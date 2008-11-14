iifl-logo

Motilal Oswal Nifty MNC ETF

Motilal Oswal Nifty MNC ETF

Summary Info

Fund Name

Motilal Oswal Mutual Fund

Scheme Name

Motilal Oswal Nifty MNC ETF

AMC

Motilal Oswal Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Exchange Traded Funds (ETFs)

Launch Date

01-Dec-2025

Fund Manager

Swapnil Mayekar

Net Assets (Rs. cr)

5.7

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Motilal Oswal Nifty MNC ETF - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  30.3

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Motilal Oswal Nifty MNC ETF- NAV Chart

Motilal Oswal Nifty MNC ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.7
0.54
-
-
-
-
-
-0.15
Category Avg
2.35
2.77
9.94
19.58
33.01
21.17
16.16
18.36
Category Best
14.03
62.96
160.81
226.35
304.51
71.83
38.96
256.96
Category Worst
-2.78
-12.68
-18.4
-15.82
-10.6
6.23
4.92
-23.22

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

Motilal Oswal Nifty MNC ETF- Latest Dividends

No Records Found

Motilal Oswal Nifty MNC ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

500

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Maruti Suzuki341
Vedanta9,403
Hind. Unilever2,434
Nestle India3,974
Britannia Inds.654
Cummins India749
Ashok Leyland15,859
United Spirits1,637
Ambuja Cements3,380
Hyundai Motor I790
Bosch48
Colgate-Palmoliv730
A B B291
Siemens490
Hitachi Energy70
Siemens Ener.Ind490
Oracle Fin.Serv.132
Nippon Life Ind.985
Schaeffler India223
Abbott India29
Gland Pharma441
Linde India117
Escorts Kubota184
P & G Hygiene52
United Breweries400
Timken India199
CRISIL135
3M India16
Castrol India2,677
Cohance Life901
Kwality Wall's2,081

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityMaruti SuzukiAutomobiles9.993410.56
EquityVedantaDiversified Metals9.9794030.56
EquityHind. UnileverDiversified FMCG9.8924340.56
EquityNestle IndiaFood Products8.9839740.51
EquityBritannia Inds.Food Products6.926540.39
EquityCummins IndiaIndustrial Products5.837490.33
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles4.98158590.28
EquityUnited SpiritsBeverages4.1416370.23
EquityAmbuja CementsCement & Cement Products3.3033800.18
EquityHyundai Motor IAutomobiles3.187900.18
EquityBoschAuto Components3.03480.17
EquityColgate-PalmolivPersonal Products2.667300.15
EquityA B BElectrical Equipment2.642910.15
EquitySiemensElectrical Equipment2.634900.15
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment2.25700.12
EquitySiemens Ener.IndElectrical Equipment2.204900.12
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software1.781320.10
EquityNippon Life Ind.Capital Markets1.529850.08
EquitySchaeffler IndiaAuto Components1.512230.08
EquityAbbott IndiaPharmaceuticals & Biotechnology1.47290.08
EquityGland PharmaPharmaceuticals & Biotechnology1.334410.07
EquityLinde IndiaChemicals & Petrochemicals1.221170.06
EquityEscorts KubotaAgricultural, Commercial & Construction Vehicles1.201840.06
EquityP & G HygienePersonal Products1.18520.06
EquityUnited BreweriesBeverages1.134000.06
EquityTimken IndiaIndustrial Products1.041990.05
EquityCRISILFinance1.021350.05
Equity3M IndiaDiversified0.98160.05
EquityCastrol IndiaPetroleum Products0.9026770.05
EquityCohance LifePharmaceuticals & Biotechnology0.839010.04
EquityKwality Wall'sFood Products0.1420810.00

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

MY WEALTH AT RETIREMENT

Calculate the worth of your wealth at retirement

Key information

Fund House:
Motilal Oswal Mutual Fund
Incorporation Date:
14-Nov-2008
Total Assets Managed (Cr.):
1,41,910.16
Trustee/s:
Mr. Brij Gopal Daga, Mr. Sunil Goyal, Mr. Motilal Oswal, Motilal Oswal Trustee Com
Chairman:
NA
CEO / MD:
Prateek Agrawal
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Ashok Jain, Mr. Raamdeo Agarwal, Vipul Choksi, Mr. Raamdeo Agarwal, Mr. Rama Shankar Sanghai
Compliance Officer/s:
Ms. Aparna Karmase
Investor Service Officer/s:
Mr. Sanjay Dongre
Fund Manager/s:
Swapnil Mayekar
Auditors:
M/s SR Batliboi Co.LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
Motilal Oswal Tower,10th flr Rahimtu- llah sayani road opp parel st depot prabhadevi Mumbai 400025
Contact Nos:
022-40548002 / 8108622222
Fax:
022-30896884
Email:
amc@motilaloswal.com
Website:
www.motilaloswalmf.com
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.