Motilal Oswal Nifty MNC ETF
Summary Info
Fund Name
: Motilal Oswal Mutual Fund
Scheme Name
: Motilal Oswal Nifty MNC ETF
AMC
: Motilal Oswal Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Exchange Traded Funds (ETFs)
Launch Date
: 01-Dec-2025
Fund Manager
: Swapnil Mayekar
Net Assets (Rs. cr)
: 5.7
Invest wise with Expert advice
Motilal Oswal Nifty MNC ETF - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 30.3
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Motilal Oswal Nifty MNC ETF- NAV Chart
Motilal Oswal Nifty MNC ETF- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.7
0.54
-
-
-
-
-
-0.15
|Category Avg
2.35
2.77
9.94
19.58
33.01
21.17
16.16
18.36
|Category Best
14.03
62.96
160.81
226.35
304.51
71.83
38.96
256.96
|Category Worst
-2.78
-12.68
-18.4
-15.82
-10.6
6.23
4.92
-23.22
Motilal Oswal Nifty MNC ETF- Latest Dividends
No Records Found
Motilal Oswal Nifty MNC ETF- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 0
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|9.99
|341
|0.56
|Equity
|Vedanta
|Diversified Metals
|9.97
|9403
|0.56
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|9.89
|2434
|0.56
|Equity
|Nestle India
|Food Products
|8.98
|3974
|0.51
|Equity
|Britannia Inds.
|Food Products
|6.92
|654
|0.39
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|5.83
|749
|0.33
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|4.98
|15859
|0.28
|Equity
|United Spirits
|Beverages
|4.14
|1637
|0.23
|Equity
|Ambuja Cements
|Cement & Cement Products
|3.30
|3380
|0.18
|Equity
|Hyundai Motor I
|Automobiles
|3.18
|790
|0.18
|Equity
|Bosch
|Auto Components
|3.03
|48
|0.17
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|2.66
|730
|0.15
|Equity
|A B B
|Electrical Equipment
|2.64
|291
|0.15
|Equity
|Siemens
|Electrical Equipment
|2.63
|490
|0.15
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|2.25
|70
|0.12
|Equity
|Siemens Ener.Ind
|Electrical Equipment
|2.20
|490
|0.12
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|1.78
|132
|0.10
|Equity
|Nippon Life Ind.
|Capital Markets
|1.52
|985
|0.08
|Equity
|Schaeffler India
|Auto Components
|1.51
|223
|0.08
|Equity
|Abbott India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.47
|29
|0.08
|Equity
|Gland Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.33
|441
|0.07
|Equity
|Linde India
|Chemicals & Petrochemicals
|1.22
|117
|0.06
|Equity
|Escorts Kubota
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|1.20
|184
|0.06
|Equity
|P & G Hygiene
|Personal Products
|1.18
|52
|0.06
|Equity
|United Breweries
|Beverages
|1.13
|400
|0.06
|Equity
|Timken India
|Industrial Products
|1.04
|199
|0.05
|Equity
|CRISIL
|Finance
|1.02
|135
|0.05
|Equity
|3M India
|Diversified
|0.98
|16
|0.05
|Equity
|Castrol India
|Petroleum Products
|0.90
|2677
|0.05
|Equity
|Cohance Life
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.83
|901
|0.04
|Equity
|Kwality Wall's
|Food Products
|0.14
|2081
|0.00
Invest wise with Expert advice
MY WEALTH AT RETIREMENT
Calculate the worth of your wealth at retirement