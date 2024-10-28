JioBlackRock Low Duration Fund Direct G
Summary Info
Fund Name
: Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme Name
: JioBlackRock Low Duration Fund Direct G
AMC
: Jio Blackrock Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Ultra Short Term Funds
Launch Date
: 08-Jan-2026
Fund Manager
: Arun Ramachandran
Net Assets (Rs. cr)
: 0
JioBlackRock Low Duration Fund Direct G - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 1001.9288
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
JioBlackRock Low Duration Fund Direct G- NAV Chart
JioBlackRock Low Duration Fund Direct G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.05
-
-
-
-
-
-
0.05
|Category Avg
0.08
0.21
1.06
2.47
6.76
7.15
6.01
6.62
|Category Best
0.24
0.78
4.63
8.51
14.52
11.5
9.64
11.22
|Category Worst
-0.49
-1.01
-2.1
-0.87
-0.23
-4.73
-0.84
-13.02
JioBlackRock Low Duration Fund Direct G- Latest Dividends
No Records Found
JioBlackRock Low Duration Fund Direct G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
