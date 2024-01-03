Kotak Rural Opportunities Fund Regular G
Summary Info
Fund Name
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Scheme Name
: Kotak Rural Opportunities Fund Regular G
AMC
: Kotak Mahindra Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Diversified
Launch Date
: 06-Nov-2025
Fund Manager
: Arjun Khanna
Net Assets (Rs. cr)
: 907.29
Kotak Rural Opportunities Fund Regular G - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 9.819
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: For redemption / switch out within 90 days from the date of allotment: 0.5% If units are redeemed or switched out on or after 90 days from the date of allotment -Nil
Kotak Rural Opportunities Fund Regular G- NAV Chart
Kotak Rural Opportunities Fund Regular G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-0.83
-2.61
-
-
-
-
-
-1.8
|Category Avg
0.89
-3.28
-4.13
-0.29
9.5
18.48
17.79
13.05
|Category Best
8.01
5.16
7.04
11.42
33.66
34.02
31.79
40.91
|Category Worst
-7.82
-12.03
-13.58
-14.82
-12.3
2.26
6.13
-18.88
Kotak Rural Opportunities Fund Regular G- Latest Dividends
No Records Found
Kotak Rural Opportunities Fund Regular G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 1000
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|8.59
|370000
|77.90
|Equity
|SBI
|Banks
|8.44
|780000
|76.61
|Equity
|M & M
|Automobiles
|8.18
|200000
|74.18
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|7.33
|1650000
|66.49
|Equity
|TVS Motor Co.
|Automobiles
|3.07
|75000
|27.89
|Equity
|Emami
|Personal Products
|3.03
|520000
|27.48
|Equity
|Britannia Inds.
|Food Products
|2.92
|44000
|26.53
|Equity
|Shriram Finance
|Finance
|2.89
|263360
|26.23
|Equity
|Avanti Feeds
|Food Products
|2.52
|275000
|22.87
|Equity
|MRF
|Auto Components
|2.48
|1470
|22.46
|Equity
|Bajaj Finance
|Finance
|2.45
|225000
|22.20
|Equity
|VST Till. Tract.
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|2.42
|35000
|21.91
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|2.08
|450000
|18.84
|Equity
|Cholaman.Inv.&Fn
|Finance
|2.06
|110000
|18.72
|Equity
|SBI Life Insuran
|Insurance
|2.02
|90000
|18.31
|Equity
|NTPC
|Power
|1.91
|525000
|17.30
|Equity
|Muthoot Finance
|Finance
|1.89
|45000
|17.15
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|1.60
|62500
|14.47
|Equity
|Godrej Consumer
|Personal Products
|1.52
|112500
|13.74
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & Other Products
|1.49
|180000
|13.51
|Equity
|UltraTech Cem.
|Cement & Cement Products
|1.46
|11250
|13.25
|Equity
|Dalmia BharatLtd
|Cement & Cement Products
|1.41
|60000
|12.78
|Equity
|Eicher Motors
|Automobiles
|1.29
|16000
|11.70
|Equity
|Bajaj Auto
|Automobiles
|1.11
|10807
|10.09
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|Finance
|1.11
|250000
|10.07
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|1.10
|6000
|10.01
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|1.08
|17000
|9.81
|Equity
|Tata Power Co.
|Power
|1.05
|250000
|9.49
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|0.95
|19500
|8.64
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.89
|450000
|8.06
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|0.87
|1000000
|7.92
|Equity
|Indian Bank
|Banks
|0.55
|60000
|5.02
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|0.47
|72000
|4.23
|Equity
|Bank of Baroda
|Banks
|0.46
|140000
|4.14
|Equity
|INDIA SHELTE FIN
|Finance
|0.42
|47450
|3.81
|Equity
|Crompton Gr. Con
|Consumer Durables
|0.42
|150000
|3.78
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|0.17
|4954
|1.52
|Equity
|Kross Ltd
|Auto Components
|0.03
|16618
|0.30
