Ven.14,954
Anant Raj469
Zee Entertainmen2,828
Go Digit General737
ERIS Lifescience166
Usha Martin549
Natco Pharma276
Zensar Tech.352
Inventurus Knowl149
Kajaria Ceramics255
Sagility4,704
CEAT64
Lemon Tree Hotel1,527
Mah. Scooters17
Nava426
Can Fin Homes259
Data Pattern91
Aarti Industries631
Pfizer47
Chambal Fert.466
EIH609
HFCL3,292
PVR Inox219
Birlasoft Ltd508
Garden Reach Sh.90
Titagarh Rail246
BEML Ltd117
Capri Global1,186
Sonata Software598
CreditAcc. Gram.166
Gillette India25
Indiamart Inter.94
Poly Medicure117
CCL Products217
Rainbow Child.154
NCC1,256
Swan Corp429
Sobha137
Godawari Power751
Mahanagar Gas175
Ola Electric5,380
Brainbees Solut.678
Zen Technologies142
Chalet Hotels219
V-Guard Industri581
Triveni Turbine354
A B Lifestyle1,491
Choice Intl.225
JK Tyre & Indust373
Sapphire Foods727
Bata India196
Shyam Metalics216
Devyani Intl.1,236
Jubilant Ingrev.258
Gravita India97
Aditya AMC223
JM Financial1,196
AAVAS Financiers122
Sumitomo Chemi.378
Sun TV Network303
Afcons Infrastr.460
Ircon Intl.1,001
Bayer Crop Sci.39
Finolex Cables233
Syrma SGS Tech.235
Astrazeneca Phar19
Whirlpool India190
TBO Tek102
Engineers India841
Techno Elec.Engg154
Newgen Software196
Ramkrishna Forg.316
Indegene316
L T Foods422
PCBL Chemical540
HEG258
Vijaya Diagnost.150
Netweb Technol.51
Aadhar Hsg. Fin.327
Balrampur Chini353
NMDC Steel3,539
Century Plyboard187
Metropolis Healt80
DCM Shriram122
G M D C254
Olectra Greentec126
Bikaji Foods201
Finolex Inds.865
Sarda Energy282
Reliance Infra.884
R R Kabel100
Alembic Pharma171
UTI AMC128
DOMS Industries55
Niva Bupa Health1,896
Minda Corp247
Jupiter Wagons417
BASF India35
Vardhman Textile315
J & K Bank1,370
Concord Biotech102
SignatureGlobal120
Graphite India205
Akzo Nobel41
Schneider Elect.180
Elecon Engg.Co270
Clean Science148
Aditya Bir. Fas.1,684
Welspun Living976
Kirl. Brothers78
SBFC Finance1,198
Emcure Pharma91
C P C L148
Praj Industries379
KSB161
Honasa Consumer423
Dr Agarwal's Hea237
S C I519
Jindal Saw714
BLS Internat.373
Action Const.Eq.126
Jyothy Labs417
Happiest Minds252
Caplin Point Lab62
Tejas Networks250
Central Bank2,991
Nuvoco Vistas308
Vedant Fashions188
IFCI2,035
Leela Palaces Ho248
Aegis Vopak Term429
International Ge312
Triven.Engg.Ind.263
Trident3,837
Latent View221
The Bombay Burma53
Rites412
Railtel Corpn.268
Blue Dart Expres18
Cera Sanitary.18
T R I L329
C.E. Info System53
ITI295
India Cements206
Valor Estate752
RHI Magnesita186
Godrej Agrovet148
M R P L548
Saregama India230
Inox India69
JBM Auto124
JSW Cement652
Tata Tele. Mah.1,544
ACME Solar Hold.310
Mah. Seamless124
Alkyl Amines43
Campus Activewe.262
R C F424
Alok Industries3,814
Ventive Hospital79
Blue Jet Health108
Akums Drugs84
MMTC465

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityMulti Comm. Exc.Capital Markets2.821570.17
EquityLaurus LabsPharmaceuticals & Biotechnology2.1411930.13
EquityRadico KhaitanBeverages1.282400.07
EquityC D S LCapital Markets1.285470.07
EquityKarur Vysya BankBanks1.2429010.07
EquityDelhiveryTransport Services1.0916730.06
EquityNavin Fluo.Intl.Chemicals & Petrochemicals1.081130.06
EquityCity Union BankBanks1.0422170.06
EquityRBL BankBanks0.9318490.05
EquityChola FinancialFinance0.893040.05
EquityPNB HousingFinance0.895770.05
EquityCams ServicesCapital Markets0.887380.05
EquityHindustan CopperNon - Ferrous Metals0.8410080.05
EquityManappuram Fin.Finance0.8416860.05
EquityAuthum InvestFinance0.831630.05
EquityCrompton Gr. ConConsumer Durables0.8019740.04
EquityRedingtonCommercial Services & Supplies0.8018250.04
EquityAngel OneCapital Markets0.751980.04
EquityKrishna Institu.Healthcare Services0.757590.04
EquityJ B Chemicals &Pharmaceuticals & Biotechnology0.742510.04
EquityKFin Technolog.Capital Markets0.724090.04
EquityAster DM Health.Healthcare Services0.717140.04
EquityIIFL FinanceFinance0.707140.04
EquityAmber Enterp.Consumer Durables0.68670.04
EquityPoonawalla FinFinance0.688830.04
EquityGland PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.682440.04
EquityKalpataru Proj.Construction0.683490.04
EquityThe Ramco CementCement & Cement Products0.663880.04
EquityAnand Rathi Wea.Capital Markets0.661310.04
EquityNarayana HrudayaHealthcare Services0.642090.03
EquityBandhan BankBanks0.6427100.03
EquityNeuland Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.64260.03
EquityNBCCConstruction0.6331810.03
EquityKaynes TechIndustrial Manufacturing0.62960.03
EquitySai LifePharmaceuticals & Biotechnology0.624210.03
EquityMotherson WiringAuto Components0.6178100.03
EquityBrigade Enterpr.Realty0.614270.03
EquityAsahi India GlasAuto Components0.613720.03
EquityTata ChemicalsChemicals & Petrochemicals0.594810.03
EquityWockhardtPharmaceuticals & Biotechnology0.592540.03
EquityInox WindElectrical Equipment0.5929620.03
EquityPTC IndustriesIndustrial Products0.57190.03
EquityDr Lal PathlabsHealthcare Services0.572380.03
EquityHimadri SpecialChemicals & Petrochemicals0.577210.03
EquityAffle 3iIT - Services0.571950.03
EquitySammaan CapitalFinance0.5623710.03
EquityGE Shipping CoTransport Services0.563050.03
EquityNuvama WealthCapital Markets0.562330.03
EquityZF CommercialAuto Components0.55230.03
EquityAmara Raja Ener.Auto Components0.553760.03
EquityTimken IndiaIndustrial Products0.531100.03
EquityAther EnergyAutomobiles0.534370.03
EquityStar Health InsuInsurance0.537210.03
EquityFirstsour.Solu.Commercial Services & Supplies0.539760.03
EquityIndian Energy ExCapital Markets0.5324410.03
EquityWelspun CorpIndustrial Products0.534020.03
EquityPiramal PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.5319010.03
EquityEID ParryFood Products0.533160.03
EquityCESCPower0.5219370.03
EquityFive-Star Bus.FiFinance0.525930.03
EquityHBL EngineeringIndustrial Products0.523460.03
EquityEmamiPersonal Products0.526050.03
EquitySundram Fasten.Auto Components0.513390.03
EquityElgi EquipmentsIndustrial Products0.516610.03
EquityKirloskar OilIndustrial Products0.502560.03
EquityForce MotorsAutomobiles0.50150.03
EquityOneSource Speci.Pharmaceuticals & Biotechnology0.501700.03
EquityReliance PowerPower0.5088020.03
EquityHome First FinanFinance0.492770.03
EquityeClerx ServicesCommercial Services & Supplies0.49650.03
EquityAptus Value Hou.Finance0.4910870.03
EquityCarborundum Uni.Industrial Products0.493540.03
EquityAtulChemicals & Petrochemicals0.49490.03
EquityKEC InternationaConstruction0.483990.02
EquityCraftsman AutoAuto Components0.47380.02
EquityCyientIT - Services0.472600.02
EquityCastrol IndiaPetroleum Products0.4614840.02
EquityPG ElectroplastConsumer Durables0.464940.02
EquityAegis LogisticsGas0.453860.02
EquityGuj.St.PetronetGas0.448840.02
EquityA B Real EstatePaper, Forest & Jute Products0.441610.02
EquityIntellect DesignIT - Software0.432750.02
EquityGranules IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.434460.02
EquityDeepak Fertilis.Chemicals & Petrochemicals0.432060.02
EquityJubilant PharmoPharmaceuticals & Biotechnology0.432470.02
EquityCohance LifePharmaceuticals & Biotechnology0.434990.02
EquityJyoti CNC Auto.Industrial Manufacturing0.422620.02
EquityJP Power Ven.Power0.42149540.02
EquityAnant RajRealty0.414690.02
EquityZee EntertainmenEntertainment0.4128280.02
EquityGo Digit GeneralInsurance0.417370.02
EquityERIS LifesciencePharmaceuticals & Biotechnology0.401660.02
EquityUsha MartinIndustrial Products0.405490.02
EquityNatco PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.402760.02
EquityZensar Tech.IT - Software0.403520.02
EquityInventurus KnowlIT - Services0.401490.02
EquityKajaria CeramicsConsumer Durables0.402550.02
EquitySagilityIT - Services0.4047040.02
EquityCEATAuto Components0.39640.02
EquityLemon Tree HotelLeisure Services0.3915270.02
EquityMah. ScootersFinance0.39170.02
EquityNavaPower0.394260.02
EquityCan Fin HomesFinance0.392590.02
EquityData PatternAerospace & Defense0.39910.02
EquityAarti IndustriesChemicals & Petrochemicals0.386310.02
EquityPfizerPharmaceuticals & Biotechnology0.38470.02
EquityChambal Fert.Fertilizers & Agrochemicals0.364660.02
EquityEIHLeisure Services0.366090.02
EquityHFCLTelecom - Services0.3632920.02
EquityPVR InoxEntertainment0.362190.02
EquityBirlasoft LtdIT - Software0.365080.02
EquityGarden Reach Sh.Aerospace & Defense0.36900.02
EquityTitagarh RailIndustrial Manufacturing0.352460.02
EquityBEML LtdAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.351170.02
EquityCapri GlobalFinance0.3511860.02
EquitySonata SoftwareIT - Software0.355980.02
EquityCreditAcc. Gram.Finance0.341660.02
EquityGillette IndiaPersonal Products0.34250.02
EquityIndiamart Inter.Retailing0.34940.02
EquityPoly MedicureHealthcare Equipment & Supplies0.341170.02
EquityCCL ProductsAgricultural Food & other Products0.332170.02
EquityRainbow Child.Healthcare Services0.331540.02
EquityNCCConstruction0.3312560.02
EquitySwan CorpChemicals & Petrochemicals0.324290.02
EquitySobhaRealty0.321370.02
EquityGodawari PowerIndustrial Products0.327510.02
EquityMahanagar GasGas0.321750.01
EquityOla ElectricAutomobiles0.3253800.01
EquityBrainbees Solut.Retailing0.316780.01
EquityZen TechnologiesAerospace & Defense0.311420.01
EquityChalet HotelsLeisure Services0.312190.01
EquityV-Guard IndustriConsumer Durables0.315810.01
EquityTriveni TurbineElectrical Equipment0.313540.01
EquityA B LifestyleRetailing0.3114910.01
EquityChoice Intl.Finance0.302250.01
EquityJK Tyre & IndustAuto Components0.303730.01
EquitySapphire FoodsLeisure Services0.307270.01
EquityBata IndiaConsumer Durables0.301960.01
EquityShyam MetalicsIndustrial Products0.302160.01
EquityDevyani Intl.Leisure Services0.3012360.01
EquityJubilant Ingrev.Chemicals & Petrochemicals0.292580.01
EquityGravita IndiaMinerals & Mining0.29970.01
EquityAditya AMCCapital Markets0.292230.01
EquityJM FinancialFinance0.2911960.01
EquityAAVAS FinanciersFinance0.291220.01
EquitySumitomo Chemi.Fertilizers & Agrochemicals0.293780.01
EquitySun TV NetworkEntertainment0.293030.01
EquityAfcons Infrastr.Construction0.294600.01
EquityIrcon Intl.Construction0.2910010.01
EquityBayer Crop Sci.Fertilizers & Agrochemicals0.29390.01
EquityFinolex CablesIndustrial Products0.282330.01
EquitySyrma SGS Tech.Industrial Manufacturing0.282350.01
EquityAstrazeneca PharPharmaceuticals & Biotechnology0.28190.01
EquityWhirlpool IndiaConsumer Durables0.281900.01
EquityTBO TekLeisure Services0.271020.01
EquityEngineers IndiaConstruction0.278410.01
EquityTechno Elec.EnggConstruction0.271540.01
EquityNewgen SoftwareIT - Software0.271960.01
EquityRamkrishna Forg.Auto Components0.273160.01
EquityIndegeneHealthcare Services0.273160.01
EquityL T FoodsAgricultural Food & other Products0.274220.01
EquityPCBL ChemicalChemicals & Petrochemicals0.265400.01
EquityHEGIndustrial Products0.262580.01
EquityVijaya Diagnost.Healthcare Services0.261500.01
EquityNetweb Technol.IT - Services0.26510.01
EquityAadhar Hsg. Fin.Finance0.263270.01
EquityBalrampur ChiniAgricultural Food & other Products0.253530.01
EquityNMDC SteelFerrous Metals0.2535390.01
EquityCentury PlyboardConsumer Durables0.251870.01
EquityMetropolis HealtHealthcare Services0.25800.01
EquityDCM ShriramDiversified0.251220.01
EquityG M D CMinerals & Mining0.252540.01
EquityOlectra GreentecAutomobiles0.241260.01
EquityBikaji FoodsFood Products0.242010.01
EquityFinolex Inds.Industrial Products0.248650.01
EquitySarda EnergyFerrous Metals0.242820.01
EquityReliance Infra.Power0.248840.01
EquityR R KabelIndustrial Products0.231000.01
EquityAlembic PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.231710.01
EquityUTI AMCCapital Markets0.231280.01
EquityDOMS IndustriesHousehold Products0.23550.01
EquityNiva Bupa HealthInsurance0.2318960.01
EquityMinda CorpAuto Components0.232470.01
EquityJupiter WagonsIndustrial Manufacturing0.234170.01
EquityBASF IndiaChemicals & Petrochemicals0.22350.01
EquityVardhman TextileTextiles & Apparels0.223150.01
EquityJ & K BankBanks0.2213700.01
EquityConcord BiotechPharmaceuticals & Biotechnology0.221020.01
EquitySignatureGlobalRealty0.221200.01
EquityGraphite IndiaIndustrial Products0.212050.01
EquityAkzo NobelConsumer Durables0.21410.01
EquitySchneider Elect.Electrical Equipment0.211800.01
EquityElecon Engg.CoElectrical Equipment0.212700.01
EquityClean ScienceChemicals & Petrochemicals0.211480.01
EquityAditya Bir. Fas.Retailing0.2116840.01
EquityWelspun LivingTextiles & Apparels0.219760.01
EquityKirl. BrothersIndustrial Products0.20780.01
EquitySBFC FinanceFinance0.2011980.01
EquityEmcure PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.20910.01
EquityC P C LPetroleum Products0.201480.01
EquityPraj IndustriesIndustrial Manufacturing0.203790.01
EquityKSBIndustrial Products0.201610.01
EquityHonasa ConsumerPersonal Products0.204230.01
EquityDr Agarwal's HeaHealthcare Services0.192370.01
EquityS C ITransport Services0.195190.01
EquityJindal SawIndustrial Products0.197140.01
EquityBLS Internat.Leisure Services0.193730.01
EquityAction Const.Eq.Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.191260.01
EquityJyothy LabsHousehold Products0.194170.01
EquityHappiest MindsIT - Software0.192520.01
EquityCaplin Point LabPharmaceuticals & Biotechnology0.18620.01
EquityTejas NetworksTelecom - Equipment & Accessories0.182500.01
EquityCentral BankBanks0.1829910.01
EquityNuvoco VistasCement & Cement Products0.183080.01
EquityVedant FashionsRetailing0.181880.01
EquityIFCIFinance0.1720350.01
EquityLeela Palaces HoLeisure Services0.172480.01
EquityAegis Vopak TermOil0.174290.01
EquityInternational GeCommercial Services & Supplies0.173120.01
EquityTriven.Engg.Ind.Agricultural Food & other Products0.172630.01
EquityTridentTextiles & Apparels0.1738370.01
EquityLatent ViewIT - Software0.162210.01
EquityThe Bombay BurmaFood Products0.16530.01
EquityRitesConstruction0.164120.01
EquityRailtel Corpn.Telecom - Services0.162680.01
EquityBlue Dart ExpresTransport Services0.16180.00
EquityCera Sanitary.Consumer Durables0.15180.00
EquityT R I LElectrical Equipment0.153290.00
EquityC.E. Info SystemIT - Software0.15530.00
EquityITITelecom - Equipment & Accessories0.152950.00
EquityIndia CementsCement & Cement Products0.142060.00
EquityValor EstateLeisure Services0.147520.00
EquityRHI MagnesitaIndustrial Products0.141860.00
EquityGodrej AgrovetFood Products0.141480.00
EquityM R P LPetroleum Products0.135480.00
EquitySaregama IndiaEntertainment0.132300.00
EquityInox IndiaIndustrial Products0.13690.00
EquityJBM AutoAuto Components0.131240.00
EquityJSW CementCement & Cement Products0.136520.00
EquityTata Tele. Mah.Telecom - Services0.1215440.00
EquityACME Solar Hold.Power0.123100.00
EquityMah. SeamlessIndustrial Products0.111240.00
EquityAlkyl AminesChemicals & Petrochemicals0.11430.00
EquityCampus Activewe.Consumer Durables0.112620.00
EquityR C FFertilizers & Agrochemicals0.104240.00
EquityAlok IndustriesTextiles & Apparels0.1038140.00
EquityVentive HospitalLeisure Services0.10790.00
EquityBlue Jet HealthPharmaceuticals & Biotechnology0.091080.00
EquityAkums DrugsPharmaceuticals & Biotechnology0.06840.00
EquityMMTCCommercial Services & Supplies0.054650.00

Key information

Fund House:
DSP Mutual Fund
Incorporation Date:
13-May-1996
Total Assets Managed (Cr.):
2,24,668.94
Trustee/s:
Mr.T.S. Krishna Murthy, DSP Trustee Private Limit, Shitin D. Desai, S.S.N. Moorthy, Mrs. Pravin tripathi, Ms. Dharmishta Rawal
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Kalpen Parekh
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Uday Khanna, Mr.Hemendra M. Kothari, Mr. S.S. Mundra, Ms. Aditi Kothari Desai, Mr.Dhananjay Mungale, Mr. S. Ramadorai
Compliance Officer/s:
Pritesh Majmudar
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Anil Ghelani
Auditors:
S.R. BATLIBOI &Co.LLP, M/s.Walker Chandiok & Co.

OTHER INFORMATION

Registered Office:
The Ruby, 25th Floor, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028.
Contact Nos:
022-66578000
Fax:
022-66578181
Email:
service@dspim.com
Website:
www.dspim.com
About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

