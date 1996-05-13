DSP Nifty Smallcap 250 ETF
Summary Info
Fund Name
: DSP Mutual Fund
Scheme Name
: DSP Nifty Smallcap 250 ETF
AMC
: DSP Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 24-Nov-2025
Fund Manager
: Anil Ghelani
Net Assets (Rs. cr)
: 6.19
DSP Nifty Smallcap 250 ETF - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 15.6197
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
DSP Nifty Smallcap 250 ETF- NAV Chart
DSP Nifty Smallcap 250 ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.07
-5.42
-
-
-
-
-
-4.65
|Category Avg
2.35
2.77
9.94
19.58
33.01
21.17
16.16
18.36
|Category Best
14.03
62.96
160.81
226.35
304.51
71.83
38.96
256.96
|Category Worst
-2.78
-12.68
-18.4
-15.82
-10.6
6.23
4.92
-23.22
DSP Nifty Smallcap 250 ETF- Latest Dividends
No Records Found
DSP Nifty Smallcap 250 ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|Multi Comm. Exc.
|Capital Markets
|2.82
|157
|0.17
|Equity
|Laurus Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|2.14
|1193
|0.13
|Equity
|Radico Khaitan
|Beverages
|1.28
|240
|0.07
|Equity
|C D S L
|Capital Markets
|1.28
|547
|0.07
|Equity
|Karur Vysya Bank
|Banks
|1.24
|2901
|0.07
|Equity
|Delhivery
|Transport Services
|1.09
|1673
|0.06
|Equity
|Navin Fluo.Intl.
|Chemicals & Petrochemicals
|1.08
|113
|0.06
|Equity
|City Union Bank
|Banks
|1.04
|2217
|0.06
|Equity
|RBL Bank
|Banks
|0.93
|1849
|0.05
|Equity
|Chola Financial
|Finance
|0.89
|304
|0.05
|Equity
|PNB Housing
|Finance
|0.89
|577
|0.05
|Equity
|Cams Services
|Capital Markets
|0.88
|738
|0.05
|Equity
|Hindustan Copper
|Non - Ferrous Metals
|0.84
|1008
|0.05
|Equity
|Manappuram Fin.
|Finance
|0.84
|1686
|0.05
|Equity
|Authum Invest
|Finance
|0.83
|163
|0.05
|Equity
|Crompton Gr. Con
|Consumer Durables
|0.80
|1974
|0.04
|Equity
|Redington
|Commercial Services & Supplies
|0.80
|1825
|0.04
|Equity
|Angel One
|Capital Markets
|0.75
|198
|0.04
|Equity
|Krishna Institu.
|Healthcare Services
|0.75
|759
|0.04
|Equity
|J B Chemicals &
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.74
|251
|0.04
|Equity
|KFin Technolog.
|Capital Markets
|0.72
|409
|0.04
|Equity
|Aster DM Health.
|Healthcare Services
|0.71
|714
|0.04
|Equity
|IIFL Finance
|Finance
|0.70
|714
|0.04
|Equity
|Amber Enterp.
|Consumer Durables
|0.68
|67
|0.04
|Equity
|Poonawalla Fin
|Finance
|0.68
|883
|0.04
|Equity
|Gland Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.68
|244
|0.04
|Equity
|Kalpataru Proj.
|Construction
|0.68
|349
|0.04
|Equity
|The Ramco Cement
|Cement & Cement Products
|0.66
|388
|0.04
|Equity
|Anand Rathi Wea.
|Capital Markets
|0.66
|131
|0.04
|Equity
|Narayana Hrudaya
|Healthcare Services
|0.64
|209
|0.03
|Equity
|Bandhan Bank
|Banks
|0.64
|2710
|0.03
|Equity
|Neuland Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.64
|26
|0.03
|Equity
|NBCC
|Construction
|0.63
|3181
|0.03
|Equity
|Kaynes Tech
|Industrial Manufacturing
|0.62
|96
|0.03
|Equity
|Sai Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.62
|421
|0.03
|Equity
|Motherson Wiring
|Auto Components
|0.61
|7810
|0.03
|Equity
|Brigade Enterpr.
|Realty
|0.61
|427
|0.03
|Equity
|Asahi India Glas
|Auto Components
|0.61
|372
|0.03
|Equity
|Tata Chemicals
|Chemicals & Petrochemicals
|0.59
|481
|0.03
|Equity
|Wockhardt
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.59
|254
|0.03
|Equity
|Inox Wind
|Electrical Equipment
|0.59
|2962
|0.03
|Equity
|PTC Industries
|Industrial Products
|0.57
|19
|0.03
|Equity
|Dr Lal Pathlabs
|Healthcare Services
|0.57
|238
|0.03
|Equity
|Himadri Special
|Chemicals & Petrochemicals
|0.57
|721
|0.03
|Equity
|Affle 3i
|IT - Services
|0.57
|195
|0.03
|Equity
|Sammaan Capital
|Finance
|0.56
|2371
|0.03
|Equity
|GE Shipping Co
|Transport Services
|0.56
|305
|0.03
|Equity
|Nuvama Wealth
|Capital Markets
|0.56
|233
|0.03
|Equity
|ZF Commercial
|Auto Components
|0.55
|23
|0.03
|Equity
|Amara Raja Ener.
|Auto Components
|0.55
|376
|0.03
|Equity
|Timken India
|Industrial Products
|0.53
|110
|0.03
|Equity
|Ather Energy
|Automobiles
|0.53
|437
|0.03
|Equity
|Star Health Insu
|Insurance
|0.53
|721
|0.03
|Equity
|Firstsour.Solu.
|Commercial Services & Supplies
|0.53
|976
|0.03
|Equity
|Indian Energy Ex
|Capital Markets
|0.53
|2441
|0.03
|Equity
|Welspun Corp
|Industrial Products
|0.53
|402
|0.03
|Equity
|Piramal Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.53
|1901
|0.03
|Equity
|EID Parry
|Food Products
|0.53
|316
|0.03
|Equity
|CESC
|Power
|0.52
|1937
|0.03
|Equity
|Five-Star Bus.Fi
|Finance
|0.52
|593
|0.03
|Equity
|HBL Engineering
|Industrial Products
|0.52
|346
|0.03
|Equity
|Emami
|Personal Products
|0.52
|605
|0.03
|Equity
|Sundram Fasten.
|Auto Components
|0.51
|339
|0.03
|Equity
|Elgi Equipments
|Industrial Products
|0.51
|661
|0.03
|Equity
|Kirloskar Oil
|Industrial Products
|0.50
|256
|0.03
|Equity
|Force Motors
|Automobiles
|0.50
|15
|0.03
|Equity
|OneSource Speci.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.50
|170
|0.03
|Equity
|Reliance Power
|Power
|0.50
|8802
|0.03
|Equity
|Home First Finan
|Finance
|0.49
|277
|0.03
|Equity
|eClerx Services
|Commercial Services & Supplies
|0.49
|65
|0.03
|Equity
|Aptus Value Hou.
|Finance
|0.49
|1087
|0.03
|Equity
|Carborundum Uni.
|Industrial Products
|0.49
|354
|0.03
|Equity
|Atul
|Chemicals & Petrochemicals
|0.49
|49
|0.03
|Equity
|KEC Internationa
|Construction
|0.48
|399
|0.02
|Equity
|Craftsman Auto
|Auto Components
|0.47
|38
|0.02
|Equity
|Cyient
|IT - Services
|0.47
|260
|0.02
|Equity
|Castrol India
|Petroleum Products
|0.46
|1484
|0.02
|Equity
|PG Electroplast
|Consumer Durables
|0.46
|494
|0.02
|Equity
|Aegis Logistics
|Gas
|0.45
|386
|0.02
|Equity
|Guj.St.Petronet
|Gas
|0.44
|884
|0.02
|Equity
|A B Real Estate
|Paper, Forest & Jute Products
|0.44
|161
|0.02
|Equity
|Intellect Design
|IT - Software
|0.43
|275
|0.02
|Equity
|Granules India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.43
|446
|0.02
|Equity
|Deepak Fertilis.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.43
|206
|0.02
|Equity
|Jubilant Pharmo
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.43
|247
|0.02
|Equity
|Cohance Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.43
|499
|0.02
|Equity
|Jyoti CNC Auto.
|Industrial Manufacturing
|0.42
|262
|0.02
|Equity
|JP Power Ven.
|Power
|0.42
|14954
|0.02
|Equity
|Anant Raj
|Realty
|0.41
|469
|0.02
|Equity
|Zee Entertainmen
|Entertainment
|0.41
|2828
|0.02
|Equity
|Go Digit General
|Insurance
|0.41
|737
|0.02
|Equity
|ERIS Lifescience
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.40
|166
|0.02
|Equity
|Usha Martin
|Industrial Products
|0.40
|549
|0.02
|Equity
|Natco Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.40
|276
|0.02
|Equity
|Zensar Tech.
|IT - Software
|0.40
|352
|0.02
|Equity
|Inventurus Knowl
|IT - Services
|0.40
|149
|0.02
|Equity
|Kajaria Ceramics
|Consumer Durables
|0.40
|255
|0.02
|Equity
|Sagility
|IT - Services
|0.40
|4704
|0.02
|Equity
|CEAT
|Auto Components
|0.39
|64
|0.02
|Equity
|Lemon Tree Hotel
|Leisure Services
|0.39
|1527
|0.02
|Equity
|Mah. Scooters
|Finance
|0.39
|17
|0.02
|Equity
|Nava
|Power
|0.39
|426
|0.02
|Equity
|Can Fin Homes
|Finance
|0.39
|259
|0.02
|Equity
|Data Pattern
|Aerospace & Defense
|0.39
|91
|0.02
|Equity
|Aarti Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|0.38
|631
|0.02
|Equity
|Pfizer
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.38
|47
|0.02
|Equity
|Chambal Fert.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.36
|466
|0.02
|Equity
|EIH
|Leisure Services
|0.36
|609
|0.02
|Equity
|HFCL
|Telecom - Services
|0.36
|3292
|0.02
|Equity
|PVR Inox
|Entertainment
|0.36
|219
|0.02
|Equity
|Birlasoft Ltd
|IT - Software
|0.36
|508
|0.02
|Equity
|Garden Reach Sh.
|Aerospace & Defense
|0.36
|90
|0.02
|Equity
|Titagarh Rail
|Industrial Manufacturing
|0.35
|246
|0.02
|Equity
|BEML Ltd
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.35
|117
|0.02
|Equity
|Capri Global
|Finance
|0.35
|1186
|0.02
|Equity
|Sonata Software
|IT - Software
|0.35
|598
|0.02
|Equity
|CreditAcc. Gram.
|Finance
|0.34
|166
|0.02
|Equity
|Gillette India
|Personal Products
|0.34
|25
|0.02
|Equity
|Indiamart Inter.
|Retailing
|0.34
|94
|0.02
|Equity
|Poly Medicure
|Healthcare Equipment & Supplies
|0.34
|117
|0.02
|Equity
|CCL Products
|Agricultural Food & other Products
|0.33
|217
|0.02
|Equity
|Rainbow Child.
|Healthcare Services
|0.33
|154
|0.02
|Equity
|NCC
|Construction
|0.33
|1256
|0.02
|Equity
|Swan Corp
|Chemicals & Petrochemicals
|0.32
|429
|0.02
|Equity
|Sobha
|Realty
|0.32
|137
|0.02
|Equity
|Godawari Power
|Industrial Products
|0.32
|751
|0.02
|Equity
|Mahanagar Gas
|Gas
|0.32
|175
|0.01
|Equity
|Ola Electric
|Automobiles
|0.32
|5380
|0.01
|Equity
|Brainbees Solut.
|Retailing
|0.31
|678
|0.01
|Equity
|Zen Technologies
|Aerospace & Defense
|0.31
|142
|0.01
|Equity
|Chalet Hotels
|Leisure Services
|0.31
|219
|0.01
|Equity
|V-Guard Industri
|Consumer Durables
|0.31
|581
|0.01
|Equity
|Triveni Turbine
|Electrical Equipment
|0.31
|354
|0.01
|Equity
|A B Lifestyle
|Retailing
|0.31
|1491
|0.01
|Equity
|Choice Intl.
|Finance
|0.30
|225
|0.01
|Equity
|JK Tyre & Indust
|Auto Components
|0.30
|373
|0.01
|Equity
|Sapphire Foods
|Leisure Services
|0.30
|727
|0.01
|Equity
|Bata India
|Consumer Durables
|0.30
|196
|0.01
|Equity
|Shyam Metalics
|Industrial Products
|0.30
|216
|0.01
|Equity
|Devyani Intl.
|Leisure Services
|0.30
|1236
|0.01
|Equity
|Jubilant Ingrev.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.29
|258
|0.01
|Equity
|Gravita India
|Minerals & Mining
|0.29
|97
|0.01
|Equity
|Aditya AMC
|Capital Markets
|0.29
|223
|0.01
|Equity
|JM Financial
|Finance
|0.29
|1196
|0.01
|Equity
|AAVAS Financiers
|Finance
|0.29
|122
|0.01
|Equity
|Sumitomo Chemi.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.29
|378
|0.01
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|0.29
|303
|0.01
|Equity
|Afcons Infrastr.
|Construction
|0.29
|460
|0.01
|Equity
|Ircon Intl.
|Construction
|0.29
|1001
|0.01
|Equity
|Bayer Crop Sci.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.29
|39
|0.01
|Equity
|Finolex Cables
|Industrial Products
|0.28
|233
|0.01
|Equity
|Syrma SGS Tech.
|Industrial Manufacturing
|0.28
|235
|0.01
|Equity
|Astrazeneca Phar
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.28
|19
|0.01
|Equity
|Whirlpool India
|Consumer Durables
|0.28
|190
|0.01
|Equity
|TBO Tek
|Leisure Services
|0.27
|102
|0.01
|Equity
|Engineers India
|Construction
|0.27
|841
|0.01
|Equity
|Techno Elec.Engg
|Construction
|0.27
|154
|0.01
|Equity
|Newgen Software
|IT - Software
|0.27
|196
|0.01
|Equity
|Ramkrishna Forg.
|Auto Components
|0.27
|316
|0.01
|Equity
|Indegene
|Healthcare Services
|0.27
|316
|0.01
|Equity
|L T Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.27
|422
|0.01
|Equity
|PCBL Chemical
|Chemicals & Petrochemicals
|0.26
|540
|0.01
|Equity
|HEG
|Industrial Products
|0.26
|258
|0.01
|Equity
|Vijaya Diagnost.
|Healthcare Services
|0.26
|150
|0.01
|Equity
|Netweb Technol.
|IT - Services
|0.26
|51
|0.01
|Equity
|Aadhar Hsg. Fin.
|Finance
|0.26
|327
|0.01
|Equity
|Balrampur Chini
|Agricultural Food & other Products
|0.25
|353
|0.01
|Equity
|NMDC Steel
|Ferrous Metals
|0.25
|3539
|0.01
|Equity
|Century Plyboard
|Consumer Durables
|0.25
|187
|0.01
|Equity
|Metropolis Healt
|Healthcare Services
|0.25
|80
|0.01
|Equity
|DCM Shriram
|Diversified
|0.25
|122
|0.01
|Equity
|G M D C
|Minerals & Mining
|0.25
|254
|0.01
|Equity
|Olectra Greentec
|Automobiles
|0.24
|126
|0.01
|Equity
|Bikaji Foods
|Food Products
|0.24
|201
|0.01
|Equity
|Finolex Inds.
|Industrial Products
|0.24
|865
|0.01
|Equity
|Sarda Energy
|Ferrous Metals
|0.24
|282
|0.01
|Equity
|Reliance Infra.
|Power
|0.24
|884
|0.01
|Equity
|R R Kabel
|Industrial Products
|0.23
|100
|0.01
|Equity
|Alembic Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.23
|171
|0.01
|Equity
|UTI AMC
|Capital Markets
|0.23
|128
|0.01
|Equity
|DOMS Industries
|Household Products
|0.23
|55
|0.01
|Equity
|Niva Bupa Health
|Insurance
|0.23
|1896
|0.01
|Equity
|Minda Corp
|Auto Components
|0.23
|247
|0.01
|Equity
|Jupiter Wagons
|Industrial Manufacturing
|0.23
|417
|0.01
|Equity
|BASF India
|Chemicals & Petrochemicals
|0.22
|35
|0.01
|Equity
|Vardhman Textile
|Textiles & Apparels
|0.22
|315
|0.01
|Equity
|J & K Bank
|Banks
|0.22
|1370
|0.01
|Equity
|Concord Biotech
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.22
|102
|0.01
|Equity
|SignatureGlobal
|Realty
|0.22
|120
|0.01
|Equity
|Graphite India
|Industrial Products
|0.21
|205
|0.01
|Equity
|Akzo Nobel
|Consumer Durables
|0.21
|41
|0.01
|Equity
|Schneider Elect.
|Electrical Equipment
|0.21
|180
|0.01
|Equity
|Elecon Engg.Co
|Electrical Equipment
|0.21
|270
|0.01
|Equity
|Clean Science
|Chemicals & Petrochemicals
|0.21
|148
|0.01
|Equity
|Aditya Bir. Fas.
|Retailing
|0.21
|1684
|0.01
|Equity
|Welspun Living
|Textiles & Apparels
|0.21
|976
|0.01
|Equity
|Kirl. Brothers
|Industrial Products
|0.20
|78
|0.01
|Equity
|SBFC Finance
|Finance
|0.20
|1198
|0.01
|Equity
|Emcure Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|91
|0.01
|Equity
|C P C L
|Petroleum Products
|0.20
|148
|0.01
|Equity
|Praj Industries
|Industrial Manufacturing
|0.20
|379
|0.01
|Equity
|KSB
|Industrial Products
|0.20
|161
|0.01
|Equity
|Honasa Consumer
|Personal Products
|0.20
|423
|0.01
|Equity
|Dr Agarwal's Hea
|Healthcare Services
|0.19
|237
|0.01
|Equity
|S C I
|Transport Services
|0.19
|519
|0.01
|Equity
|Jindal Saw
|Industrial Products
|0.19
|714
|0.01
|Equity
|BLS Internat.
|Leisure Services
|0.19
|373
|0.01
|Equity
|Action Const.Eq.
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.19
|126
|0.01
|Equity
|Jyothy Labs
|Household Products
|0.19
|417
|0.01
|Equity
|Happiest Minds
|IT - Software
|0.19
|252
|0.01
|Equity
|Caplin Point Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.18
|62
|0.01
|Equity
|Tejas Networks
|Telecom - Equipment & Accessories
|0.18
|250
|0.01
|Equity
|Central Bank
|Banks
|0.18
|2991
|0.01
|Equity
|Nuvoco Vistas
|Cement & Cement Products
|0.18
|308
|0.01
|Equity
|Vedant Fashions
|Retailing
|0.18
|188
|0.01
|Equity
|IFCI
|Finance
|0.17
|2035
|0.01
|Equity
|Leela Palaces Ho
|Leisure Services
|0.17
|248
|0.01
|Equity
|Aegis Vopak Term
|Oil
|0.17
|429
|0.01
|Equity
|International Ge
|Commercial Services & Supplies
|0.17
|312
|0.01
|Equity
|Triven.Engg.Ind.
|Agricultural Food & other Products
|0.17
|263
|0.01
|Equity
|Trident
|Textiles & Apparels
|0.17
|3837
|0.01
|Equity
|Latent View
|IT - Software
|0.16
|221
|0.01
|Equity
|The Bombay Burma
|Food Products
|0.16
|53
|0.01
|Equity
|Rites
|Construction
|0.16
|412
|0.01
|Equity
|Railtel Corpn.
|Telecom - Services
|0.16
|268
|0.01
|Equity
|Blue Dart Expres
|Transport Services
|0.16
|18
|0.00
|Equity
|Cera Sanitary.
|Consumer Durables
|0.15
|18
|0.00
|Equity
|T R I L
|Electrical Equipment
|0.15
|329
|0.00
|Equity
|C.E. Info System
|IT - Software
|0.15
|53
|0.00
|Equity
|ITI
|Telecom - Equipment & Accessories
|0.15
|295
|0.00
|Equity
|India Cements
|Cement & Cement Products
|0.14
|206
|0.00
|Equity
|Valor Estate
|Leisure Services
|0.14
|752
|0.00
|Equity
|RHI Magnesita
|Industrial Products
|0.14
|186
|0.00
|Equity
|Godrej Agrovet
|Food Products
|0.14
|148
|0.00
|Equity
|M R P L
|Petroleum Products
|0.13
|548
|0.00
|Equity
|Saregama India
|Entertainment
|0.13
|230
|0.00
|Equity
|Inox India
|Industrial Products
|0.13
|69
|0.00
|Equity
|JBM Auto
|Auto Components
|0.13
|124
|0.00
|Equity
|JSW Cement
|Cement & Cement Products
|0.13
|652
|0.00
|Equity
|Tata Tele. Mah.
|Telecom - Services
|0.12
|1544
|0.00
|Equity
|ACME Solar Hold.
|Power
|0.12
|310
|0.00
|Equity
|Mah. Seamless
|Industrial Products
|0.11
|124
|0.00
|Equity
|Alkyl Amines
|Chemicals & Petrochemicals
|0.11
|43
|0.00
|Equity
|Campus Activewe.
|Consumer Durables
|0.11
|262
|0.00
|Equity
|R C F
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.10
|424
|0.00
|Equity
|Alok Industries
|Textiles & Apparels
|0.10
|3814
|0.00
|Equity
|Ventive Hospital
|Leisure Services
|0.10
|79
|0.00
|Equity
|Blue Jet Health
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.09
|108
|0.00
|Equity
|Akums Drugs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.06
|84
|0.00
|Equity
|MMTC
|Commercial Services & Supplies
|0.05
|465
|0.00
