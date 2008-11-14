iifl-logo

Motilal Oswal Nifty Energy ETF

Summary Info

Fund Name

Motilal Oswal Mutual Fund

Scheme Name

Motilal Oswal Nifty Energy ETF

AMC

Motilal Oswal Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Exchange Traded Funds (ETFs)

Launch Date

13-Oct-2025

Fund Manager

Swapnil Mayekar

Net Assets (Rs. cr)

0

Motilal Oswal Nifty Energy ETF - Nav Details

Nav Date

:  13-Oct-2025

NAV [Rs.]

:  35.3319

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Motilal Oswal Nifty Energy ETF- NAV Chart

Motilal Oswal Nifty Energy ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Avg
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Best
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Worst
-
-
-
-
-
-
-
-

Motilal Oswal Nifty Energy ETF- Latest Dividends

No Records Found

Motilal Oswal Nifty Energy ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

500

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

No Records Found

Key information

Fund House:
Motilal Oswal Mutual Fund
Incorporation Date:
14-Nov-2008
Total Assets Managed (Cr.):
1,27,837.27
Trustee/s:
Motilal Oswal Trustee Com, Mr. Brij Gopal Daga, Mr. Motilal Oswal, Mr. Sunil Goyal
Chairman:
NA
CEO / MD:
Prateek Agrawal
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Mr. Raamdeo Agarwal, Ashok Jain, Vipul Choksi, Mr. Raamdeo Agarwal, Mr. Rama Shankar Sanghai
Compliance Officer/s:
Ms. Aparna Karmase
Investor Service Officer/s:
Mr. Sanjay Dongre
Fund Manager/s:
Swapnil Mayekar
Auditors:
M/s SR Batliboi Co.LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
Motilal Oswal Tower,10th flr Rahimtu- llah sayani road opp parel st depot prabhadevi Mumbai 400025
Contact Nos:
022-40548002 / 8108622222
Fax:
022-30896884
Email:
amc@motilaloswal.com
Website:
www.motilaloswalmf.com
