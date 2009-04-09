Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G
Summary Info
Fund Name
: Navi Mutual Fund
Scheme Name
: Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G
AMC
: Navi Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 24-Nov-2025
Fund Manager
: Ashutosh Shirwaikar
Net Assets (Rs. cr)
: 11.21
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 9.7943
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- NAV Chart
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.32
-3.73
-
-
-
-
-
-2.05
|Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
|Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
|Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- Latest Dividends
No Records Found
Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|BSE
|CAPITAL MARKETS
|1.83
|778
|0.20
|Equity
|Hero Motocorp
|AUTOMOBILES
|1.27
|247
|0.14
|Equity
|Persistent Syste
|IT - SOFTWARE
|1.16
|207
|0.12
|Equity
|Federal Bank
|BANKS
|1.12
|4687
|0.12
|Equity
|Suzlon Energy
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|1.09
|23115
|0.12
|Equity
|PB Fintech.
|FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
|1.06
|650
|0.11
|Equity
|Cummins India
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|1.02
|257
|0.11
|Equity
|IndusInd Bank
|BANKS
|0.97
|1254
|0.10
|Equity
|IDFC First Bank
|BANKS
|0.96
|12608
|0.10
|Equity
|Multi Comm. Exc.
|CAPITAL MARKETS
|0.96
|97
|0.10
|Equity
|AU Small Finance
|BANKS
|0.95
|1075
|0.10
|Equity
|Coforge
|IT - SOFTWARE
|0.95
|638
|0.10
|Equity
|HDFC AMC
|CAPITAL MARKETS
|0.92
|388
|0.10
|Equity
|Indus Towers
|TELECOM - SERVICES
|0.92
|2465
|0.10
|Equity
|One 97
|FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
|0.90
|773
|0.10
|Equity
|Swiggy
|RETAILING
|0.88
|2546
|0.09
|Equity
|Ashok Leyland
|AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES
|0.87
|5451
|0.09
|Equity
|Lupin
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.87
|462
|0.09
|Equity
|Dixon Technolog.
|CONSUMER DURABLES
|0.84
|78
|0.09
|Equity
|H P C L
|PETROLEUM PRODUCTS
|0.81
|1829
|0.09
|Equity
|Fortis Health.
|HEALTHCARE SERVICES
|0.78
|993
|0.08
|Equity
|SRF
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.76
|277
|0.08
|Equity
|UPL
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.76
|1067
|0.08
|Equity
|Max Financial
|INSURANCE
|0.75
|502
|0.08
|Equity
|Laurus Labs
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.73
|740
|0.08
|Equity
|Muthoot Finance
|FINANCE
|0.68
|204
|0.07
|Equity
|Polycab India
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.68
|100
|0.07
|Equity
|Bharat Forge
|AUTO COMPONENTS
|0.67
|508
|0.07
|Equity
|Marico
|AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS
|0.67
|1007
|0.07
|Equity
|GE Vernova T&D
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.66
|236
|0.07
|Equity
|Yes Bank
|BANKS
|0.64
|33445
|0.07
|Equity
|B H E L
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.63
|2448
|0.07
|Equity
|GMR Airports
|TRANSPORT INFRASTRUCTURE
|0.63
|6797
|0.07
|Equity
|FSN E-Commerce
|RETAILING
|0.62
|2602
|0.06
|Equity
|Sundaram Finance
|FINANCE
|0.62
|131
|0.06
|Equity
|APL Apollo Tubes
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.59
|346
|0.06
|Equity
|Phoenix Mills
|REALTY
|0.59
|355
|0.06
|Equity
|Aurobindo Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.56
|533
|0.06
|Equity
|Alkem Lab
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.55
|111
|0.06
|Equity
|MRF
|AUTO COMPONENTS
|0.55
|4
|0.06
|Equity
|Mphasis
|IT - SOFTWARE
|0.54
|217
|0.06
|Equity
|Voltas
|CONSUMER DURABLES
|0.53
|434
|0.05
|Equity
|Glenmark Pharma.
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.52
|287
|0.05
|Equity
|360 ONE
|CAPITAL MARKETS
|0.51
|484
|0.05
|Equity
|Godrej Propert.
|REALTY
|0.51
|284
|0.05
|Equity
|Dabur India
|PERSONAL PRODUCTS
|0.50
|1122
|0.05
|Equity
|Indian Bank
|BANKS
|0.50
|673
|0.05
|Equity
|Union Bank (I)
|BANKS
|0.50
|3681
|0.05
|Equity
|Vodafone Idea
|TELECOM - SERVICES
|0.50
|52597
|0.05
|Equity
|NMDC
|MINERALS & MINING
|0.49
|6584
|0.05
|Equity
|Vishal Mega Mart
|RETAILING
|0.49
|4054
|0.05
|Equity
|Natl. Aluminium
|NON - FERROUS METALS
|0.48
|1708
|0.05
|Equity
|Waaree Energies
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.48
|182
|0.05
|Equity
|Aditya Birla Cap
|FINANCE
|0.47
|1461
|0.05
|Equity
|KEI Industries
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.47
|118
|0.05
|Equity
|Tube Investments
|AUTO COMPONENTS
|0.47
|203
|0.05
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|PERSONAL PRODUCTS
|0.46
|251
|0.05
|Equity
|Jindal Stain.
|FERROUS METALS
|0.46
|609
|0.05
|Equity
|Prestige Estates
|REALTY
|0.46
|321
|0.05
|Equity
|Coromandel Inter
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.45
|225
|0.05
|Equity
|ICICI Pru Life
|INSURANCE
|0.45
|748
|0.04
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|FINANCE
|0.45
|1260
|0.05
|Equity
|C D S L
|CAPITAL MARKETS
|0.44
|339
|0.04
|Equity
|L&T Finance Ltd
|FINANCE
|0.44
|1558
|0.04
|Equity
|P I Industries
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.44
|154
|0.04
|Equity
|Radico Khaitan
|BEVERAGES
|0.44
|149
|0.04
|Equity
|SBI Cards
|FINANCE
|0.44
|571
|0.04
|Equity
|NHPC Ltd
|POWER
|0.43
|6027
|0.04
|Equity
|Karur Vysya Bank
|BANKS
|0.42
|1799
|0.04
|Equity
|Mankind Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.42
|215
|0.04
|Equity
|Torrent Power
|POWER
|0.42
|362
|0.04
|Equity
|Biocon
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.40
|1144
|0.04
|Equity
|Uno Minda
|AUTO COMPONENTS
|0.40
|345
|0.04
|Equity
|Hitachi Energy
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.39
|24
|0.04
|Equity
|J K Cements
|CEMENT & CEMENT PRODUCTS
|0.39
|80
|0.04
|Equity
|Oil India
|OIL
|0.39
|1039
|0.04
|Equity
|Page Industries
|TEXTILES & APPARELS
|0.39
|12
|0.04
|Equity
|Blue Star
|CONSUMER DURABLES
|0.38
|247
|0.04
|Equity
|Delhivery
|TRANSPORT SERVICES
|0.37
|1037
|0.04
|Equity
|Jubilant Food.
|LEISURE SERVICES
|0.37
|746
|0.04
|Equity
|Navin Fluo.Intl.
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.37
|70
|0.04
|Equity
|Sona BLW Precis.
|AUTO COMPONENTS
|0.37
|854
|0.04
|Equity
|Supreme Inds.
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.37
|123
|0.04
|Equity
|City Union Bank
|BANKS
|0.36
|1375
|0.03
|Equity
|Petronet LNG
|GAS
|0.36
|1428
|0.04
|Equity
|S A I L
|FERROUS METALS
|0.36
|2754
|0.04
|Equity
|Tata Comm
|TELECOM - SERVICES
|0.36
|224
|0.04
|Equity
|I R C T C
|LEISURE SERVICES
|0.35
|575
|0.03
|Equity
|Ipca Labs.
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.34
|265
|0.03
|Equity
|Rail Vikas
|CONSTRUCTION
|0.34
|1081
|0.03
|Equity
|KPIT Technologi.
|IT - SOFTWARE
|0.33
|312
|0.03
|Equity
|Oberoi Realty
|REALTY
|0.33
|224
|0.03
|Equity
|Balkrishna Inds
|AUTO COMPONENTS
|0.32
|153
|0.03
|Equity
|Kalyan Jewellers
|CONSUMER DURABLES
|0.32
|733
|0.03
|Equity
|Patanjali Foods
|AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS
|0.32
|648
|0.03
|Equity
|RBL Bank
|BANKS
|0.32
|1147
|0.03
|Equity
|Chola Financial
|FINANCE
|0.31
|189
|0.03
|Equity
|Container Corpn.
|TRANSPORT SERVICES
|0.31
|658
|0.03
|Equity
|ITC Hotels
|LEISURE SERVICES
|0.31
|1776
|0.03
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - SOFTWARE
|0.31
|45
|0.03
|Equity
|Tata Elxsi
|IT - SOFTWARE
|0.31
|66
|0.03
|Equity
|Bank of India
|BANKS
|0.30
|2315
|0.03
|Equity
|Cams Services
|CAPITAL MARKETS
|0.30
|457
|0.03
|Equity
|PNB Housing
|FINANCE
|0.30
|358
|0.03
|Equity
|Astral
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.29
|233
|0.03
|Equity
|Dalmia BharatLtd
|CEMENT & CEMENT PRODUCTS
|0.29
|152
|0.03
|Equity
|Hindustan Copper
|NON - FERROUS METALS
|0.29
|625
|0.03
|Equity
|Lloyds Metals
|MINERALS & MINING
|0.29
|247
|0.03
|Equity
|Manappuram Fin.
|FINANCE
|0.29
|1046
|0.03
|Equity
|Authum Invest
|FINANCE
|0.28
|101
|0.03
|Equity
|Crompton Gr. Con
|CONSUMER DURABLES
|0.28
|1224
|0.03
|Equity
|Exide Inds.
|AUTO COMPONENTS
|0.28
|867
|0.03
|Equity
|LIC Housing Fin.
|FINANCE
|0.28
|573
|0.03
|Equity
|Adani Total Gas
|GAS
|0.27
|528
|0.02
|Equity
|AIA Engineering
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.27
|74
|0.02
|Equity
|Apollo Tyres
|AUTO COMPONENTS
|0.27
|616
|0.03
|Equity
|Nippon Life Ind.
|CAPITAL MARKETS
|0.27
|339
|0.02
|Equity
|Redington
|COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES
|0.27
|1132
|0.03
|Equity
|Schaeffler India
|AUTO COMPONENTS
|0.27
|77
|0.02
|Equity
|Abbott India
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.26
|10
|0.02
|Equity
|Angel One
|CAPITAL MARKETS
|0.26
|123
|0.02
|Equity
|Berger Paints
|CONSUMER DURABLES
|0.26
|542
|0.02
|Equity
|Gujarat Fluoroch
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.26
|80
|0.02
|Equity
|Krishna Institu.
|HEALTHCARE SERVICES
|0.26
|470
|0.02
|Equity
|J B Chemicals &
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.25
|156
|0.02
|Equity
|KFin Technolog.
|CAPITAL MARKETS
|0.25
|254
|0.02
|Equity
|Apar Inds.
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.24
|32
|0.02
|Equity
|Aster DM Health.
|HEALTHCARE SERVICES
|0.24
|443
|0.02
|Equity
|IIFL Finance
|FINANCE
|0.24
|443
|0.02
|Equity
|Poonawalla Fin
|FINANCE
|0.24
|548
|0.02
|Equity
|Amber Enterp.
|CONSUMER DURABLES
|0.23
|41
|0.02
|Equity
|Bharat Dynamics
|AEROSPACE & DEFENSE
|0.23
|176
|0.02
|Equity
|Bharti Hexacom
|TELECOM - SERVICES
|0.23
|143
|0.02
|Equity
|Cochin Shipyard
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.23
|161
|0.02
|Equity
|Gland Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.23
|152
|0.02
|Equity
|Indraprastha Gas
|GAS
|0.23
|1336
|0.02
|Equity
|Kalpataru Proj.
|CONSTRUCTION
|0.23
|216
|0.02
|Equity
|Motil.Oswal.Fin.
|CAPITAL MARKETS
|0.23
|295
|0.02
|Equity
|The Ramco Cement
|CEMENT & CEMENT PRODUCTS
|0.23
|241
|0.02
|Equity
|Anand Rathi Wea.
|CAPITAL MARKETS
|0.22
|81
|0.02
|Equity
|Bandhan Bank
|BANKS
|0.22
|1681
|0.02
|Equity
|Narayana Hrudaya
|HEALTHCARE SERVICES
|0.22
|129
|0.02
|Equity
|Neuland Labs.
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.22
|16
|0.02
|Equity
|Asahi India Glas
|AUTO COMPONENTS
|0.21
|231
|0.02
|Equity
|Bank of Maha
|BANKS
|0.21
|3879
|0.02
|Equity
|Brigade Enterpr.
|REALTY
|0.21
|265
|0.02
|Equity
|Escorts Kubota
|AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES
|0.21
|63
|0.02
|Equity
|Kaynes Tech
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.21
|60
|0.02
|Equity
|L&T Technology
|IT - SERVICES
|0.21
|52
|0.02
|Equity
|Linde India
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.21
|40
|0.02
|Equity
|Motherson Wiring
|AUTO COMPONENTS
|0.21
|4844
|0.02
|Equity
|NBCC
|CONSTRUCTION
|0.21
|1972
|0.02
|Equity
|P & G Hygiene
|PERSONAL PRODUCTS
|0.21
|18
|0.02
|Equity
|Sai Life
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.21
|261
|0.02
|Equity
|Syngene Intl.
|HEALTHCARE SERVICES
|0.21
|361
|0.02
|Equity
|Ajanta Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.20
|80
|0.02
|Equity
|Deepak Nitrite
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.20
|131
|0.02
|Equity
|General Insuranc
|INSURANCE
|0.20
|589
|0.02
|Equity
|Inox Wind
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.20
|1837
|0.02
|Equity
|PTC Industries
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.20
|12
|0.02
|Equity
|Tata Chemicals
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.20
|298
|0.02
|Equity
|Thermax
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.20
|74
|0.02
|Equity
|United Breweries
|BEVERAGES
|0.20
|138
|0.02
|Equity
|Wockhardt
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.20
|157
|0.02
|Equity
|AWL Agri Busine.
|AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS
|0.19
|887
|0.02
|Equity
|Affle 3i
|IT - SERVICES
|0.19
|121
|0.02
|Equity
|Amara Raja Ener.
|AUTO COMPONENTS
|0.19
|233
|0.02
|Equity
|Dr Lal Pathlabs
|HEALTHCARE SERVICES
|0.19
|147
|0.02
|Equity
|Godfrey Phillips
|CIGARETTES & TOBACCO PRODUCTS
|0.19
|78
|0.02
|Equity
|Hexaware Tech.
|IT - SOFTWARE
|0.19
|283
|0.02
|Equity
|Himadri Special
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.19
|447
|0.02
|Equity
|H U D C O
|FINANCE
|0.19
|956
|0.02
|Equity
|Indian Renewable
|FINANCE
|0.19
|1516
|0.02
|Equity
|Nuvama Wealth
|CAPITAL MARKETS
|0.19
|145
|0.02
|Equity
|Sammaan Capital
|FINANCE
|0.19
|1470
|0.02
|Equity
|Tata Technolog.
|IT - SERVICES
|0.19
|327
|0.02
|Equity
|GE Shipping Co
|TRANSPORT SERVICES
|0.19
|189
|0.02
|Equity
|ZF Commercial
|AUTO COMPONENTS
|0.19
|14
|0.02
|Equity
|ACC
|CEMENT & CEMENT PRODUCTS
|0.18
|116
|0.02
|Equity
|Ather Energy
|AUTOMOBILES
|0.18
|271
|0.02
|Equity
|CESC
|POWER
|0.18
|1201
|0.02
|Equity
|CRISIL
|FINANCE
|0.18
|46
|0.01
|Equity
|EID Parry
|FOOD PRODUCTS
|0.18
|196
|0.02
|Equity
|Emami
|PERSONAL PRODUCTS
|0.18
|375
|0.01
|Equity
|Firstsour.Solu.
|COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES
|0.18
|605
|0.02
|Equity
|Five-Star Bus.Fi
|FINANCE
|0.18
|368
|0.02
|Equity
|HBL Engineering
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.18
|215
|0.01
|Equity
|Indian Energy Ex
|CAPITAL MARKETS
|0.18
|1514
|0.02
|Equity
|K P R Mill Ltd
|TEXTILES & APPARELS
|0.18
|220
|0.02
|Equity
|Piramal Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.18
|1179
|0.02
|Equity
|Star Health Insu
|INSURANCE
|0.18
|447
|0.02
|Equity
|Sundram Fasten.
|AUTO COMPONENTS
|0.18
|211
|0.01
|Equity
|Timken India
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.18
|68
|0.02
|Equity
|Welspun Corp
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.18
|249
|0.02
|Equity
|Aptus Value Hou.
|FINANCE
|0.17
|674
|0.01
|Equity
|Carborundum Uni.
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.17
|220
|0.01
|Equity
|eClerx Services
|COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES
|0.17
|41
|0.01
|Equity
|Elgi Equipments
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.17
|410
|0.01
|Equity
|Force Motors
|AUTOMOBILES
|0.17
|9
|0.01
|Equity
|Glaxosmi. Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.17
|79
|0.01
|Equity
|Global Health
|HEALTHCARE SERVICES
|0.17
|161
|0.01
|Equity
|Home First Finan
|FINANCE
|0.17
|172
|0.01
|Equity
|Kirloskar Oil
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.17
|159
|0.01
|Equity
|OneSource Speci.
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.17
|105
|0.01
|Equity
|Premier Energies
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.17
|220
|0.01
|Equity
|Reliance Power
|POWER
|0.17
|5458
|0.01
|Equity
|3M India
|DIVERSIFIED
|0.16
|5
|0.01
|Equity
|Atul
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.16
|30
|0.01
|Equity
|Castrol India
|PETROLEUM PRODUCTS
|0.16
|920
|0.01
|Equity
|Craftsman Auto
|AUTO COMPONENTS
|0.16
|23
|0.01
|Equity
|Cyient
|IT - SERVICES
|0.16
|161
|0.01
|Equity
|JSW Infrast
|TRANSPORT INFRASTRUCTURE
|0.16
|616
|0.01
|Equity
|KEC Internationa
|CONSTRUCTION
|0.16
|247
|0.01
|Equity
|PG Electroplast
|CONSUMER DURABLES
|0.16
|306
|0.01
|Equity
|A B Real Estate
|PAPER, FOREST & JUTE PRODUCTS
|0.15
|100
|0.01
|Equity
|Aegis Logistics
|GAS
|0.15
|239
|0.01
|Equity
|Cohance Life
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.15
|310
|0.01
|Equity
|Deepak Fertilis.
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.15
|128
|0.01
|Equity
|Endurance Tech.
|AUTO COMPONENTS
|0.15
|67
|0.01
|Equity
|Granules India
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.15
|276
|0.01
|Equity
|Guj.St.Petronet
|GAS
|0.15
|548
|0.01
|Equity
|Intellect Design
|IT - SOFTWARE
|0.15
|171
|0.01
|Equity
|Jubilant Pharmo
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.15
|153
|0.01
|Equity
|NTPC Green Ene.
|POWER
|0.15
|1770
|0.01
|Equity
|Tata Inv.Corpn.
|FINANCE
|0.15
|248
|0.01
|Equity
|Anant Raj
|REALTY
|0.14
|291
|0.01
|Equity
|CEAT
|AUTO COMPONENTS
|0.14
|40
|0.01
|Equity
|ERIS Lifescience
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.14
|103
|0.01
|Equity
|Go Digit General
|INSURANCE
|0.14
|457
|0.01
|Equity
|Inventurus Knowl
|IT - SERVICES
|0.14
|92
|0.01
|Equity
|IRB Infra.Devl.
|CONSTRUCTION
|0.14
|3779
|0.01
|Equity
|JP Power Ven.
|POWER
|0.14
|9274
|0.01
|Equity
|Jyoti CNC Auto.
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.14
|162
|0.01
|Equity
|Kajaria Ceramics
|CONSUMER DURABLES
|0.14
|158
|0.01
|Equity
|Natco Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.14
|171
|0.01
|Equity
|NLC India
|POWER
|0.14
|621
|0.01
|Equity
|Sagility
|IT - SERVICES
|0.14
|2917
|0.01
|Equity
|Usha Martin
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.14
|340
|0.01
|Equity
|Zee Entertainmen
|ENTERTAINMENT
|0.14
|1754
|0.01
|Equity
|Zensar Tech.
|IT - SOFTWARE
|0.14
|218
|0.01
|Equity
|Aarti Industries
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.13
|391
|0.01
|Equity
|Can Fin Homes
|FINANCE
|0.13
|161
|0.01
|Equity
|Data Pattern
|AEROSPACE & DEFENSE
|0.13
|56
|0.01
|Equity
|Lemon Tree Hotel
|LEISURE SERVICES
|0.13
|947
|0.01
|Equity
|Mah. Scooters
|FINANCE
|0.13
|10
|0.01
|Equity
|Nava
|POWER
|0.13
|264
|0.01
|Equity
|Pfizer
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.13
|29
|0.01
|Equity
|BEML Ltd
|AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES
|0.12
|73
|0.01
|Equity
|Birlasoft Ltd
|IT - SOFTWARE
|0.12
|315
|0.01
|Equity
|Capri Global
|FINANCE
|0.12
|736
|0.01
|Equity
|Chambal Fert.
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.12
|289
|0.01
|Equity
|CreditAcc. Gram.
|FINANCE
|0.12
|103
|0.01
|Equity
|EIH
|LEISURE SERVICES
|0.12
|378
|0.01
|Equity
|Garden Reach Sh.
|AEROSPACE & DEFENSE
|0.12
|56
|0.01
|Equity
|Gujarat Gas
|GAS
|0.12
|329
|0.01
|Equity
|HFCL
|TELECOM - SERVICES
|0.12
|2041
|0.01
|Equity
|Honeywell Auto
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.12
|4
|0.01
|Equity
|Indiamart Inter.
|RETAILING
|0.12
|58
|0.01
|Equity
|Poly Medicure
|HEALTHCARE EQUIPMENT & SUPPLIES
|0.12
|73
|0.01
|Equity
|PVR Inox
|ENTERTAINMENT
|0.12
|136
|0.01
|Equity
|Sonata Software
|IT - SOFTWARE
|0.12
|371
|0.01
|Equity
|Titagarh Rail
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.12
|153
|0.01
|Equity
|A B Lifestyle
|RETAILING
|0.11
|925
|0.01
|Equity
|Brainbees Solut.
|RETAILING
|0.11
|421
|0.01
|Equity
|CCL Products
|AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS
|0.11
|134
|0.01
|Equity
|Chalet Hotels
|LEISURE SERVICES
|0.11
|136
|0.01
|Equity
|Gillette India
|PERSONAL PRODUCTS
|0.11
|15
|0.01
|Equity
|Godawari Power
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.11
|466
|0.01
|Equity
|Mahanagar Gas
|GAS
|0.11
|108
|0.01
|Equity
|NCC
|CONSTRUCTION
|0.11
|779
|0.01
|Equity
|Ola Electric
|AUTOMOBILES
|0.11
|3336
|0.01
|Equity
|Rainbow Child.
|HEALTHCARE SERVICES
|0.11
|95
|0.01
|Equity
|Sobha
|REALTY
|0.11
|85
|0.01
|Equity
|Swan Corp
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.11
|266
|0.01
|Equity
|Triveni Turbine
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.11
|220
|0.01
|Equity
|V-Guard Industri
|CONSUMER DURABLES
|0.11
|360
|0.01
|Equity
|Zen Technologies
|AEROSPACE & DEFENSE
|0.11
|88
|0.01
|Equity
|AAVAS Financiers
|FINANCE
|0.10
|76
|0.01
|Equity
|Aditya AMC
|CAPITAL MARKETS
|0.10
|138
|0.01
|Equity
|Afcons Infrastr.
|CONSTRUCTION
|0.10
|285
|0.01
|Equity
|Astrazeneca Phar
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.10
|12
|0.01
|Equity
|Bata India
|CONSUMER DURABLES
|0.10
|122
|0.01
|Equity
|Bayer Crop Sci.
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.10
|24
|0.01
|Equity
|Choice Intl.
|FINANCE
|0.10
|139
|0.01
|Equity
|Devyani Intl.
|LEISURE SERVICES
|0.10
|766
|0.01
|Equity
|F A C T
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.10
|119
|0.01
|Equity
|Finolex Cables
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.10
|144
|0.01
|Equity
|Gravita India
|MINERALS & MINING
|0.10
|60
|0.01
|Equity
|IDBI Bank
|BANKS
|0.10
|1068
|0.01
|Equity
|Ircon Intl.
|CONSTRUCTION
|0.10
|621
|0.01
|Equity
|JK Tyre & Indust
|AUTO COMPONENTS
|0.10
|231
|0.01
|Equity
|JM Financial
|FINANCE
|0.10
|742
|0.01
|Equity
|Jubilant Ingrev.
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.10
|160
|0.01
|Equity
|Sapphire Foods
|LEISURE SERVICES
|0.10
|451
|0.01
|Equity
|Shyam Metalics
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.10
|134
|0.01
|Equity
|Sumitomo Chemi.
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.10
|234
|0.01
|Equity
|Sun TV Network
|ENTERTAINMENT
|0.10
|188
|0.01
|Equity
|Syrma SGS Tech.
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.10
|146
|0.01
|Equity
|Aadhar Hsg. Fin.
|FINANCE
|0.09
|203
|0.00
|Equity
|Balrampur Chini
|AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS
|0.09
|219
|0.00
|Equity
|Century Plyboard
|CONSUMER DURABLES
|0.09
|116
|0.00
|Equity
|Engineers India
|CONSTRUCTION
|0.09
|522
|0.01
|Equity
|HEG
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.09
|160
|0.00
|Equity
|Indegene
|HEALTHCARE SERVICES
|0.09
|196
|0.01
|Equity
|I O B
|BANKS
|0.09
|2782
|0.01
|Equity
|L T Foods
|AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS
|0.09
|262
|0.01
|Equity
|Metropolis Healt
|HEALTHCARE SERVICES
|0.09
|50
|0.00
|Equity
|Netweb Technol.
|IT - SERVICES
|0.09
|31
|0.00
|Equity
|Newgen Software
|IT - SOFTWARE
|0.09
|122
|0.01
|Equity
|PCBL Chemical
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.09
|335
|0.01
|Equity
|Ramkrishna Forg.
|AUTO COMPONENTS
|0.09
|196
|0.01
|Equity
|SJVN
|POWER
|0.09
|1363
|0.01
|Equity
|TBO Tek
|LEISURE SERVICES
|0.09
|64
|0.01
|Equity
|Techno Elec.Engg
|CONSTRUCTION
|0.09
|96
|0.01
|Equity
|Vijaya Diagnost.
|HEALTHCARE SERVICES
|0.09
|93
|0.00
|Equity
|Whirlpool India
|CONSUMER DURABLES
|0.09
|118
|0.01
|Equity
|NMDC Steel
|FERROUS METALS
|0.09
|2195
|0.00
|Equity
|Alembic Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.08
|106
|0.00
|Equity
|BASF India
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.08
|22
|0.00
|Equity
|Bikaji Foods
|FOOD PRODUCTS
|0.08
|125
|0.00
|Equity
|Concord Biotech
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.08
|63
|0.00
|Equity
|DCM Shriram
|DIVERSIFIED
|0.08
|76
|0.00
|Equity
|DOMS Industries
|HOUSEHOLD PRODUCTS
|0.08
|34
|0.00
|Equity
|Finolex Inds.
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.08
|536
|0.00
|Equity
|G M D C
|MINERALS & MINING
|0.08
|158
|0.00
|Equity
|Jupiter Wagons
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.08
|259
|0.00
|Equity
|Minda Corp
|AUTO COMPONENTS
|0.08
|153
|0.00
|Equity
|Niva Bupa Health
|INSURANCE
|0.08
|1176
|0.00
|Equity
|Olectra Greentec
|AUTOMOBILES
|0.08
|78
|0.00
|Equity
|R R Kabel
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.08
|62
|0.00
|Equity
|Reliance Infra.
|POWER
|0.08
|539
|0.00
|Equity
|Sarda Energy
|FERROUS METALS
|0.08
|175
|0.00
|Equity
|J & K Bank
|BANKS
|0.08
|849
|0.00
|Equity
|UTI AMC
|CAPITAL MARKETS
|0.08
|80
|0.00
|Equity
|Vardhman Textile
|TEXTILES & APPARELS
|0.08
|195
|0.00
|Equity
|SignatureGlobal
|REALTY
|0.08
|75
|0.00
|Equity
|Action Const.Eq.
|AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES
|0.07
|78
|0.00
|Equity
|Aditya Bir. Fas.
|RETAILING
|0.07
|1045
|0.00
|Equity
|Akzo Nobel
|CONSUMER DURABLES
|0.07
|25
|0.00
|Equity
|BLS Internat.
|LEISURE SERVICES
|0.07
|231
|0.00
|Equity
|C P C L
|PETROLEUM PRODUCTS
|0.07
|92
|0.00
|Equity
|Clean Science
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.07
|92
|0.00
|Equity
|Dr Agarwal's Hea
|HEALTHCARE SERVICES
|0.07
|147
|0.00
|Equity
|Elecon Engg.Co
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.07
|168
|0.00
|Equity
|Emcure Pharma
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.07
|57
|0.00
|Equity
|Godrej Industrie
|DIVERSIFIED
|0.07
|82
|0.00
|Equity
|Graphite India
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.07
|127
|0.00
|Equity
|Honasa Consumer
|PERSONAL PRODUCTS
|0.07
|262
|0.00
|Equity
|Jindal Saw
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.07
|443
|0.00
|Equity
|Jyothy Labs
|HOUSEHOLD PRODUCTS
|0.07
|258
|0.00
|Equity
|Kirl. Brothers
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.07
|48
|0.00
|Equity
|KSB
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.07
|100
|0.00
|Equity
|Praj Industries
|INDUSTRIAL MANUFACTURING
|0.07
|235
|0.00
|Equity
|SBFC Finance
|FINANCE
|0.07
|743
|0.00
|Equity
|Schneider Elect.
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.07
|111
|0.00
|Equity
|S C I
|TRANSPORT SERVICES
|0.07
|322
|0.00
|Equity
|Welspun Living
|TEXTILES & APPARELS
|0.07
|605
|0.00
|Equity
|Aegis Vopak Term
|OIL
|0.06
|266
|0.00
|Equity
|Caplin Point Lab
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.06
|38
|0.00
|Equity
|Central Bank
|BANKS
|0.06
|1855
|0.00
|Equity
|Happiest Minds
|IT - SOFTWARE
|0.06
|156
|0.00
|Equity
|IFCI
|FINANCE
|0.06
|1262
|0.00
|Equity
|International Ge
|COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES
|0.06
|194
|0.00
|Equity
|Latent View
|IT - SOFTWARE
|0.06
|137
|0.00
|Equity
|Nuvoco Vistas
|CEMENT & CEMENT PRODUCTS
|0.06
|191
|0.00
|Equity
|Railtel Corpn.
|TELECOM - SERVICES
|0.06
|166
|0.00
|Equity
|Rites
|CONSTRUCTION
|0.06
|255
|0.00
|Equity
|Leela Palaces Ho
|LEISURE SERVICES
|0.06
|154
|0.00
|Equity
|Tejas Networks
|TELECOM - EQUIPMENT & ACCESSORIES
|0.06
|155
|0.00
|Equity
|The Bombay Burma
|FOOD PRODUCTS
|0.06
|33
|0.00
|Equity
|New India Assura
|INSURANCE
|0.06
|458
|0.00
|Equity
|Trident
|TEXTILES & APPARELS
|0.06
|2380
|0.00
|Equity
|Triven.Engg.Ind.
|AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS
|0.06
|163
|0.00
|Equity
|UCO Bank
|BANKS
|0.06
|2167
|0.00
|Equity
|Vedant Fashions
|RETAILING
|0.06
|116
|0.00
|Equity
|Blue Dart Expres
|TRANSPORT SERVICES
|0.05
|11
|0.00
|Equity
|C.E. Info System
|IT - SOFTWARE
|0.05
|33
|0.00
|Equity
|Cera Sanitary.
|CONSUMER DURABLES
|0.05
|11
|0.00
|Equity
|Valor Estate
|LEISURE SERVICES
|0.05
|466
|0.00
|Equity
|Godrej Agrovet
|FOOD PRODUCTS
|0.05
|92
|0.00
|Equity
|India Cements
|CEMENT & CEMENT PRODUCTS
|0.05
|128
|0.00
|Equity
|ITI
|TELECOM - EQUIPMENT & ACCESSORIES
|0.05
|183
|0.00
|Equity
|M R P L
|PETROLEUM PRODUCTS
|0.05
|340
|0.00
|Equity
|RHI Magnesita
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.05
|116
|0.00
|Equity
|T R I L
|ELECTRICAL EQUIPMENT
|0.05
|204
|0.00
|Equity
|ACME Solar Hold.
|POWER
|0.04
|192
|0.00
|Equity
|Alkyl Amines
|CHEMICALS & PETROCHEMICALS
|0.04
|26
|0.00
|Equity
|Campus Activewe.
|CONSUMER DURABLES
|0.04
|163
|0.00
|Equity
|Inox India
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.04
|43
|0.00
|Equity
|JBM Auto
|AUTO COMPONENTS
|0.04
|77
|0.00
|Equity
|JSW Cement
|CEMENT & CEMENT PRODUCTS
|0.04
|404
|0.00
|Equity
|Mah. Seamless
|INDUSTRIAL PRODUCTS
|0.04
|77
|0.00
|Equity
|Saregama India
|ENTERTAINMENT
|0.04
|143
|0.00
|Equity
|Tata Tele. Mah.
|TELECOM - SERVICES
|0.04
|957
|0.00
|Equity
|Alok Industries
|TEXTILES & APPARELS
|0.03
|2365
|0.00
|Equity
|Blue Jet Health
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.03
|67
|0.00
|Equity
|R C F
|FERTILIZERS & AGROCHEMICALS
|0.03
|263
|0.00
|Equity
|Ventive Hospital
|LEISURE SERVICES
|0.03
|49
|0.00
|Equity
|Akums Drugs
|PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY
|0.02
|52
|0.00
|Equity
|MMTC
|COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES
|0.02
|288
|0.00
