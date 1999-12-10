iifl-logo

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G

Summary Info

Fund Name

HDFC Mutual Fund

Scheme Name

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G

AMC

HDFC Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

07-Nov-2025

Fund Manager

Nandita Menezes

Net Assets (Rs. cr)

225.21

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  9.5678

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- NAV Chart

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.31
-3.24
-
-
-
-
-
-4.32
Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- Latest Dividends

No Records Found

HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Dir G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Bajaj Auto2,421
Mazagon Dock8,995
Kwality Wall's19,250

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
Siemens7,053
Tata Motors PVeh45,298

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityReliance IndustrPetroleum Products5.017193411.28
EquityBharti AirtelTelecom - Services5.005343711.25
EquityInfosysIT - Software5.006969411.26
EquityHDFC BankBanks4.9111152011.06
EquityICICI BankBanks4.838096010.87
EquityLarsen & ToubroConstruction4.462459810.04
EquitySBIBanks3.81873838.58
EquityITCDiversified FMCG3.632029328.17
EquityM & MAutomobiles3.10188386.98
EquityTCSIT - Software3.03213136.83
EquityMaruti SuzukiAutomobiles2.0627794.64
EquityHind. UnileverDiversified FMCG1.93187844.34
EquityEternalRetailing1.801461724.06
EquitySun Pharma.Inds.Pharmaceuticals & Biotechnology1.70222083.81
EquityTitan CompanyConsumer Durables1.5585933.48
EquityNTPCPower1.46999543.29
EquityTata SteelFerrous Metals1.391733273.12
EquityBharat ElectronAerospace & Defense1.34753493.01
EquityUltraTech Cem.Cement & Cement Products1.3024782.92
EquityAsian PaintsConsumer Durables1.1794842.62
EquityHindustan ZincNon - Ferrous Metals1.17430912.63
EquityPower Grid CorpnPower1.13958722.53
EquityRail VikasConstruction1.13715082.55
EquityBharti HexacomTelecom - Services1.07132262.40
EquityInterglobe AviatTransport Services1.0647182.38
EquityNestle IndiaFood Products1.05182762.35
EquitySun TV NetworkEntertainment1.04399532.34
EquityTrentRetailing1.0454992.35
EquityAmbuja CementsCement & Cement Products1.03417052.32
EquitySRFChemicals & Petrochemicals1.0375442.31
EquityContainer Corpn.Transport Services1.02438922.30
EquityDCM ShriramDiversified1.02183032.29
EquityIndus TowersTelecom - Services1.02546672.28
EquityAdani GreenPower1.01223082.26
EquityAdani PortsTransport Infrastructure1.01154502.27
EquityGrasim IndsCement & Cement Products1.0180422.27
EquityHavells IndiaConsumer Durables1.01158842.26
EquityOberoi RealtyRealty1.01135872.27
EquityBajaj AutoAutomobiles1.0024212.26
EquityCiplaPharmaceuticals & Biotechnology1.00148332.24
EquityDivi's Lab.Pharmaceuticals & Biotechnology1.0035112.24
EquityHind.AeronauticsAerospace & Defense1.0051432.25
EquityI O C LPetroleum Products1.001354702.25
EquityPidilite Inds.Chemicals & Petrochemicals1.00151892.25
EquityWiproIT - Software1.00858322.26
Equity3M IndiaDiversified0.996362.23
EquityAdani Enterp.Metals & Minerals Trading0.9999952.23
EquityA B Real EstatePaper, Forest & Jute Products0.99133742.23
EquityDLFRealty0.99322662.21
EquityMazagon DockIndustrial Manufacturing0.9989952.23
EquityO N G COil0.99923422.21
EquityGodrej Propert.Realty0.98109732.20
EquityIRB Infra.Devl.Construction0.985271732.21
EquityAvenue Super.Retailing0.9757902.18
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.966002.16
EquitySolar IndustriesChemicals & Petrochemicals0.9617722.17
EquityGodrej IndustrieDiversified0.95214342.14
EquityTridentTextiles & Apparels0.957988622.13
EquityK P R Mill LtdTextiles & Apparels0.93225652.12
EquityPVR InoxEntertainment0.93208452.11
EquityZee EntertainmenEntertainment0.932364932.12
EquityKwality Wall'sFood Products0.03192500.07

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

MY WEALTH AT RETIREMENT

Calculate the worth of your wealth at retirement

Key information

Fund House:
HDFC Mutual Fund
Incorporation Date:
10-Dec-1999
Total Assets Managed (Cr.):
9,43,197.13
Trustee/s:
Mr. Dindayal Jalan, Mr. Vimal Bhandari
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Navneet Munot
CIO:
Prashant Jain
President:
NA
Director/s:
Mr. Dhruv Subodh Kaji, Mr. Jairaj Purandare, Mr. Keki M. Mistry, Mr. Parag Shah, Mr. Sanjay Bhandarkar, Ms. Roshni Nadar Malhotra, V Srinivasa Rangan, Renu S Karnad
Compliance Officer/s:
Supriya Sapre
Investor Service Officer/s:
Mr. Sameer Seksaria
Fund Manager/s:
Nandita Menezes
Auditors:
BSR & Co LLP(HDPC Asset M

OTHER INFORMATION

Registered Office:
HDFC House, 2nd Flr, H.T.Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020.
Contact Nos:
022 - 6631 6333
Fax:
022 - 22821144
Email:
hello@hdfcfund.com
Website:
www.hdfcfund.com
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.