Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF

Summary Info

Fund Name

Mirae Asset Mutual Fund

Scheme Name

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF

AMC

Mirae Asset Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Global Funds - Foreign Equity

Launch Date

02-Dec-2025

Fund Manager

Ekta Gala

Net Assets (Rs. cr)

7.15

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  37.7626

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- NAV Chart

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
4.34
5.11
-
-
-
-
-
6.1
Category Avg
2.96
5.2
7.29
17.89
21.68
20.74
12.5
12.31
Category Best
9.19
12.29
18.21
51.75
37.25
44.52
20.26
20.08
Category Worst
0.66
-0.21
-0.63
1.93
5.45
11.82
2.81
4.88

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- Latest Dividends

No Records Found

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

5000

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Vedanta5,241
Tata Steel16,933
B P C L7,728
Coal India7,184
REC Ltd8,019
Power Fin.Corpn.7,987
Tech Mahindra1,771
NTPC8,543
Wipro10,672
I O C L16,845
Infosys1,733
TCS861
O N G C11,482
ITC6,813
Power Grid Corpn10,350
HCL Technologies1,649
GAIL (India)15,550
Hero Motocorp461
Hindustan Zinc3,631
NMDC21,883
Natl. Aluminium5,769
H P C L3,444
Petronet LNG4,225
Oil India2,620
Mphasis359
Oracle Fin.Serv.121
NHPC Ltd11,704
CESC4,990
Castrol India4,297
Redington2,819
Nippon Life Ind.602
GE Shipping Co425
H U D C O1,996
Cyient373
Akzo Nobel117
Zee Entertainmen3,303
Glaxosmi. Pharma119
Pfizer56
UTI AMC228
Mahanagar Gas199
PCBL Chemical745
Sun TV Network382
G N F C453
Bayer Crop Sci.47
G S F C975
Engineers India821
Rites668
G M D C257
Ircon Intl.806
SJVN1,889

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityVedantaDiversified Metals4.4252410.31
EquityTata SteelFerrous Metals4.26169330.30
EquityB P C LPetroleum Products4.1577280.29
EquityCoal IndiaConsumable Fuels4.0171840.28
EquityREC LtdFinance4.0080190.28
EquityPower Fin.Corpn.Finance3.9779870.28
EquityTech MahindraIT - Software3.9417710.28
EquityNTPCPower3.9385430.28
EquityWiproIT - Software3.93106720.28
EquityI O C LPetroleum Products3.92168450.28
EquityInfosysIT - Software3.9217330.28
EquityTCSIT - Software3.868610.27
EquityO N G COil3.86114820.27
EquityITCDiversified FMCG3.8468130.27
EquityPower Grid CorpnPower3.83103500.27
EquityHCL TechnologiesIT - Software3.7416490.26
EquityGAIL (India)Gas3.74155500.26
EquityHero MotocorpAutomobiles3.724610.26
EquityHindustan ZincNon - Ferrous Metals3.1136310.22
EquityNMDCMinerals & Mining2.54218830.18
EquityNatl. AluminiumNon - Ferrous Metals2.5457690.18
EquityH P C LPetroleum Products2.4034440.17
EquityPetronet LNGGas1.6742250.12
EquityOil IndiaOil1.5526200.11
EquityMphasisIT - Software1.403590.10
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software1.301210.09
EquityNHPC LtdPower1.29117040.09
EquityCESCPower1.1649900.08
EquityCastrol IndiaPetroleum Products1.1542970.08
EquityRedingtonCommercial Services & Supplies1.0728190.07
EquityNippon Life Ind.Capital Markets0.746020.05
EquityGE Shipping CoTransport Services0.674250.04
EquityH U D C OFinance0.6319960.04
EquityCyientIT - Services0.583730.04
EquityAkzo NobelConsumer Durables0.511170.03
EquityZee EntertainmenEntertainment0.4133030.02
EquityGlaxosmi. PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.411190.02
EquityPfizerPharmaceuticals & Biotechnology0.39560.02
EquityUTI AMCCapital Markets0.362280.02
EquityMahanagar GasGas0.311990.02
EquityPCBL ChemicalChemicals & Petrochemicals0.317450.02
EquitySun TV NetworkEntertainment0.313820.02
EquityG N F CChemicals & Petrochemicals0.314530.02
EquityBayer Crop Sci.Fertilizers & Agrochemicals0.29470.02
EquityG S F CFertilizers & Agrochemicals0.249750.01
EquityEngineers IndiaConstruction0.238210.01
EquityRitesConstruction0.226680.01
EquityG M D CMinerals & Mining0.212570.01
EquityIrcon Intl.Construction0.208060.01
EquitySJVNPower0.1918890.01

Key information

Fund House:
Mirae Asset Mutual Fund
Incorporation Date:
20-Nov-2006
Total Assets Managed (Cr.):
2,29,565.44
Trustee/s:
M.L.Soneji, Mirae Asset Trustee Compa
Chairman:
NA
CEO / MD:
Swarup Anand Mohanty
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Yogesh Chadha, Mr. Swarup Mohanty
Compliance Officer/s:
NA
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Ekta Gala
Auditors:
Ms/ M P Chitale & CO

OTHER INFORMATION

Registered Office:
Unit 606,6th Flr,Windsor Off. CST Road,Kalina, Santacruz(E),Mumbai-400098
Contact Nos:
022-67800300
Fax:
022-67253942
Email:
customercare@miraeasset.com
Website:
www.miraeassetmf.co.in
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
