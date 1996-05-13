DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Regular IDCW
Summary Info
Fund Name
: DSP Mutual Fund
Scheme Name
: DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Regular IDCW
AMC
: DSP Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 24-Nov-2025
Fund Manager
: Anil Ghelani
Net Assets (Rs. cr)
: 7.78
DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Regular IDCW - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 9.5932
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Regular IDCW- NAV Chart
DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Regular IDCW- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.05
-5.49
-
-
-
-
-
-4.06
|Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
|Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
|Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7
DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Regular IDCW- Latest Dividends
DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund Regular IDCW- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|Multi Comm. Exc.
|Capital Markets
|2.81
|196
|0.21
|Equity
|Laurus Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|2.13
|1493
|0.16
|Equity
|Radico Khaitan
|Beverages
|1.28
|301
|0.09
|Equity
|C D S L
|Capital Markets
|1.27
|685
|0.09
|Equity
|Karur Vysya Bank
|Banks
|1.23
|3630
|0.09
|Equity
|Delhivery
|Transport Services
|1.09
|2093
|0.08
|Equity
|Navin Fluo.Intl.
|Chemicals & Petrochemicals
|1.07
|141
|0.08
|Equity
|City Union Bank
|Banks
|1.04
|2774
|0.08
|Equity
|RBL Bank
|Banks
|0.93
|2314
|0.07
|Equity
|Chola Financial
|Finance
|0.89
|381
|0.06
|Equity
|PNB Housing
|Finance
|0.88
|722
|0.06
|Equity
|Cams Services
|Capital Markets
|0.88
|923
|0.06
|Equity
|Hindustan Copper
|Non - Ferrous Metals
|0.84
|1261
|0.06
|Equity
|Manappuram Fin.
|Finance
|0.84
|2109
|0.06
|Equity
|Authum Invest
|Finance
|0.82
|204
|0.06
|Equity
|Crompton Gr. Con
|Consumer Durables
|0.80
|2470
|0.06
|Equity
|Redington
|Commercial Services & Supplies
|0.80
|2284
|0.06
|Equity
|Angel One
|Capital Markets
|0.75
|248
|0.05
|Equity
|Krishna Institu.
|Healthcare Services
|0.74
|949
|0.05
|Equity
|J B Chemicals &
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.73
|314
|0.05
|Equity
|KFin Technolog.
|Capital Markets
|0.71
|512
|0.05
|Equity
|Aster DM Health.
|Healthcare Services
|0.71
|893
|0.05
|Equity
|IIFL Finance
|Finance
|0.70
|893
|0.05
|Equity
|Amber Enterp.
|Consumer Durables
|0.68
|84
|0.05
|Equity
|Poonawalla Fin
|Finance
|0.68
|1105
|0.05
|Equity
|Gland Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.68
|306
|0.05
|Equity
|Kalpataru Proj.
|Construction
|0.67
|436
|0.05
|Equity
|The Ramco Cement
|Cement & Cement Products
|0.66
|486
|0.05
|Equity
|Anand Rathi Wea.
|Capital Markets
|0.66
|164
|0.05
|Equity
|Neuland Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.64
|33
|0.05
|Equity
|Bandhan Bank
|Banks
|0.64
|3391
|0.04
|Equity
|Narayana Hrudaya
|Healthcare Services
|0.64
|261
|0.04
|Equity
|NBCC
|Construction
|0.62
|3979
|0.04
|Equity
|Kaynes Tech
|Industrial Manufacturing
|0.62
|120
|0.04
|Equity
|Sai Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.62
|527
|0.04
|Equity
|Motherson Wiring
|Auto Components
|0.61
|9772
|0.04
|Equity
|Asahi India Glas
|Auto Components
|0.61
|466
|0.04
|Equity
|Brigade Enterpr.
|Realty
|0.61
|534
|0.04
|Equity
|Tata Chemicals
|Chemicals & Petrochemicals
|0.59
|601
|0.04
|Equity
|Wockhardt
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.59
|317
|0.04
|Equity
|Inox Wind
|Electrical Equipment
|0.59
|3706
|0.04
|Equity
|Dr Lal Pathlabs
|Healthcare Services
|0.57
|298
|0.04
|Equity
|Himadri Special
|Chemicals & Petrochemicals
|0.57
|902
|0.04
|Equity
|Affle 3i
|IT - Services
|0.56
|243
|0.04
|Equity
|Nuvama Wealth
|Capital Markets
|0.56
|292
|0.04
|Equity
|Sammaan Capital
|Finance
|0.56
|2967
|0.04
|Equity
|ZF Commercial
|Auto Components
|0.55
|29
|0.04
|Equity
|GE Shipping Co
|Transport Services
|0.55
|381
|0.04
|Equity
|Amara Raja Ener.
|Auto Components
|0.55
|471
|0.04
|Equity
|PTC Industries
|Industrial Products
|0.55
|23
|0.04
|Equity
|Timken India
|Industrial Products
|0.53
|138
|0.04
|Equity
|Ather Energy
|Automobiles
|0.53
|546
|0.04
|Equity
|Firstsour.Solu.
|Commercial Services & Supplies
|0.53
|1221
|0.04
|Equity
|Indian Energy Ex
|Capital Markets
|0.53
|3054
|0.04
|Equity
|Piramal Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.53
|2378
|0.04
|Equity
|Welspun Corp
|Industrial Products
|0.53
|502
|0.04
|Equity
|EID Parry
|Food Products
|0.53
|395
|0.04
|Equity
|Star Health Insu
|Insurance
|0.53
|902
|0.04
|Equity
|CESC
|Power
|0.52
|2423
|0.04
|Equity
|Five-Star Bus.Fi
|Finance
|0.52
|742
|0.04
|Equity
|HBL Engineering
|Industrial Products
|0.52
|433
|0.04
|Equity
|Emami
|Personal Products
|0.51
|757
|0.04
|Equity
|Sundram Fasten.
|Auto Components
|0.51
|425
|0.03
|Equity
|Elgi Equipments
|Industrial Products
|0.50
|827
|0.03
|Equity
|Force Motors
|Automobiles
|0.50
|19
|0.03
|Equity
|Kirloskar Oil
|Industrial Products
|0.50
|320
|0.03
|Equity
|OneSource Speci.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.50
|213
|0.03
|Equity
|eClerx Services
|Commercial Services & Supplies
|0.50
|82
|0.03
|Equity
|Reliance Power
|Power
|0.49
|11012
|0.03
|Equity
|Home First Finan
|Finance
|0.49
|347
|0.03
|Equity
|Aptus Value Hou.
|Finance
|0.49
|1360
|0.03
|Equity
|Carborundum Uni.
|Industrial Products
|0.49
|443
|0.03
|Equity
|Atul
|Chemicals & Petrochemicals
|0.48
|61
|0.03
|Equity
|KEC Internationa
|Construction
|0.47
|499
|0.03
|Equity
|Cyient
|IT - Services
|0.47
|325
|0.03
|Equity
|Craftsman Auto
|Auto Components
|0.46
|47
|0.03
|Equity
|Castrol India
|Petroleum Products
|0.46
|1856
|0.03
|Equity
|PG Electroplast
|Consumer Durables
|0.46
|618
|0.03
|Equity
|Aegis Logistics
|Gas
|0.45
|483
|0.03
|Equity
|Guj.St.Petronet
|Gas
|0.44
|1107
|0.03
|Equity
|A B Real Estate
|Paper, Forest & Jute Products
|0.43
|201
|0.03
|Equity
|Intellect Design
|IT - Software
|0.43
|344
|0.03
|Equity
|Granules India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.43
|558
|0.03
|Equity
|Deepak Fertilis.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.43
|258
|0.03
|Equity
|Jubilant Pharmo
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.43
|309
|0.03
|Equity
|Cohance Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.42
|625
|0.03
|Equity
|Jyoti CNC Auto.
|Industrial Manufacturing
|0.42
|328
|0.03
|Equity
|JP Power Ven.
|Power
|0.41
|18711
|0.03
|Equity
|Anant Raj
|Realty
|0.41
|587
|0.03
|Equity
|Zee Entertainmen
|Entertainment
|0.41
|3539
|0.03
|Equity
|Go Digit General
|Insurance
|0.41
|922
|0.03
|Equity
|ERIS Lifescience
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.40
|208
|0.03
|Equity
|Natco Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.40
|345
|0.03
|Equity
|Usha Martin
|Industrial Products
|0.40
|686
|0.03
|Equity
|Zensar Tech.
|IT - Software
|0.40
|441
|0.03
|Equity
|Kajaria Ceramics
|Consumer Durables
|0.40
|319
|0.03
|Equity
|CEAT
|Auto Components
|0.40
|81
|0.03
|Equity
|Inventurus Knowl
|IT - Services
|0.40
|186
|0.03
|Equity
|Sagility
|IT - Services
|0.39
|5886
|0.03
|Equity
|Lemon Tree Hotel
|Leisure Services
|0.39
|1910
|0.03
|Equity
|Nava
|Power
|0.39
|533
|0.03
|Equity
|Can Fin Homes
|Finance
|0.39
|324
|0.03
|Equity
|Data Pattern
|Aerospace & Defense
|0.39
|114
|0.02
|Equity
|Mah. Scooters
|Finance
|0.38
|21
|0.02
|Equity
|Aarti Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|0.38
|789
|0.02
|Equity
|Pfizer
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.37
|58
|0.02
|Equity
|Chambal Fert.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.36
|583
|0.02
|Equity
|EIH
|Leisure Services
|0.36
|762
|0.02
|Equity
|HFCL
|Telecom - Services
|0.36
|4118
|0.02
|Equity
|PVR Inox
|Entertainment
|0.36
|274
|0.02
|Equity
|Garden Reach Sh.
|Aerospace & Defense
|0.36
|113
|0.02
|Equity
|Birlasoft Ltd
|IT - Software
|0.35
|635
|0.02
|Equity
|Titagarh Rail
|Industrial Manufacturing
|0.35
|308
|0.02
|Equity
|BEML Ltd
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.35
|147
|0.02
|Equity
|Capri Global
|Finance
|0.35
|1484
|0.02
|Equity
|Sonata Software
|IT - Software
|0.35
|748
|0.02
|Equity
|CreditAcc. Gram.
|Finance
|0.34
|207
|0.02
|Equity
|Indiamart Inter.
|Retailing
|0.34
|118
|0.02
|Equity
|Poly Medicure
|Healthcare Equipment & Supplies
|0.34
|147
|0.02
|Equity
|Gillette India
|Personal Products
|0.33
|31
|0.02
|Equity
|CCL Products
|Agricultural Food & other Products
|0.33
|271
|0.02
|Equity
|Rainbow Child.
|Healthcare Services
|0.33
|192
|0.02
|Equity
|NCC
|Construction
|0.32
|1572
|0.02
|Equity
|Swan Corp
|Chemicals & Petrochemicals
|0.32
|536
|0.02
|Equity
|Godawari Power
|Industrial Products
|0.32
|940
|0.02
|Equity
|Sobha
|Realty
|0.32
|171
|0.02
|Equity
|Mahanagar Gas
|Gas
|0.32
|219
|0.02
|Equity
|Ola Electric
|Automobiles
|0.31
|6731
|0.02
|Equity
|Brainbees Solut.
|Retailing
|0.31
|848
|0.02
|Equity
|Zen Technologies
|Aerospace & Defense
|0.31
|177
|0.02
|Equity
|Chalet Hotels
|Leisure Services
|0.31
|274
|0.02
|Equity
|V-Guard Industri
|Consumer Durables
|0.31
|727
|0.02
|Equity
|Triveni Turbine
|Electrical Equipment
|0.31
|443
|0.02
|Equity
|A B Lifestyle
|Retailing
|0.31
|1865
|0.02
|Equity
|Choice Intl.
|Finance
|0.30
|281
|0.02
|Equity
|JK Tyre & Indust
|Auto Components
|0.30
|467
|0.02
|Equity
|Sapphire Foods
|Leisure Services
|0.30
|910
|0.02
|Equity
|Bata India
|Consumer Durables
|0.30
|245
|0.02
|Equity
|Devyani Intl.
|Leisure Services
|0.29
|1547
|0.02
|Equity
|Shyam Metalics
|Industrial Products
|0.29
|270
|0.02
|Equity
|Jubilant Ingrev.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.29
|323
|0.02
|Equity
|Gravita India
|Minerals & Mining
|0.29
|122
|0.02
|Equity
|Aditya AMC
|Capital Markets
|0.29
|279
|0.02
|Equity
|JM Financial
|Finance
|0.29
|1496
|0.02
|Equity
|AAVAS Financiers
|Finance
|0.29
|153
|0.02
|Equity
|Bayer Crop Sci.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.29
|49
|0.02
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|0.29
|380
|0.02
|Equity
|Sumitomo Chemi.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.29
|473
|0.02
|Equity
|Afcons Infrastr.
|Construction
|0.29
|575
|0.02
|Equity
|Ircon Intl.
|Construction
|0.29
|1252
|0.02
|Equity
|Finolex Cables
|Industrial Products
|0.28
|291
|0.02
|Equity
|Astrazeneca Phar
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.28
|24
|0.02
|Equity
|Syrma SGS Tech.
|Industrial Manufacturing
|0.28
|294
|0.02
|Equity
|Whirlpool India
|Consumer Durables
|0.28
|238
|0.02
|Equity
|TBO Tek
|Leisure Services
|0.27
|128
|0.02
|Equity
|Engineers India
|Construction
|0.27
|1053
|0.02
|Equity
|Techno Elec.Engg
|Construction
|0.27
|193
|0.02
|Equity
|Newgen Software
|IT - Software
|0.27
|245
|0.02
|Equity
|Ramkrishna Forg.
|Auto Components
|0.27
|395
|0.02
|Equity
|L T Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.26
|528
|0.02
|Equity
|Indegene
|Healthcare Services
|0.26
|395
|0.02
|Equity
|PCBL Chemical
|Chemicals & Petrochemicals
|0.26
|675
|0.02
|Equity
|HEG
|Industrial Products
|0.26
|323
|0.02
|Equity
|Vijaya Diagnost.
|Healthcare Services
|0.26
|188
|0.01
|Equity
|Aadhar Hsg. Fin.
|Finance
|0.26
|409
|0.01
|Equity
|Balrampur Chini
|Agricultural Food & other Products
|0.25
|441
|0.01
|Equity
|Netweb Technol.
|IT - Services
|0.25
|63
|0.01
|Equity
|NMDC Steel
|Ferrous Metals
|0.25
|4428
|0.01
|Equity
|Century Plyboard
|Consumer Durables
|0.25
|233
|0.01
|Equity
|Metropolis Healt
|Healthcare Services
|0.25
|100
|0.01
|Equity
|DCM Shriram
|Diversified
|0.25
|153
|0.01
|Equity
|G M D C
|Minerals & Mining
|0.24
|318
|0.01
|Equity
|Bikaji Foods
|Food Products
|0.24
|252
|0.01
|Equity
|Finolex Inds.
|Industrial Products
|0.24
|1082
|0.01
|Equity
|Olectra Greentec
|Automobiles
|0.24
|157
|0.01
|Equity
|Reliance Infra.
|Power
|0.24
|1126
|0.01
|Equity
|Sarda Energy
|Ferrous Metals
|0.24
|353
|0.01
|Equity
|UTI AMC
|Capital Markets
|0.23
|161
|0.01
|Equity
|R R Kabel
|Industrial Products
|0.23
|125
|0.01
|Equity
|Alembic Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.23
|214
|0.01
|Equity
|DOMS Industries
|Household Products
|0.23
|69
|0.01
|Equity
|Niva Bupa Health
|Insurance
|0.23
|2373
|0.01
|Equity
|Minda Corp
|Auto Components
|0.23
|309
|0.01
|Equity
|Jupiter Wagons
|Industrial Manufacturing
|0.23
|522
|0.01
|Equity
|BASF India
|Chemicals & Petrochemicals
|0.22
|44
|0.01
|Equity
|Vardhman Textile
|Textiles & Apparels
|0.22
|394
|0.01
|Equity
|J & K Bank
|Banks
|0.22
|1714
|0.01
|Equity
|Concord Biotech
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.22
|127
|0.01
|Equity
|SignatureGlobal
|Realty
|0.22
|151
|0.01
|Equity
|Graphite India
|Industrial Products
|0.21
|256
|0.01
|Equity
|Elecon Engg.Co
|Electrical Equipment
|0.21
|338
|0.01
|Equity
|Schneider Elect.
|Electrical Equipment
|0.21
|225
|0.01
|Equity
|Clean Science
|Chemicals & Petrochemicals
|0.21
|185
|0.01
|Equity
|Akzo Nobel
|Consumer Durables
|0.21
|51
|0.01
|Equity
|Aditya Bir. Fas.
|Retailing
|0.21
|2107
|0.01
|Equity
|Welspun Living
|Textiles & Apparels
|0.21
|1221
|0.01
|Equity
|Kirl. Brothers
|Industrial Products
|0.20
|97
|0.01
|Equity
|SBFC Finance
|Finance
|0.20
|1499
|0.01
|Equity
|Emcure Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|114
|0.01
|Equity
|C P C L
|Petroleum Products
|0.20
|185
|0.01
|Equity
|Praj Industries
|Industrial Manufacturing
|0.20
|474
|0.01
|Equity
|KSB
|Industrial Products
|0.20
|201
|0.01
|Equity
|Honasa Consumer
|Personal Products
|0.19
|529
|0.01
|Equity
|S C I
|Transport Services
|0.19
|650
|0.01
|Equity
|Dr Agarwal's Hea
|Healthcare Services
|0.19
|296
|0.01
|Equity
|Jindal Saw
|Industrial Products
|0.19
|893
|0.01
|Equity
|BLS Internat.
|Leisure Services
|0.19
|466
|0.01
|Equity
|Action Const.Eq.
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.19
|158
|0.01
|Equity
|Jyothy Labs
|Household Products
|0.19
|521
|0.01
|Equity
|Happiest Minds
|IT - Software
|0.19
|315
|0.01
|Equity
|Caplin Point Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.18
|78
|0.01
|Equity
|Tejas Networks
|Telecom - Equipment & Accessories
|0.18
|313
|0.01
|Equity
|Central Bank
|Banks
|0.18
|3742
|0.01
|Equity
|Nuvoco Vistas
|Cement & Cement Products
|0.18
|385
|0.01
|Equity
|Vedant Fashions
|Retailing
|0.18
|235
|0.01
|Equity
|IFCI
|Finance
|0.17
|2546
|0.01
|Equity
|Leela Palaces Ho
|Leisure Services
|0.17
|310
|0.01
|Equity
|Aegis Vopak Term
|Oil
|0.17
|537
|0.01
|Equity
|International Ge
|Commercial Services & Supplies
|0.17
|390
|0.01
|Equity
|Triven.Engg.Ind.
|Agricultural Food & other Products
|0.17
|329
|0.01
|Equity
|Trident
|Textiles & Apparels
|0.17
|4801
|0.01
|Equity
|Latent View
|IT - Software
|0.16
|277
|0.01
|Equity
|Blue Dart Expres
|Transport Services
|0.16
|23
|0.01
|Equity
|The Bombay Burma
|Food Products
|0.16
|67
|0.01
|Equity
|Rites
|Construction
|0.16
|515
|0.01
|Equity
|Railtel Corpn.
|Telecom - Services
|0.16
|336
|0.01
|Equity
|T R I L
|Electrical Equipment
|0.15
|412
|0.01
|Equity
|C.E. Info System
|IT - Software
|0.15
|67
|0.01
|Equity
|Cera Sanitary.
|Consumer Durables
|0.15
|22
|0.01
|Equity
|ITI
|Telecom - Equipment & Accessories
|0.15
|369
|0.01
|Equity
|India Cements
|Cement & Cement Products
|0.14
|257
|0.01
|Equity
|Valor Estate
|Leisure Services
|0.14
|941
|0.01
|Equity
|RHI Magnesita
|Industrial Products
|0.14
|233
|0.01
|Equity
|Godrej Agrovet
|Food Products
|0.14
|185
|0.01
|Equity
|M R P L
|Petroleum Products
|0.13
|686
|0.01
|Equity
|Saregama India
|Entertainment
|0.13
|288
|0.01
|Equity
|Inox India
|Industrial Products
|0.13
|87
|0.00
|Equity
|JBM Auto
|Auto Components
|0.13
|155
|0.00
|Equity
|JSW Cement
|Cement & Cement Products
|0.12
|816
|0.00
|Equity
|Tata Tele. Mah.
|Telecom - Services
|0.12
|1932
|0.00
|Equity
|ACME Solar Hold.
|Power
|0.12
|387
|0.00
|Equity
|Mah. Seamless
|Industrial Products
|0.11
|156
|0.00
|Equity
|Campus Activewe.
|Consumer Durables
|0.11
|328
|0.00
|Equity
|Alkyl Amines
|Chemicals & Petrochemicals
|0.11
|53
|0.00
|Equity
|R C F
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.10
|531
|0.00
|Equity
|Alok Industries
|Textiles & Apparels
|0.10
|4771
|0.00
|Equity
|Ventive Hospital
|Leisure Services
|0.10
|99
|0.00
|Equity
|Blue Jet Health
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.09
|135
|0.00
|Equity
|Akums Drugs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.06
|105
|0.00
|Equity
|MMTC
|Commercial Services & Supplies
|0.05
|582
|0.00
