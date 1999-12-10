HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G
Summary Info
Fund Name
: HDFC Mutual Fund
Scheme Name
: HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G
AMC
: HDFC Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 07-Nov-2025
Fund Manager
: Nandita Menezes
Net Assets (Rs. cr)
: 225.21
Invest wise with Expert advice
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 9.5678
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- NAV Chart
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.31
-3.24
-
-
-
-
-
-4.32
|Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
|Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
|Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- Latest Dividends
No Records Found
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|Reliance Industr
|Petroleum Products
|5.01
|71934
|11.28
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|5.00
|53437
|11.25
|Equity
|Infosys
|IT - Software
|5.00
|69694
|11.26
|Equity
|HDFC Bank
|Banks
|4.91
|111520
|11.06
|Equity
|ICICI Bank
|Banks
|4.83
|80960
|10.87
|Equity
|Larsen & Toubro
|Construction
|4.46
|24598
|10.04
|Equity
|SBI
|Banks
|3.81
|87383
|8.58
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|3.63
|202932
|8.17
|Equity
|M & M
|Automobiles
|3.10
|18838
|6.98
|Equity
|TCS
|IT - Software
|3.03
|21313
|6.83
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|2.06
|2779
|4.64
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|1.93
|18784
|4.34
|Equity
|Eternal
|Retailing
|1.80
|146172
|4.06
|Equity
|Sun Pharma.Inds.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.70
|22208
|3.81
|Equity
|Titan Company
|Consumer Durables
|1.55
|8593
|3.48
|Equity
|NTPC
|Power
|1.46
|99954
|3.29
|Equity
|Tata Steel
|Ferrous Metals
|1.39
|173327
|3.12
|Equity
|Bharat Electron
|Aerospace & Defense
|1.34
|75349
|3.01
|Equity
|UltraTech Cem.
|Cement & Cement Products
|1.30
|2478
|2.92
|Equity
|Asian Paints
|Consumer Durables
|1.17
|9484
|2.62
|Equity
|Hindustan Zinc
|Non - Ferrous Metals
|1.17
|43091
|2.63
|Equity
|Power Grid Corpn
|Power
|1.13
|95872
|2.53
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|1.13
|71508
|2.55
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|1.07
|13226
|2.40
|Equity
|Interglobe Aviat
|Transport Services
|1.06
|4718
|2.38
|Equity
|Nestle India
|Food Products
|1.05
|18276
|2.35
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|1.04
|39953
|2.34
|Equity
|Trent
|Retailing
|1.04
|5499
|2.35
|Equity
|Ambuja Cements
|Cement & Cement Products
|1.03
|41705
|2.32
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|1.03
|7544
|2.31
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|1.02
|43892
|2.30
|Equity
|DCM Shriram
|Diversified
|1.02
|18303
|2.29
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|1.02
|54667
|2.28
|Equity
|Adani Green
|Power
|1.01
|22308
|2.26
|Equity
|Adani Ports
|Transport Infrastructure
|1.01
|15450
|2.27
|Equity
|Grasim Inds
|Cement & Cement Products
|1.01
|8042
|2.27
|Equity
|Havells India
|Consumer Durables
|1.01
|15884
|2.26
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|1.01
|13587
|2.27
|Equity
|Bajaj Auto
|Automobiles
|1.00
|2421
|2.26
|Equity
|Cipla
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.00
|14833
|2.24
|Equity
|Divi's Lab.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.00
|3511
|2.24
|Equity
|Hind.Aeronautics
|Aerospace & Defense
|1.00
|5143
|2.25
|Equity
|I O C L
|Petroleum Products
|1.00
|135470
|2.25
|Equity
|Pidilite Inds.
|Chemicals & Petrochemicals
|1.00
|15189
|2.25
|Equity
|Wipro
|IT - Software
|1.00
|85832
|2.26
|Equity
|3M India
|Diversified
|0.99
|636
|2.23
|Equity
|Adani Enterp.
|Metals & Minerals Trading
|0.99
|9995
|2.23
|Equity
|A B Real Estate
|Paper, Forest & Jute Products
|0.99
|13374
|2.23
|Equity
|DLF
|Realty
|0.99
|32266
|2.21
|Equity
|Mazagon Dock
|Industrial Manufacturing
|0.99
|8995
|2.23
|Equity
|O N G C
|Oil
|0.99
|92342
|2.21
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.98
|10973
|2.20
|Equity
|IRB Infra.Devl.
|Construction
|0.98
|527173
|2.21
|Equity
|Avenue Super.
|Retailing
|0.97
|5790
|2.18
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.96
|600
|2.16
|Equity
|Solar Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|0.96
|1772
|2.17
|Equity
|Godrej Industrie
|Diversified
|0.95
|21434
|2.14
|Equity
|Trident
|Textiles & Apparels
|0.95
|798862
|2.13
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.93
|22565
|2.12
|Equity
|PVR Inox
|Entertainment
|0.93
|20845
|2.11
|Equity
|Zee Entertainmen
|Entertainment
|0.93
|236493
|2.12
|Equity
|Kwality Wall's
|Food Products
|0.03
|19250
|0.07
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement