Groww Nifty Chemicals ETF
Summary Info
Fund Name
: Groww Mutual Fund
Scheme Name
: Groww Nifty Chemicals ETF
AMC
: Groww Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 26-Dec-2025
Fund Manager
: Nikhil Satam
Net Assets (Rs. cr)
: 0
Groww Nifty Chemicals ETF - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 27.6476
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Groww Nifty Chemicals ETF- NAV Chart
Groww Nifty Chemicals ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.32
-
-
-
-
-
-
-3.85
|Category Avg
2.35
2.77
9.94
19.58
33.01
21.17
16.16
18.36
|Category Best
14.03
62.96
160.81
226.35
304.51
71.83
38.96
256.96
|Category Worst
-2.78
-12.68
-18.4
-15.82
-10.6
6.23
4.92
-23.22
Groww Nifty Chemicals ETF- Latest Dividends
No Records Found
Groww Nifty Chemicals ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
