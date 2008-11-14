Motilal Oswal Nifty Energy ETF
Summary Info
Fund Name
: Motilal Oswal Mutual Fund
Scheme Name
: Motilal Oswal Nifty Energy ETF
AMC
: Motilal Oswal Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 13-Oct-2025
Fund Manager
: Swapnil Mayekar
Net Assets (Rs. cr)
: 0
Invest wise with Expert advice
Motilal Oswal Nifty Energy ETF - Nav Details
Nav Date
: 13-Oct-2025
NAV [Rs.]
: 35.3319
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Motilal Oswal Nifty Energy ETF- NAV Chart
Motilal Oswal Nifty Energy ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Avg
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Best
-
-
-
-
-
-
-
-
|Category Worst
-
-
-
-
-
-
-
-
Motilal Oswal Nifty Energy ETF- Latest Dividends
No Records Found
Motilal Oswal Nifty Energy ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement