DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G

DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G

Summary Info

Fund Name

DSP Mutual Fund

Scheme Name

DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G

AMC

DSP Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

24-Nov-2025

Fund Manager

Anil Ghelani

Net Assets (Rs. cr)

7.78

DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  9.6024

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G- NAV Chart

DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.06
-5.43
-
-
-
-
-
-3.97
Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7

DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G- Latest Dividends

No Records Found

DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Direct G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Multi Comm. Exc.196
Laurus Labs1,493
Radico Khaitan301
C D S L685
Karur Vysya Bank3,630
Delhivery2,093
Navin Fluo.Intl.141
City Union Bank2,774
RBL Bank2,314
Chola Financial381
PNB Housing722
Cams Services923
Hindustan Copper1,261
Manappuram Fin.2,109
Authum Invest204
Crompton Gr. Con2,470
Redington2,284
Angel One248
Krishna Institu.949
J B Chemicals &314
KFin Technolog.512
Aster DM Health.893
IIFL Finance893
Amber Enterp.84
Poonawalla Fin1,105
Gland Pharma306
Kalpataru Proj.436
The Ramco Cement486
Anand Rathi Wea.164
Neuland Labs.33
Bandhan Bank3,391
Narayana Hrudaya261
NBCC3,979
Kaynes Tech120
Sai Life527
Motherson Wiring9,772
Asahi India Glas466
Brigade Enterpr.534
Tata Chemicals601
Wockhardt317
Inox Wind3,706
Dr Lal Pathlabs298
Himadri Special902
Affle 3i243
Nuvama Wealth292
Sammaan Capital2,967
ZF Commercial29
GE Shipping Co381
Amara Raja Ener.471
PTC Industries23
Timken India138
Ather Energy546
Star Health Insu902
Firstsour.Solu.1,221
Indian Energy Ex3,054
Piramal Pharma2,378
Welspun Corp502
EID Parry395
CESC2,423
Five-Star Bus.Fi742
HBL Engineering433
Emami757
Sundram Fasten.425
Elgi Equipments827
Force Motors19
Kirloskar Oil320
OneSource Speci.213
eClerx Services82
Reliance Power11,012
Home First Finan347
Aptus Value Hou.1,360
Carborundum Uni.443
Atul61
KEC Internationa499
Cyient325
Craftsman Auto47
Castrol India1,856
PG Electroplast618
Aegis Logistics483
Guj.St.Petronet1,107
A B Real Estate201
Intellect Design344
Granules India558
Deepak Fertilis.258
Jubilant Pharmo309
Cohance Life625
Jyoti CNC Auto.328
JP Power Ven.18,711
Anant Raj587
Zee Entertainmen3,539
Go Digit General922
ERIS Lifescience208
Natco Pharma345
Usha Martin686
Zensar Tech.441
Kajaria Ceramics319
CEAT81
Inventurus Knowl186
Sagility5,886
Lemon Tree Hotel1,910
Nava533
Can Fin Homes324
Data Pattern114
Mah. Scooters21
Aarti Industries789
Pfizer58
Chambal Fert.583
EIH762
HFCL4,118
PVR Inox274
Garden Reach Sh.113
Birlasoft Ltd635
Titagarh Rail308
BEML Ltd147
Capri Global1,484
Sonata Software748
CreditAcc. Gram.207
Indiamart Inter.118
Poly Medicure147
Gillette India31
CCL Products271
Rainbow Child.192
NCC1,572
Swan Corp536
Godawari Power940
Sobha171
Mahanagar Gas219
Ola Electric6,731
Brainbees Solut.848
Zen Technologies177
Chalet Hotels274
V-Guard Industri727
Triveni Turbine443
A B Lifestyle1,865
Choice Intl.281
JK Tyre & Indust467
Sapphire Foods910
Bata India245
Devyani Intl.1,547
Shyam Metalics270
Jubilant Ingrev.323
Gravita India122
Aditya AMC279
JM Financial1,496
AAVAS Financiers153
Bayer Crop Sci.49
Sun TV Network380
Sumitomo Chemi.473
Afcons Infrastr.575
Ircon Intl.1,252
Finolex Cables291
Astrazeneca Phar24
Syrma SGS Tech.294
Whirlpool India238
TBO Tek128
Engineers India1,053
Techno Elec.Engg193
Newgen Software245
Ramkrishna Forg.395
L T Foods528
Indegene395
PCBL Chemical675
HEG323
Vijaya Diagnost.188
Aadhar Hsg. Fin.409
Balrampur Chini441
Netweb Technol.63
NMDC Steel4,428
Century Plyboard233
Metropolis Healt100
DCM Shriram153
G M D C318
Bikaji Foods252
Finolex Inds.1,082
Olectra Greentec157
Reliance Infra.1,126
Sarda Energy353
UTI AMC161
R R Kabel125
Alembic Pharma214
DOMS Industries69
Niva Bupa Health2,373
Minda Corp309
Jupiter Wagons522
BASF India44
Vardhman Textile394
J & K Bank1,714
Concord Biotech127
SignatureGlobal151
Graphite India256
Elecon Engg.Co338
Schneider Elect.225
Clean Science185
Akzo Nobel51
Welspun Living1,221
Aditya Bir. Fas.2,107
Kirl. Brothers97
SBFC Finance1,499
Emcure Pharma114
C P C L185
Praj Industries474
KSB201
Honasa Consumer529
S C I650
Dr Agarwal's Hea296
Jindal Saw893
BLS Internat.466
Action Const.Eq.158
Jyothy Labs521
Happiest Minds315
Caplin Point Lab78
Tejas Networks313
Central Bank3,742
Nuvoco Vistas385
Vedant Fashions235
IFCI2,546
Leela Palaces Ho310
Aegis Vopak Term537
International Ge390
Triven.Engg.Ind.329
Trident4,801
Latent View277
Blue Dart Expres23
The Bombay Burma67
Rites515
Railtel Corpn.336
T R I L412
C.E. Info System67
Cera Sanitary.22
ITI369
India Cements257
Valor Estate941
RHI Magnesita233
Godrej Agrovet185
M R P L686
Saregama India288
Inox India87
JBM Auto155
JSW Cement816
Tata Tele. Mah.1,932
ACME Solar Hold.387
Mah. Seamless156
Campus Activewe.328
Alkyl Amines53
R C F531
Alok Industries4,771
Ventive Hospital99
Blue Jet Health135
Akums Drugs105
MMTC582

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityMulti Comm. Exc.Capital Markets2.811960.21
EquityLaurus LabsPharmaceuticals & Biotechnology2.1314930.16
EquityRadico KhaitanBeverages1.283010.09
EquityC D S LCapital Markets1.276850.09
EquityKarur Vysya BankBanks1.2336300.09
EquityDelhiveryTransport Services1.0920930.08
EquityNavin Fluo.Intl.Chemicals & Petrochemicals1.071410.08
EquityCity Union BankBanks1.0427740.08
EquityRBL BankBanks0.9323140.07
EquityChola FinancialFinance0.893810.06
EquityPNB HousingFinance0.887220.06
EquityCams ServicesCapital Markets0.889230.06
EquityHindustan CopperNon - Ferrous Metals0.8412610.06
EquityManappuram Fin.Finance0.8421090.06
EquityAuthum InvestFinance0.822040.06
EquityCrompton Gr. ConConsumer Durables0.8024700.06
EquityRedingtonCommercial Services & Supplies0.8022840.06
EquityAngel OneCapital Markets0.752480.05
EquityKrishna Institu.Healthcare Services0.749490.05
EquityJ B Chemicals &Pharmaceuticals & Biotechnology0.733140.05
EquityKFin Technolog.Capital Markets0.715120.05
EquityAster DM Health.Healthcare Services0.718930.05
EquityIIFL FinanceFinance0.708930.05
EquityAmber Enterp.Consumer Durables0.68840.05
EquityPoonawalla FinFinance0.6811050.05
EquityGland PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.683060.05
EquityKalpataru Proj.Construction0.674360.05
EquityThe Ramco CementCement & Cement Products0.664860.05
EquityAnand Rathi Wea.Capital Markets0.661640.05
EquityNeuland Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.64330.05
EquityBandhan BankBanks0.6433910.04
EquityNarayana HrudayaHealthcare Services0.642610.04
EquityNBCCConstruction0.6239790.04
EquityKaynes TechIndustrial Manufacturing0.621200.04
EquitySai LifePharmaceuticals & Biotechnology0.625270.04
EquityMotherson WiringAuto Components0.6197720.04
EquityAsahi India GlasAuto Components0.614660.04
EquityBrigade Enterpr.Realty0.615340.04
EquityTata ChemicalsChemicals & Petrochemicals0.596010.04
EquityWockhardtPharmaceuticals & Biotechnology0.593170.04
EquityInox WindElectrical Equipment0.5937060.04
EquityDr Lal PathlabsHealthcare Services0.572980.04
EquityHimadri SpecialChemicals & Petrochemicals0.579020.04
EquityAffle 3iIT - Services0.562430.04
EquityNuvama WealthCapital Markets0.562920.04
EquitySammaan CapitalFinance0.5629670.04
EquityZF CommercialAuto Components0.55290.04
EquityGE Shipping CoTransport Services0.553810.04
EquityAmara Raja Ener.Auto Components0.554710.04
EquityPTC IndustriesIndustrial Products0.55230.04
EquityTimken IndiaIndustrial Products0.531380.04
EquityAther EnergyAutomobiles0.535460.04
EquityStar Health InsuInsurance0.539020.04
EquityFirstsour.Solu.Commercial Services & Supplies0.5312210.04
EquityIndian Energy ExCapital Markets0.5330540.04
EquityPiramal PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.5323780.04
EquityWelspun CorpIndustrial Products0.535020.04
EquityEID ParryFood Products0.533950.04
EquityCESCPower0.5224230.04
EquityFive-Star Bus.FiFinance0.527420.04
EquityHBL EngineeringIndustrial Products0.524330.04
EquityEmamiPersonal Products0.517570.04
EquitySundram Fasten.Auto Components0.514250.03
EquityElgi EquipmentsIndustrial Products0.508270.03
EquityForce MotorsAutomobiles0.50190.03
EquityKirloskar OilIndustrial Products0.503200.03
EquityOneSource Speci.Pharmaceuticals & Biotechnology0.502130.03
EquityeClerx ServicesCommercial Services & Supplies0.50820.03
EquityReliance PowerPower0.49110120.03
EquityHome First FinanFinance0.493470.03
EquityAptus Value Hou.Finance0.4913600.03
EquityCarborundum Uni.Industrial Products0.494430.03
EquityAtulChemicals & Petrochemicals0.48610.03
EquityKEC InternationaConstruction0.474990.03
EquityCyientIT - Services0.473250.03
EquityCraftsman AutoAuto Components0.46470.03
EquityCastrol IndiaPetroleum Products0.4618560.03
EquityPG ElectroplastConsumer Durables0.466180.03
EquityAegis LogisticsGas0.454830.03
EquityGuj.St.PetronetGas0.4411070.03
EquityA B Real EstatePaper, Forest & Jute Products0.432010.03
EquityIntellect DesignIT - Software0.433440.03
EquityGranules IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.435580.03
EquityDeepak Fertilis.Chemicals & Petrochemicals0.432580.03
EquityJubilant PharmoPharmaceuticals & Biotechnology0.433090.03
EquityCohance LifePharmaceuticals & Biotechnology0.426250.03
EquityJyoti CNC Auto.Industrial Manufacturing0.423280.03
EquityJP Power Ven.Power0.41187110.03
EquityAnant RajRealty0.415870.03
EquityZee EntertainmenEntertainment0.4135390.03
EquityGo Digit GeneralInsurance0.419220.03
EquityERIS LifesciencePharmaceuticals & Biotechnology0.402080.03
EquityNatco PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.403450.03
EquityUsha MartinIndustrial Products0.406860.03
EquityZensar Tech.IT - Software0.404410.03
EquityKajaria CeramicsConsumer Durables0.403190.03
EquityCEATAuto Components0.40810.03
EquityInventurus KnowlIT - Services0.401860.03
EquitySagilityIT - Services0.3958860.03
EquityLemon Tree HotelLeisure Services0.3919100.03
EquityNavaPower0.395330.03
EquityCan Fin HomesFinance0.393240.03
EquityData PatternAerospace & Defense0.391140.02
EquityMah. ScootersFinance0.38210.02
EquityAarti IndustriesChemicals & Petrochemicals0.387890.02
EquityPfizerPharmaceuticals & Biotechnology0.37580.02
EquityChambal Fert.Fertilizers & Agrochemicals0.365830.02
EquityEIHLeisure Services0.367620.02
EquityHFCLTelecom - Services0.3641180.02
EquityPVR InoxEntertainment0.362740.02
EquityGarden Reach Sh.Aerospace & Defense0.361130.02
EquityBirlasoft LtdIT - Software0.356350.02
EquityTitagarh RailIndustrial Manufacturing0.353080.02
EquityBEML LtdAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.351470.02
EquityCapri GlobalFinance0.3514840.02
EquitySonata SoftwareIT - Software0.357480.02
EquityCreditAcc. Gram.Finance0.342070.02
EquityIndiamart Inter.Retailing0.341180.02
EquityPoly MedicureHealthcare Equipment & Supplies0.341470.02
EquityGillette IndiaPersonal Products0.33310.02
EquityCCL ProductsAgricultural Food & other Products0.332710.02
EquityRainbow Child.Healthcare Services0.331920.02
EquityNCCConstruction0.3215720.02
EquitySwan CorpChemicals & Petrochemicals0.325360.02
EquityGodawari PowerIndustrial Products0.329400.02
EquitySobhaRealty0.321710.02
EquityMahanagar GasGas0.322190.02
EquityOla ElectricAutomobiles0.3167310.02
EquityBrainbees Solut.Retailing0.318480.02
EquityZen TechnologiesAerospace & Defense0.311770.02
EquityChalet HotelsLeisure Services0.312740.02
EquityV-Guard IndustriConsumer Durables0.317270.02
EquityTriveni TurbineElectrical Equipment0.314430.02
EquityA B LifestyleRetailing0.3118650.02
EquityChoice Intl.Finance0.302810.02
EquityJK Tyre & IndustAuto Components0.304670.02
EquitySapphire FoodsLeisure Services0.309100.02
EquityBata IndiaConsumer Durables0.302450.02
EquityDevyani Intl.Leisure Services0.2915470.02
EquityShyam MetalicsIndustrial Products0.292700.02
EquityJubilant Ingrev.Chemicals & Petrochemicals0.293230.02
EquityGravita IndiaMinerals & Mining0.291220.02
EquityAditya AMCCapital Markets0.292790.02
EquityJM FinancialFinance0.2914960.02
EquityAAVAS FinanciersFinance0.291530.02
EquityBayer Crop Sci.Fertilizers & Agrochemicals0.29490.02
EquitySun TV NetworkEntertainment0.293800.02
EquitySumitomo Chemi.Fertilizers & Agrochemicals0.294730.02
EquityAfcons Infrastr.Construction0.295750.02
EquityIrcon Intl.Construction0.2912520.02
EquityFinolex CablesIndustrial Products0.282910.02
EquityAstrazeneca PharPharmaceuticals & Biotechnology0.28240.02
EquitySyrma SGS Tech.Industrial Manufacturing0.282940.02
EquityWhirlpool IndiaConsumer Durables0.282380.02
EquityTBO TekLeisure Services0.271280.02
EquityEngineers IndiaConstruction0.2710530.02
EquityTechno Elec.EnggConstruction0.271930.02
EquityNewgen SoftwareIT - Software0.272450.02
EquityRamkrishna Forg.Auto Components0.273950.02
EquityL T FoodsAgricultural Food & other Products0.265280.02
EquityIndegeneHealthcare Services0.263950.02
EquityPCBL ChemicalChemicals & Petrochemicals0.266750.02
EquityHEGIndustrial Products0.263230.02
EquityVijaya Diagnost.Healthcare Services0.261880.01
EquityAadhar Hsg. Fin.Finance0.264090.01
EquityBalrampur ChiniAgricultural Food & other Products0.254410.01
EquityNetweb Technol.IT - Services0.25630.01
EquityNMDC SteelFerrous Metals0.2544280.01
EquityCentury PlyboardConsumer Durables0.252330.01
EquityMetropolis HealtHealthcare Services0.251000.01
EquityDCM ShriramDiversified0.251530.01
EquityG M D CMinerals & Mining0.243180.01
EquityBikaji FoodsFood Products0.242520.01
EquityFinolex Inds.Industrial Products0.2410820.01
EquityOlectra GreentecAutomobiles0.241570.01
EquityReliance Infra.Power0.2411260.01
EquitySarda EnergyFerrous Metals0.243530.01
EquityUTI AMCCapital Markets0.231610.01
EquityR R KabelIndustrial Products0.231250.01
EquityAlembic PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.232140.01
EquityDOMS IndustriesHousehold Products0.23690.01
EquityNiva Bupa HealthInsurance0.2323730.01
EquityMinda CorpAuto Components0.233090.01
EquityJupiter WagonsIndustrial Manufacturing0.235220.01
EquityBASF IndiaChemicals & Petrochemicals0.22440.01
EquityVardhman TextileTextiles & Apparels0.223940.01
EquityJ & K BankBanks0.2217140.01
EquityConcord BiotechPharmaceuticals & Biotechnology0.221270.01
EquitySignatureGlobalRealty0.221510.01
EquityGraphite IndiaIndustrial Products0.212560.01
EquityElecon Engg.CoElectrical Equipment0.213380.01
EquitySchneider Elect.Electrical Equipment0.212250.01
EquityClean ScienceChemicals & Petrochemicals0.211850.01
EquityAkzo NobelConsumer Durables0.21510.01
EquityWelspun LivingTextiles & Apparels0.2112210.01
EquityAditya Bir. Fas.Retailing0.2121070.01
EquityKirl. BrothersIndustrial Products0.20970.01
EquitySBFC FinanceFinance0.2014990.01
EquityEmcure PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.201140.01
EquityC P C LPetroleum Products0.201850.01
EquityPraj IndustriesIndustrial Manufacturing0.204740.01
EquityKSBIndustrial Products0.202010.01
EquityHonasa ConsumerPersonal Products0.195290.01
EquityS C ITransport Services0.196500.01
EquityDr Agarwal's HeaHealthcare Services0.192960.01
EquityJindal SawIndustrial Products0.198930.01
EquityBLS Internat.Leisure Services0.194660.01
EquityAction Const.Eq.Agricultural, Commercial & Construction Vehicles0.191580.01
EquityJyothy LabsHousehold Products0.195210.01
EquityHappiest MindsIT - Software0.193150.01
EquityCaplin Point LabPharmaceuticals & Biotechnology0.18780.01
EquityTejas NetworksTelecom - Equipment & Accessories0.183130.01
EquityCentral BankBanks0.1837420.01
EquityNuvoco VistasCement & Cement Products0.183850.01
EquityVedant FashionsRetailing0.182350.01
EquityIFCIFinance0.1725460.01
EquityLeela Palaces HoLeisure Services0.173100.01
EquityAegis Vopak TermOil0.175370.01
EquityInternational GeCommercial Services & Supplies0.173900.01
EquityTriven.Engg.Ind.Agricultural Food & other Products0.173290.01
EquityTridentTextiles & Apparels0.1748010.01
EquityLatent ViewIT - Software0.162770.01
EquityBlue Dart ExpresTransport Services0.16230.01
EquityThe Bombay BurmaFood Products0.16670.01
EquityRitesConstruction0.165150.01
EquityRailtel Corpn.Telecom - Services0.163360.01
EquityT R I LElectrical Equipment0.154120.01
EquityC.E. Info SystemIT - Software0.15670.01
EquityCera Sanitary.Consumer Durables0.15220.01
EquityITITelecom - Equipment & Accessories0.153690.01
EquityIndia CementsCement & Cement Products0.142570.01
EquityValor EstateLeisure Services0.149410.01
EquityRHI MagnesitaIndustrial Products0.142330.01
EquityGodrej AgrovetFood Products0.141850.01
EquityM R P LPetroleum Products0.136860.01
EquitySaregama IndiaEntertainment0.132880.01
EquityInox IndiaIndustrial Products0.13870.00
EquityJBM AutoAuto Components0.131550.00
EquityJSW CementCement & Cement Products0.128160.00
EquityTata Tele. Mah.Telecom - Services0.1219320.00
EquityACME Solar Hold.Power0.123870.00
EquityMah. SeamlessIndustrial Products0.111560.00
EquityCampus Activewe.Consumer Durables0.113280.00
EquityAlkyl AminesChemicals & Petrochemicals0.11530.00
EquityR C FFertilizers & Agrochemicals0.105310.00
EquityAlok IndustriesTextiles & Apparels0.1047710.00
EquityVentive HospitalLeisure Services0.10990.00
EquityBlue Jet HealthPharmaceuticals & Biotechnology0.091350.00
EquityAkums DrugsPharmaceuticals & Biotechnology0.061050.00
EquityMMTCCommercial Services & Supplies0.055820.00

Key information

Fund House:
DSP Mutual Fund
Incorporation Date:
13-May-1996
Total Assets Managed (Cr.):
2,24,668.94
Trustee/s:
Mr.T.S. Krishna Murthy, DSP Trustee Private Limit, Shitin D. Desai, S.S.N. Moorthy, Mrs. Pravin tripathi, Ms. Dharmishta Rawal
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Kalpen Parekh
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Uday Khanna, Mr.Hemendra M. Kothari, Mr. S.S. Mundra, Ms. Aditi Kothari Desai, Mr.Dhananjay Mungale, Mr. S. Ramadorai
Compliance Officer/s:
Pritesh Majmudar
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Anil Ghelani
Auditors:
S.R. BATLIBOI &Co.LLP, M/s.Walker Chandiok & Co.

OTHER INFORMATION

Registered Office:
The Ruby, 25th Floor, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400028.
Contact Nos:
022-66578000
Fax:
022-66578181
Email:
service@dspim.com
Website:
www.dspim.com
