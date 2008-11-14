Motilal Oswal BSE Select IPO ETF
Summary Info
Fund Name
: Motilal Oswal Mutual Fund
Scheme Name
: Motilal Oswal BSE Select IPO ETF
AMC
: Motilal Oswal Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 17-Nov-2025
Fund Manager
: Swapnil Mayekar
Net Assets (Rs. cr)
: 5.09
Motilal Oswal BSE Select IPO ETF - Nav Details
Nav Date
: 06-Feb-2026
NAV [Rs.]
: 43.6661
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- NAV Chart
Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
2.73
-5.4
-
-
-
-
-
-11.27
|Category Avg
-1.47
-2.43
4.36
12.35
19.79
19.62
14.44
14.51
|Category Best
6.73
4.89
62.29
111.07
150.17
51.48
35.91
199.64
|Category Worst
-92.7
-90.01
-83.85
-79.11
-15.43
5.46
4.91
-75.86
Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- Latest Dividends
No Records Found
Motilal Oswal BSE Select IPO ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|5.12
|2008
|0.26
|Equity
|Jio Financial
|Finance
|5.08
|8762
|0.25
|Equity
|Eternal
|Retailing
|4.91
|8989
|0.24
|Equity
|Max Healthcare
|Healthcare Services
|4.85
|2365
|0.24
|Equity
|PB Fintech.
|Financial Technology (Fintech)
|4.75
|1325
|0.24
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|3.99
|5262
|0.20
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|3.68
|7070
|0.18
|Equity
|Hyundai Motor I
|Automobiles
|3.21
|711
|0.16
|Equity
|Lodha Developers
|Realty
|3.00
|1439
|0.15
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|2.90
|10819
|0.14
|Equity
|Waaree Energies
|Electrical Equipment
|2.85
|489
|0.14
|Equity
|Mankind Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|2.47
|574
|0.12
|Equity
|I R F C
|Finance
|2.30
|9417
|0.11
|Equity
|Siemens Ener.Ind
|Electrical Equipment
|2.30
|458
|0.11
|Equity
|Sona BLW Precis.
|Auto Components
|2.17
|2304
|0.11
|Equity
|Delhivery
|Transport Services
|2.16
|2733
|0.11
|Equity
|Mazagon Dock
|Industrial Manufacturing
|1.92
|394
|0.09
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|1.87
|1966
|0.09
|Equity
|ITC Hotels
|Leisure Services
|1.87
|4824
|0.09
|Equity
|Cams Services
|Capital Markets
|1.79
|1235
|0.09
|Equity
|Life Insurance
|Insurance
|1.64
|977
|0.08
|Equity
|HDB FINANC SER
|Finance
|1.41
|939
|0.07
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|1.38
|386
|0.07
|Equity
|Gland Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.37
|407
|0.07
|Equity
|Angel One
|Capital Markets
|1.37
|299
|0.07
|Equity
|Kaynes Tech
|Industrial Manufacturing
|1.27
|162
|0.06
|Equity
|Sai Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.25
|702
|0.06
|Equity
|Motherson Wiring
|Auto Components
|1.23
|12970
|0.06
|Equity
|AWL Agri Busine.
|Agricultural Food & other Products
|1.12
|2408
|0.05
|Equity
|Indian Renewable
|Finance
|1.11
|4048
|0.05
|Equity
|Tata Technolog.
|IT - Services
|1.10
|877
|0.05
|Equity
|Hexaware Tech.
|IT - Software
|1.08
|721
|0.05
|Equity
|Ather Energy
|Automobiles
|1.07
|725
|0.05
|Equity
|Piramal Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.06
|3147
|0.05
|Equity
|Five-Star Bus.Fi
|Finance
|1.05
|985
|0.05
|Equity
|Star Health Insu
|Insurance
|1.05
|1181
|0.05
|Equity
|Premier Energies
|Electrical Equipment
|1.00
|606
|0.05
|Equity
|Global Health
|Healthcare Services
|1.00
|429
|0.05
|Equity
|OneSource Speci.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.98
|277
|0.05
|Equity
|JSW Infrast
|Transport Infrastructure
|0.90
|1621
|0.04
|Equity
|NTPC Green Ene.
|Power
|0.88
|4771
|0.04
|Equity
|Bajaj Housing
|Finance
|0.87
|4717
|0.04
|Equity
|Jyoti CNC Auto.
|Industrial Manufacturing
|0.84
|433
|0.04
|Equity
|Sagility
|IT - Services
|0.81
|7951
|0.04
|Equity
|Inventurus Knowl
|IT - Services
|0.80
|247
|0.04
|Equity
|Data Pattern
|Aerospace & Defense
|0.78
|153
|0.04
|Equity
|Rainbow Child.
|Healthcare Services
|0.66
|256
|0.03
|Equity
|Ola Electric
|Automobiles
|0.64
|9081
|0.03
|Equity
|Brainbees Solut.
|Retailing
|0.63
|1128
|0.03
|Equity
|Devyani Intl.
|Leisure Services
|0.59
|2031
|0.03
|Equity
|Afcons Infrastr.
|Construction
|0.59
|776
|0.03
|Equity
|Syrma SGS Tech.
|Industrial Manufacturing
|0.57
|396
|0.02
|Equity
|Indegene
|Healthcare Services
|0.54
|531
|0.02
|Equity
|Aadhar Hsg. Fin.
|Finance
|0.50
|535
|0.02
|Equity
|N S D L
|Capital Markets
|0.47
|226
|0.02
|Equity
|SignatureGlobal
|Realty
|0.44
|202
|0.02
|Equity
|Belrise Industri
|Auto Components
|0.43
|1191
|0.02
|Equity
|Happiest Minds
|IT - Software
|0.38
|423
|0.01
|Equity
|International Ge
|Commercial Services & Supplies
|0.33
|512
|0.01
|Equity
|Railtel Corpn.
|Telecom - Services
|0.32
|446
|0.01
|Equity
|Anthem Bioscienc
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.25
|202
|0.01
|Equity
|ACME Solar Hold.
|Power
|0.24
|530
|0.01
|Equity
|JSW Cement
|Cement & Cement Products
|0.24
|1053
|0.01
|Equity
|Aditya Infotech
|Industrial Manufacturing
|0.15
|54
|0.00
|Equity
|Vikram Solar
|Electrical Equipment
|0.10
|223
|0.00
