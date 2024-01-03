Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir G
Summary Info
Fund Name
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Scheme Name
: Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir G
AMC
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 20-Nov-2025
Fund Manager
: Devender Singhal
Net Assets (Rs. cr)
: 14.58
Invest wise with Expert advice
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir G - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 9.645
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir G- NAV Chart
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-0.01
-3.47
-
-
-
-
-
-3.55
|Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
|Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
|Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir G- Latest Dividends
No Records Found
Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|M & M
|Automobiles
|5.08
|1999
|0.74
|Equity
|Shriram Finance
|Finance
|5.01
|7332
|0.73
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|4.99
|436
|0.72
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|4.97
|3440
|0.72
|Equity
|Bajaj Finance
|Finance
|4.90
|7241
|0.71
|Equity
|Eicher Motors
|Automobiles
|4.89
|975
|0.71
|Equity
|Asian Paints
|Consumer Durables
|4.72
|2484
|0.68
|Equity
|Hindalco Inds.
|Non - Ferrous Metals
|4.39
|7222
|0.64
|Equity
|TVS Motor Co.
|Automobiles
|3.60
|1412
|0.52
|Equity
|Interglobe Aviat
|Transport Services
|3.40
|980
|0.49
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|3.40
|858
|0.49
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|3.12
|1728
|0.45
|Equity
|Muthoot Finance
|Finance
|2.76
|1057
|0.40
|Equity
|AU Small Finance
|Banks
|2.61
|3826
|0.38
|Equity
|Laurus Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|2.51
|3307
|0.36
|Equity
|Multi Comm. Exc.
|Capital Markets
|2.51
|329
|0.36
|Equity
|Federal Bank
|Banks
|2.41
|13143
|0.35
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|2.31
|761
|0.33
|Equity
|Canara Bank
|Banks
|2.18
|20544
|0.31
|Equity
|L&T Finance Ltd
|Finance
|2.10
|9698
|0.30
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|2.06
|2317
|0.30
|Equity
|Cholaman.Inv.&Fn
|Finance
|1.93
|1651
|0.28
|Equity
|Max Financial
|Insurance
|1.70
|1485
|0.24
|Equity
|Fortis Health.
|Healthcare Services
|1.67
|2759
|0.24
|Equity
|Aditya Birla Cap
|Finance
|1.67
|6789
|0.24
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|1.61
|8838
|0.23
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|1.59
|2918
|0.23
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|1.41
|19680
|0.20
|Equity
|Indian Bank
|Banks
|1.40
|2435
|0.20
|Equity
|GE Vernova T&D
|Electrical Equipment
|1.37
|638
|0.19
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|Finance
|1.17
|4219
|0.17
|Equity
|Glenmark Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.06
|757
|0.15
|Equity
|RBL Bank
|Banks
|1.02
|4695
|0.14
|Equity
|Navin Fluo.Intl.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.97
|239
|0.14
|Equity
|City Union Bank
|Banks
|0.90
|4517
|0.13
|Equity
|Karur Vysya Bank
|Banks
|0.89
|4919
|0.12
|Equity
|Radico Khaitan
|Beverages
|0.81
|358
|0.11
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|0.72
|57
|0.10
|Equity
|Manappuram Fin.
|Finance
|0.71
|3371
|0.10
|Equity
|Anand Rathi Wea.
|Capital Markets
|0.59
|277
|0.08
|Equity
|Force Motors
|Automobiles
|0.49
|35
|0.07
|Equity
|Asahi India Glas
|Auto Components
|0.47
|677
|0.06
|Equity
|IIFL Finance
|Finance
|0.45
|1081
|0.06
|Equity
|Aster DM Health.
|Healthcare Services
|0.44
|1036
|0.06
|Equity
|Narayana Hrudaya
|Healthcare Services
|0.39
|304
|0.05
|Equity
|HBL Engineering
|Industrial Products
|0.33
|526
|0.04
|Equity
|PTC Industries
|Industrial Products
|0.32
|25
|0.04
|Equity
|Choice Intl.
|Finance
|0.22
|385
|0.03
|Equity
|Syrma SGS Tech.
|Industrial Manufacturing
|0.19
|383
|0.02
|Equity
|G M D C
|Minerals & Mining
|0.18
|427
|0.02
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement