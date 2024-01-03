iifl-logo

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW

Summary Info

Fund Name

Kotak Mahindra Mutual Fund

Scheme Name

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW

AMC

Kotak Mahindra Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

20-Nov-2025

Fund Manager

Devender Singhal

Net Assets (Rs. cr)

14.58

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  9.645

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW- NAV Chart

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-0.01
-3.47
-
-
-
-
-
-3.55
Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW- Latest Dividends

No Records Found

Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund Dir IDCW- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
M & M1,999
Shriram Finance7,332
Maruti Suzuki436
Bharti Airtel3,440
Bajaj Finance7,241
Eicher Motors975
Asian Paints2,484
Hindalco Inds.7,222
TVS Motor Co.1,412
Interglobe Aviat980
Hero Motocorp858
BSE1,728
Muthoot Finance1,057
AU Small Finance3,826
Laurus Labs3,307
Multi Comm. Exc.329
Federal Bank13,143
Cummins India761
Canara Bank20,544
L&T Finance Ltd9,698
One 972,317
Cholaman.Inv.&Fn1,651
Max Financial1,485
Fortis Health.2,759
Aditya Birla Cap6,789
FSN E-Commerce8,838
UPL2,918
GMR Airports19,680
Indian Bank2,435
GE Vernova T&D638
M & M Fin. Serv.4,219
Glenmark Pharma.757
RBL Bank4,695
Navin Fluo.Intl.239
City Union Bank4,517
Karur Vysya Bank4,919
Radico Khaitan358
Hitachi Energy57
Manappuram Fin.3,371
Anand Rathi Wea.277
Force Motors35
Asahi India Glas677
IIFL Finance1,081
Aster DM Health.1,036
Narayana Hrudaya304
HBL Engineering526
PTC Industries25
Choice Intl.385
Syrma SGS Tech.383
G M D C427

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityM & MAutomobiles5.0819990.74
EquityShriram FinanceFinance5.0173320.73
EquityMaruti SuzukiAutomobiles4.994360.72
EquityBharti AirtelTelecom - Services4.9734400.72
EquityBajaj FinanceFinance4.9072410.71
EquityEicher MotorsAutomobiles4.899750.71
EquityAsian PaintsConsumer Durables4.7224840.68
EquityHindalco Inds.Non - Ferrous Metals4.3972220.64
EquityTVS Motor Co.Automobiles3.6014120.52
EquityInterglobe AviatTransport Services3.409800.49
EquityHero MotocorpAutomobiles3.408580.49
EquityBSECapital Markets3.1217280.45
EquityMuthoot FinanceFinance2.7610570.40
EquityAU Small FinanceBanks2.6138260.38
EquityLaurus LabsPharmaceuticals & Biotechnology2.5133070.36
EquityMulti Comm. Exc.Capital Markets2.513290.36
EquityFederal BankBanks2.41131430.35
EquityCummins IndiaIndustrial Products2.317610.33
EquityCanara BankBanks2.18205440.31
EquityL&T Finance LtdFinance2.1096980.30
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)2.0623170.30
EquityCholaman.Inv.&FnFinance1.9316510.28
EquityMax FinancialInsurance1.7014850.24
EquityFortis Health.Healthcare Services1.6727590.24
EquityAditya Birla CapFinance1.6767890.24
EquityFSN E-CommerceRetailing1.6188380.23
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals1.5929180.23
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure1.41196800.20
EquityIndian BankBanks1.4024350.20
EquityGE Vernova T&DElectrical Equipment1.376380.19
EquityM & M Fin. Serv.Finance1.1742190.17
EquityGlenmark Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology1.067570.15
EquityRBL BankBanks1.0246950.14
EquityNavin Fluo.Intl.Chemicals & Petrochemicals0.972390.14
EquityCity Union BankBanks0.9045170.13
EquityKarur Vysya BankBanks0.8949190.12
EquityRadico KhaitanBeverages0.813580.11
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment0.72570.10
EquityManappuram Fin.Finance0.7133710.10
EquityAnand Rathi Wea.Capital Markets0.592770.08
EquityForce MotorsAutomobiles0.49350.07
EquityAsahi India GlasAuto Components0.476770.06
EquityIIFL FinanceFinance0.4510810.06
EquityAster DM Health.Healthcare Services0.4410360.06
EquityNarayana HrudayaHealthcare Services0.393040.05
EquityHBL EngineeringIndustrial Products0.335260.04
EquityPTC IndustriesIndustrial Products0.32250.04
EquityChoice Intl.Finance0.223850.03
EquitySyrma SGS Tech.Industrial Manufacturing0.193830.02
EquityG M D CMinerals & Mining0.184270.02

Key information

Fund House:
Kotak Mahindra Mutual Fund
Incorporation Date:
05-Aug-1994
Total Assets Managed (Cr.):
5,88,198.61
Trustee/s:
Kotak Mahindra Trustee Co, Mr. Balan Wasudeo, Mr. Chandrashekhar Sathe, Mr. Noshir Dastur, Mr. Arun Palkar
Chairman:
NA
CEO / MD:
NA
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Mr. Nilesh Shah, Mr. Bipin R. Shah, Mr. Chengalath Jayaram, Mr. Sukant S. Kelkar, Mr. Gaurang Shah
Compliance Officer/s:
Ms. Jolly Bhatt
Investor Service Officer/s:
Ms.Sushma Mata
Fund Manager/s:
Devender Singhal
Auditors:
S.R. Batliboi & Co LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
27 BKC, C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 051.
Contact Nos:
022 61152100
Fax:
022 67082213
Email:
fundaccops@kotakmutual.com
Website:
www.kotakmf.com
