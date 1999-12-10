HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Reg G
Summary Info
Fund Name
: HDFC Mutual Fund
Scheme Name
: HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Reg G
AMC
: HDFC Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 07-Nov-2025
Fund Manager
: Nandita Menezes
Net Assets (Rs. cr)
: 209.5
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Reg G - Nav Details
Nav Date
: 13-Feb-2026
NAV [Rs.]
: 9.6578
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Reg G- NAV Chart
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Reg G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
1.12
0.13
-
-
-
-
-
-1.97
|Category Avg
1.16
0.55
-0.89
5.03
13.31
18.26
13.11
9.16
|Category Best
4.43
7.28
10.58
29.33
46.93
36.27
21.35
46.73
|Category Worst
-8.27
-12.36
-10.47
-10.52
-19.51
3.7
9.85
-19.24
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Reg G- Latest Dividends
No Records Found
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund Reg G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|Infosys
|IT - Software
|5.28
|67475
|11.06
|Equity
|ICICI Bank
|Banks
|5.07
|78391
|10.62
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|4.86
|51733
|10.18
|Equity
|HDFC Bank
|Banks
|4.79
|107980
|10.03
|Equity
|Reliance Industr
|Petroleum Products
|4.64
|69643
|9.72
|Equity
|Larsen & Toubro
|Construction
|4.47
|23818
|9.36
|Equity
|SBI
|Banks
|4.35
|84610
|9.11
|Equity
|TCS
|IT - Software
|3.08
|20641
|6.45
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|3.02
|196480
|6.33
|Equity
|M & M
|Automobiles
|2.99
|18249
|6.26
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|2.06
|18184
|4.31
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|1.88
|2695
|3.93
|Equity
|Eternal
|Retailing
|1.85
|141528
|3.87
|Equity
|NTPC
|Power
|1.64
|96774
|3.44
|Equity
|Sun Pharma.Inds.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.64
|21500
|3.42
|Equity
|Titan Company
|Consumer Durables
|1.58
|8329
|3.31
|Equity
|Bharat Electron
|Aerospace & Defense
|1.56
|72952
|3.27
|Equity
|Tata Steel
|Ferrous Metals
|1.55
|167819
|3.24
|Equity
|UltraTech Cem.
|Cement & Cement Products
|1.45
|2394
|3.04
|Equity
|Hindustan Zinc
|Non - Ferrous Metals
|1.25
|41723
|2.62
|Equity
|O N G C
|Oil
|1.15
|89406
|2.40
|Equity
|Power Grid Corpn
|Power
|1.14
|92825
|2.37
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|1.13
|69240
|2.37
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|1.12
|52927
|2.34
|Equity
|Nestle India
|Food Products
|1.12
|17700
|2.35
|Equity
|Hind.Aeronautics
|Aerospace & Defense
|1.10
|4987
|2.30
|Equity
|Solar Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|1.10
|1712
|2.30
|Equity
|Bajaj Auto
|Automobiles
|1.08
|2349
|2.25
|Equity
|Mazagon Dock
|Industrial Manufacturing
|1.07
|8707
|2.24
|Equity
|Asian Paints
|Consumer Durables
|1.06
|9184
|2.23
|Equity
|Grasim Inds
|Cement & Cement Products
|1.05
|7790
|2.19
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|1.02
|42500
|2.13
|Equity
|I O C L
|Petroleum Products
|1.02
|131162
|2.13
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|1.02
|38683
|2.14
|Equity
|3M India
|Diversified
|1.01
|612
|2.11
|Equity
|Adani Ports
|Transport Infrastructure
|1.01
|14959
|2.12
|Equity
|IRB Infra.Devl.
|Construction
|1.01
|510419
|2.11
|Equity
|DCM Shriram
|Diversified
|1.00
|17727
|2.08
|Equity
|Interglobe Aviat
|Transport Services
|1.00
|4574
|2.10
|Equity
|Pidilite Inds.
|Chemicals & Petrochemicals
|1.00
|14709
|2.10
|Equity
|Avenue Super.
|Retailing
|0.99
|5610
|2.06
|Equity
|Ambuja Cements
|Cement & Cement Products
|0.98
|40385
|2.06
|Equity
|Divi's Lab.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.98
|3403
|2.06
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|0.98
|7304
|2.05
|Equity
|Godrej Industrie
|Diversified
|0.97
|20757
|2.02
|Equity
|Trent
|Retailing
|0.96
|5331
|2.01
|Equity
|Trident
|Textiles & Apparels
|0.96
|773471
|2.01
|Equity
|DLF
|Realty
|0.95
|31246
|1.98
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|0.93
|12806
|1.97
|Equity
|Havells India
|Consumer Durables
|0.93
|15380
|1.97
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.93
|13155
|1.96
|Equity
|PVR Inox
|Entertainment
|0.93
|20185
|1.96
|Equity
|Wipro
|IT - Software
|0.93
|83108
|1.96
|Equity
|Adani Enterp.
|Metals & Minerals Trading
|0.93
|9683
|1.95
|Equity
|Zee Entertainmen
|Entertainment
|0.92
|228979
|1.92
|Equity
|Cipla
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.91
|14365
|1.90
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.91
|576
|1.89
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.90
|21845
|1.89
|Equity
|Adani Green
|Power
|0.88
|21600
|1.84
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.80
|10625
|1.67
|Equity
|A B Real Estate
|Paper, Forest & Jute Products
|0.78
|12954
|1.63
|Equity
|Kwality Wall's
|Food Products
|0.04
|19250
|0.07
