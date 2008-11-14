iifl-logo

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF

Summary Info

Fund Name

Motilal Oswal Mutual Fund

Scheme Name

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF

AMC

Motilal Oswal Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Exchange Traded Funds (ETFs)

Launch Date

17-Nov-2025

Fund Manager

Swapnil Mayekar

Net Assets (Rs. cr)

5.09

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF - Nav Details

Nav Date

:  06-Feb-2026

NAV [Rs.]

:  43.6661

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- NAV Chart

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
2.73
-5.4
-
-
-
-
-
-11.27
Category Avg
-1.47
-2.43
4.36
12.35
19.79
19.62
14.44
14.51
Category Best
6.73
4.89
62.29
111.07
150.17
51.48
35.91
199.64
Category Worst
-92.7
-90.01
-83.85
-79.11
-15.43
5.46
4.91
-75.86

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- Latest Dividends

No Records Found

Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

500

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Siemens Ener.Ind458
HDB FINANC SER939
N S D L226
Anthem Bioscienc202
JSW Cement1,053
Aditya Infotech54
Vikram Solar223

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
Hitachi Energy62
Nuvama Wealth76
Go Digit General1,246
DOMS Industries91
Niva Bupa Health3,044
Archean Chemical284
C.E. Info System85

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)5.1220080.26
EquityJio FinancialFinance5.0887620.25
EquityEternalRetailing4.9189890.24
EquityMax HealthcareHealthcare Services4.8523650.24
EquityPB Fintech.Financial Technology (Fintech)4.7513250.24
EquitySwiggyRetailing3.9952620.20
EquityFSN E-CommerceRetailing3.6870700.18
EquityHyundai Motor IAutomobiles3.217110.16
EquityLodha DevelopersRealty3.0014390.15
EquityVishal Mega MartRetailing2.90108190.14
EquityWaaree EnergiesElectrical Equipment2.854890.14
EquityMankind PharmaPharmaceuticals & Biotechnology2.475740.12
EquityI R F CFinance2.3094170.11
EquitySiemens Ener.IndElectrical Equipment2.304580.11
EquitySona BLW Precis.Auto Components2.1723040.11
EquityDelhiveryTransport Services2.1627330.11
EquityMazagon DockIndustrial Manufacturing1.923940.09
EquityKalyan JewellersConsumer Durables1.8719660.09
EquityITC HotelsLeisure Services1.8748240.09
EquityCams ServicesCapital Markets1.7912350.09
EquityLife InsuranceInsurance1.649770.08
EquityHDB FINANC SERFinance1.419390.07
EquityBharti HexacomTelecom - Services1.383860.07
EquityGland PharmaPharmaceuticals & Biotechnology1.374070.07
EquityAngel OneCapital Markets1.372990.07
EquityKaynes TechIndustrial Manufacturing1.271620.06
EquitySai LifePharmaceuticals & Biotechnology1.257020.06
EquityMotherson WiringAuto Components1.23129700.06
EquityAWL Agri Busine.Agricultural Food & other Products1.1224080.05
EquityIndian RenewableFinance1.1140480.05
EquityTata Technolog.IT - Services1.108770.05
EquityHexaware Tech.IT - Software1.087210.05
EquityAther EnergyAutomobiles1.077250.05
EquityPiramal PharmaPharmaceuticals & Biotechnology1.0631470.05
EquityFive-Star Bus.FiFinance1.059850.05
EquityStar Health InsuInsurance1.0511810.05
EquityPremier EnergiesElectrical Equipment1.006060.05
EquityGlobal HealthHealthcare Services1.004290.05
EquityOneSource Speci.Pharmaceuticals & Biotechnology0.982770.05
EquityJSW InfrastTransport Infrastructure0.9016210.04
EquityNTPC Green Ene.Power0.8847710.04
EquityBajaj HousingFinance0.8747170.04
EquityJyoti CNC Auto.Industrial Manufacturing0.844330.04
EquitySagilityIT - Services0.8179510.04
EquityInventurus KnowlIT - Services0.802470.04
EquityData PatternAerospace & Defense0.781530.04
EquityRainbow Child.Healthcare Services0.662560.03
EquityOla ElectricAutomobiles0.6490810.03
EquityBrainbees Solut.Retailing0.6311280.03
EquityDevyani Intl.Leisure Services0.5920310.03
EquityAfcons Infrastr.Construction0.597760.03
EquitySyrma SGS Tech.Industrial Manufacturing0.573960.02
EquityIndegeneHealthcare Services0.545310.02
EquityAadhar Hsg. Fin.Finance0.505350.02
EquityN S D LCapital Markets0.472260.02
EquitySignatureGlobalRealty0.442020.02
EquityBelrise IndustriAuto Components0.4311910.02
EquityHappiest MindsIT - Software0.384230.01
EquityInternational GeCommercial Services & Supplies0.335120.01
EquityRailtel Corpn.Telecom - Services0.324460.01
EquityAnthem BiosciencPharmaceuticals & Biotechnology0.252020.01
EquityACME Solar Hold.Power0.245300.01
EquityJSW CementCement & Cement Products0.2410530.01
EquityAditya InfotechIndustrial Manufacturing0.15540.00
EquityVikram SolarElectrical Equipment0.102230.00

Key information

Fund House:
Motilal Oswal Mutual Fund
Incorporation Date:
14-Nov-2008
Total Assets Managed (Cr.):
1,41,910.16
Trustee/s:
Mr. Brij Gopal Daga, Mr. Sunil Goyal, Mr. Motilal Oswal, Motilal Oswal Trustee Com
Chairman:
NA
CEO / MD:
Prateek Agrawal
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Ashok Jain, Mr. Raamdeo Agarwal, Vipul Choksi, Mr. Raamdeo Agarwal, Mr. Rama Shankar Sanghai
Compliance Officer/s:
Ms. Aparna Karmase
Investor Service Officer/s:
Mr. Sanjay Dongre
Fund Manager/s:
Swapnil Mayekar
Auditors:
M/s SR Batliboi Co.LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
Motilal Oswal Tower,10th flr Rahimtu- llah sayani road opp parel st depot prabhadevi Mumbai 400025
Contact Nos:
022-40548002 / 8108622222
Fax:
022-30896884
Email:
amc@motilaloswal.com
Website:
www.motilaloswalmf.com
