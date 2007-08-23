Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Growth
Summary Info
Fund Name
: Edelweiss Mutual Fund
Scheme Name
: Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Growth
AMC
: Edelweiss Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs) - Debt
Launch Date
: 30-Sep-2025
Fund Manager
: Hetul Raval
Net Assets (Rs. cr)
: 0
Invest wise with Expert advice
Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Growth - Nav Details
Nav Date
: 03-Oct-2025
NAV [Rs.]
: -
Buy/Resale Price [Rs.]
: -
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: -
Entry Load %
:
Exit Load %
:
Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Growth- NAV Chart
Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Growth- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Avg
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Best
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Worst
-
-
-
-
-
-
-
-
Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Growth- Latest Dividends
No Records Found
Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF Growth- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5005
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement