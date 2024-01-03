iifl-logo

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW

Summary Info

Fund Name

Kotak Mahindra Mutual Fund

Scheme Name

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW

AMC

Kotak Mahindra Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Diversified

Launch Date

06-Nov-2025

Fund Manager

Arjun Khanna

Net Assets (Rs. cr)

907.29

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  9.819

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

For redemption / switch out within 90 days from the date of allotment: 0.5% If units are redeemed or switched out on or after 90 days from the date of allotment -Nil

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW- NAV Chart

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-0.83
-2.61
-
-
-
-
-
-1.8
Category Avg
0.89
-3.28
-4.13
-0.29
9.5
18.48
17.79
13.05
Category Best
8.01
5.16
7.04
11.42
33.66
34.02
31.79
40.91
Category Worst
-7.82
-12.03
-13.58
-14.82
-12.3
2.26
6.13
-18.88

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW- Latest Dividends

No Records Found

Kotak Rural Opportunities Fund Regular IDCW- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

1000

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Bharti Airtel3,70,000
SBI7,80,000
M & M2,00,000
ITC16,50,000
TVS Motor Co.75,000
Emami5,20,000
Britannia Inds.44,000
Shriram Finance2,63,360
Avanti Feeds2,75,000
MRF1,470
Bajaj Finance2,25,000
Indus Towers4,50,000
Cholaman.Inv.&Fn1,10,000
SBI Life Insuran90,000
NTPC5,25,000
Muthoot Finance45,000
Hind. Unilever62,500
Godrej Consumer1,12,500
Marico1,80,000
UltraTech Cem.11,250
Dalmia BharatLtd60,000
Eicher Motors16,000
Bajaj Auto10,807
M & M Fin. Serv.2,50,000
Maruti Suzuki6,000
Hero Motocorp17,000
Tata Power Co.2,50,000
Cummins India19,500
Ashok Leyland4,50,000
NHPC Ltd10,00,000
Indian Bank60,000
Sun TV Network72,000
Bank of Baroda1,40,000
Crompton Gr. Con1,50,000
INDIA SHELTE FIN47,450
SRF4,954
Kross Ltd16,618

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityBharti AirtelTelecom - Services8.5937000077.90
EquitySBIBanks8.4478000076.61
EquityM & MAutomobiles8.1820000074.18
EquityITCDiversified FMCG7.33165000066.49
EquityTVS Motor Co.Automobiles3.077500027.89
EquityEmamiPersonal Products3.0352000027.48
EquityBritannia Inds.Food Products2.924400026.53
EquityShriram FinanceFinance2.8926336026.23
EquityAvanti FeedsFood Products2.5227500022.87
EquityMRFAuto Components2.48147022.46
EquityBajaj FinanceFinance2.4522500022.20
EquityVST Till. Tract.Agricultural, Commercial & Construction Vehicles2.423500021.91
EquityIndus TowersTelecom - Services2.0845000018.84
EquityCholaman.Inv.&FnFinance2.0611000018.72
EquitySBI Life InsuranInsurance2.029000018.31
EquityNTPCPower1.9152500017.30
EquityMuthoot FinanceFinance1.894500017.15
EquityHind. UnileverDiversified FMCG1.606250014.47
EquityGodrej ConsumerPersonal Products1.5211250013.74
EquityMaricoAgricultural Food & Other Products1.4918000013.51
EquityUltraTech Cem.Cement & Cement Products1.461125013.25
EquityDalmia BharatLtdCement & Cement Products1.416000012.78
EquityEicher MotorsAutomobiles1.291600011.70
EquityBajaj AutoAutomobiles1.111080710.09
EquityM & M Fin. Serv.Finance1.1125000010.07
EquityMaruti SuzukiAutomobiles1.10600010.01
EquityHero MotocorpAutomobiles1.08170009.81
EquityTata Power Co.Power1.052500009.49
EquityCummins IndiaIndustrial Products0.95195008.64
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.894500008.06
EquityNHPC LtdPower0.8710000007.92
EquityIndian BankBanks0.55600005.02
EquitySun TV NetworkEntertainment0.47720004.23
EquityBank of BarodaBanks0.461400004.14
EquityINDIA SHELTE FINFinance0.42474503.81
EquityCrompton Gr. ConConsumer Durables0.421500003.78
EquitySRFChemicals & Petrochemicals0.1749541.52
EquityKross LtdAuto Components0.03166180.30

Key information

Fund House:
Kotak Mahindra Mutual Fund
Incorporation Date:
05-Aug-1994
Total Assets Managed (Cr.):
5,88,198.61
Trustee/s:
Kotak Mahindra Trustee Co, Mr. Balan Wasudeo, Mr. Chandrashekhar Sathe, Mr. Noshir Dastur, Mr. Arun Palkar
Chairman:
NA
CEO / MD:
NA
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Mr. Nilesh Shah, Mr. Bipin R. Shah, Mr. Chengalath Jayaram, Mr. Sukant S. Kelkar, Mr. Gaurang Shah
Compliance Officer/s:
Ms. Jolly Bhatt
Investor Service Officer/s:
Ms.Sushma Mata
Fund Manager/s:
Arjun Khanna
Auditors:
S.R. Batliboi & Co LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
27 BKC, C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 051.
Contact Nos:
022 61152100
Fax:
022 67082213
Email:
fundaccops@kotakmutual.com
Website:
www.kotakmf.com
