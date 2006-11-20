Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF
Summary Info
Fund Name
: Mirae Asset Mutual Fund
Scheme Name
: Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF
AMC
: Mirae Asset Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Global Funds - Foreign Equity
Launch Date
: 02-Dec-2025
Fund Manager
: Ekta Gala
Net Assets (Rs. cr)
: 7.15
Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 37.7626
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- NAV Chart
Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
4.34
5.11
-
-
-
-
-
6.1
|Category Avg
2.96
5.2
7.29
17.89
21.68
20.74
12.5
12.31
|Category Best
9.19
12.29
18.21
51.75
37.25
44.52
20.26
20.08
|Category Worst
0.66
-0.21
-0.63
1.93
5.45
11.82
2.81
4.88
Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- Latest Dividends
No Records Found
Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|Vedanta
|Diversified Metals
|4.42
|5241
|0.31
|Equity
|Tata Steel
|Ferrous Metals
|4.26
|16933
|0.30
|Equity
|B P C L
|Petroleum Products
|4.15
|7728
|0.29
|Equity
|Coal India
|Consumable Fuels
|4.01
|7184
|0.28
|Equity
|REC Ltd
|Finance
|4.00
|8019
|0.28
|Equity
|Power Fin.Corpn.
|Finance
|3.97
|7987
|0.28
|Equity
|Tech Mahindra
|IT - Software
|3.94
|1771
|0.28
|Equity
|NTPC
|Power
|3.93
|8543
|0.28
|Equity
|Wipro
|IT - Software
|3.93
|10672
|0.28
|Equity
|I O C L
|Petroleum Products
|3.92
|16845
|0.28
|Equity
|Infosys
|IT - Software
|3.92
|1733
|0.28
|Equity
|TCS
|IT - Software
|3.86
|861
|0.27
|Equity
|O N G C
|Oil
|3.86
|11482
|0.27
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|3.84
|6813
|0.27
|Equity
|Power Grid Corpn
|Power
|3.83
|10350
|0.27
|Equity
|HCL Technologies
|IT - Software
|3.74
|1649
|0.26
|Equity
|GAIL (India)
|Gas
|3.74
|15550
|0.26
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|3.72
|461
|0.26
|Equity
|Hindustan Zinc
|Non - Ferrous Metals
|3.11
|3631
|0.22
|Equity
|NMDC
|Minerals & Mining
|2.54
|21883
|0.18
|Equity
|Natl. Aluminium
|Non - Ferrous Metals
|2.54
|5769
|0.18
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|2.40
|3444
|0.17
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|1.67
|4225
|0.12
|Equity
|Oil India
|Oil
|1.55
|2620
|0.11
|Equity
|Mphasis
|IT - Software
|1.40
|359
|0.10
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|1.30
|121
|0.09
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|1.29
|11704
|0.09
|Equity
|CESC
|Power
|1.16
|4990
|0.08
|Equity
|Castrol India
|Petroleum Products
|1.15
|4297
|0.08
|Equity
|Redington
|Commercial Services & Supplies
|1.07
|2819
|0.07
|Equity
|Nippon Life Ind.
|Capital Markets
|0.74
|602
|0.05
|Equity
|GE Shipping Co
|Transport Services
|0.67
|425
|0.04
|Equity
|H U D C O
|Finance
|0.63
|1996
|0.04
|Equity
|Cyient
|IT - Services
|0.58
|373
|0.04
|Equity
|Akzo Nobel
|Consumer Durables
|0.51
|117
|0.03
|Equity
|Zee Entertainmen
|Entertainment
|0.41
|3303
|0.02
|Equity
|Glaxosmi. Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.41
|119
|0.02
|Equity
|Pfizer
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.39
|56
|0.02
|Equity
|UTI AMC
|Capital Markets
|0.36
|228
|0.02
|Equity
|Mahanagar Gas
|Gas
|0.31
|199
|0.02
|Equity
|PCBL Chemical
|Chemicals & Petrochemicals
|0.31
|745
|0.02
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|0.31
|382
|0.02
|Equity
|G N F C
|Chemicals & Petrochemicals
|0.31
|453
|0.02
|Equity
|Bayer Crop Sci.
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.29
|47
|0.02
|Equity
|G S F C
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.24
|975
|0.01
|Equity
|Engineers India
|Construction
|0.23
|821
|0.01
|Equity
|Rites
|Construction
|0.22
|668
|0.01
|Equity
|G M D C
|Minerals & Mining
|0.21
|257
|0.01
|Equity
|Ircon Intl.
|Construction
|0.20
|806
|0.01
|Equity
|SJVN
|Power
|0.19
|1889
|0.01
