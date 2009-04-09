iifl-logo

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G

Summary Info

Fund Name

Navi Mutual Fund

Scheme Name

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G

AMC

Navi Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

24-Nov-2025

Fund Manager

Ashutosh Shirwaikar

Net Assets (Rs. cr)

11.21

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  9.7943

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

Nil

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- NAV Chart

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.32
-3.73
-
-
-
-
-
-2.05
Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- Latest Dividends

No Records Found

Navi Nifty MidSmallcap 400 Index Fund Reg G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
BSE778
Hero Motocorp247
Persistent Syste207
Federal Bank4,687
Suzlon Energy23,115
PB Fintech.650
Cummins India257
IndusInd Bank1,254
Multi Comm. Exc.97
IDFC First Bank12,608
Coforge638
AU Small Finance1,075
Indus Towers2,465
HDFC AMC388
One 97773
Swiggy2,546
Lupin462
Ashok Leyland5,451
Dixon Technolog.78
H P C L1,829
Fortis Health.993
SRF277
UPL1,067
Max Financial502
Laurus Labs740
Muthoot Finance204
Polycab India100
Bharat Forge508
Marico1,007
GE Vernova T&D236
Yes Bank33,445
B H E L2,448
GMR Airports6,797
FSN E-Commerce2,602
Sundaram Finance131
APL Apollo Tubes346
Phoenix Mills355
Aurobindo Pharma533
MRF4
Alkem Lab111
Mphasis217
Voltas434
Glenmark Pharma.287
360 ONE484
Godrej Propert.284
Dabur India1,122
Union Bank (I)3,681
Indian Bank673
Vodafone Idea52,597
NMDC6,584
Vishal Mega Mart4,054
Natl. Aluminium1,708
Waaree Energies182
Aditya Birla Cap1,461
Tube Investments203
KEI Industries118
Jindal Stain.609
Colgate-Palmoliv251
Prestige Estates321
M & M Fin. Serv.1,260
Coromandel Inter225
ICICI Pru Life748
L&T Finance Ltd1,558
Radico Khaitan149
C D S L339
SBI Cards571
P I Industries154
NHPC Ltd6,027
Mankind Pharma215
Karur Vysya Bank1,799
Torrent Power362
Biocon1,144
Uno Minda345
Hitachi Energy24
Oil India1,039
J K Cements80
Page Industries12
Blue Star247
Sona BLW Precis.854
Jubilant Food.746
Supreme Inds.123
Delhivery1,037
Navin Fluo.Intl.70
City Union Bank1,375
S A I L2,754
Petronet LNG1,428
Tata Comm224
I R C T C575
Rail Vikas1,081
Ipca Labs.265
Oberoi Realty224
KPIT Technologi.312
Kalyan Jewellers733
Balkrishna Inds153
RBL Bank1,147
Patanjali Foods648
Container Corpn.658
Chola Financial189
Oracle Fin.Serv.45
ITC Hotels1,776
Tata Elxsi66
Bank of India2,315
PNB Housing358
Cams Services457
Dalmia BharatLtd152
Astral233
Lloyds Metals247
Hindustan Copper625
Manappuram Fin.1,046
Authum Invest101
Exide Inds.867
Crompton Gr. Con1,224
LIC Housing Fin.573
Adani Total Gas528
Redington1,132
Apollo Tyres616
Schaeffler India77
AIA Engineering74
Nippon Life Ind.339
Abbott India10
Berger Paints542
Angel One123
Krishna Institu.470
Gujarat Fluoroch80
KFin Technolog.254
J B Chemicals &156
Aster DM Health.443
Poonawalla Fin548
Apar Inds.32
IIFL Finance443
Bharat Dynamics176
Cochin Shipyard161
Amber Enterp.41
Indraprastha Gas1,336
Bharti Hexacom143
Gland Pharma152
Motil.Oswal.Fin.295
Kalpataru Proj.216
The Ramco Cement241
Narayana Hrudaya129
Anand Rathi Wea.81
Neuland Labs.16
Bandhan Bank1,681
Asahi India Glas231
Brigade Enterpr.265
Linde India40
Kaynes Tech60
Bank of Maha3,879
Escorts Kubota63
Motherson Wiring4,844
L&T Technology52
NBCC1,972
Sai Life261
P & G Hygiene18
Syngene Intl.361
General Insuranc589
Ajanta Pharma80
PTC Industries12
Thermax74
Inox Wind1,837
Deepak Nitrite131
Tata Chemicals298
United Breweries138
Wockhardt157
Affle 3i121
Hexaware Tech.283
Dr Lal Pathlabs147
AWL Agri Busine.887
Amara Raja Ener.233
Himadri Special447
Godfrey Phillips78
H U D C O956
Nuvama Wealth145
ZF Commercial14
Tata Technolog.327
Indian Renewable1,516
Sammaan Capital1,470
GE Shipping Co189
ACC116
CRISIL46
Ather Energy271
Emami375
Five-Star Bus.Fi368
EID Parry196
CESC1,201
Firstsour.Solu.605
HBL Engineering215
Piramal Pharma1,179
Indian Energy Ex1,514
Sundram Fasten.211
Welspun Corp249
Star Health Insu447
K P R Mill Ltd220
Timken India68
Aptus Value Hou.674
Elgi Equipments410
Carborundum Uni.220
Glaxosmi. Pharma79
Home First Finan172
Force Motors9
eClerx Services41
Global Health161
Kirloskar Oil159
Reliance Power5,458
OneSource Speci.105
Premier Energies220
Atul30
Craftsman Auto23
3M India5
JSW Infrast616
Castrol India920
Cyient161
PG Electroplast306
KEC Internationa247
Aegis Logistics239
Deepak Fertilis.128
A B Real Estate100
Granules India276
Cohance Life310
Endurance Tech.67
Intellect Design171
Guj.St.Petronet548
NTPC Green Ene.1,770
Jubilant Pharmo153
Tata Inv.Corpn.248
Anant Raj291
Inventurus Knowl92
ERIS Lifescience103
JP Power Ven.9,274
CEAT40
IRB Infra.Devl.3,779
Go Digit General457
Jyoti CNC Auto.162
Kajaria Ceramics158
Usha Martin340
NLC India621
Zensar Tech.218
Natco Pharma171
Zee Entertainmen1,754
Sagility2,917
Aarti Industries391
Can Fin Homes161
Nava264
Lemon Tree Hotel947
Pfizer29
Data Pattern56
Mah. Scooters10
BEML Ltd73
Capri Global736
Garden Reach Sh.56
CreditAcc. Gram.103
Birlasoft Ltd315
Chambal Fert.289
Gujarat Gas329
EIH378
HFCL2,041
Indiamart Inter.58
Titagarh Rail153
PVR Inox136
Honeywell Auto4
Poly Medicure73
Sonata Software371
A B Lifestyle925
Chalet Hotels136
Brainbees Solut.421
Godawari Power466
NCC779
Gillette India15
CCL Products134
Mahanagar Gas108
Ola Electric3,336
Swan Corp266
Rainbow Child.95
V-Guard Industri360
Sobha85
Triveni Turbine220
Zen Technologies88
AAVAS Financiers76
Bata India122
Afcons Infrastr.285
Choice Intl.139
Aditya AMC138
Bayer Crop Sci.24
Astrazeneca Phar12
Devyani Intl.766
F A C T119
Ircon Intl.621
Gravita India60
JM Financial742
Finolex Cables144
JK Tyre & Indust231
IDBI Bank1,068
Jubilant Ingrev.160
Sapphire Foods451
Syrma SGS Tech.146
Sumitomo Chemi.234
Shyam Metalics134
Sun TV Network188
Balrampur Chini219
Engineers India522
Aadhar Hsg. Fin.203
Indegene196
Century Plyboard116
HEG160
L T Foods262
I O B2,782
Netweb Technol.31
PCBL Chemical335
Metropolis Healt50
SJVN1,363
Newgen Software122
Ramkrishna Forg.196
Techno Elec.Engg96
TBO Tek64
Whirlpool India118
NMDC Steel2,195
Vijaya Diagnost.93
BASF India22
Alembic Pharma106
DCM Shriram76
DOMS Industries34
Bikaji Foods125
G M D C158
Concord Biotech63
Finolex Inds.536
Minda Corp153
Jupiter Wagons259
R R Kabel62
Reliance Infra.539
Niva Bupa Health1,176
SignatureGlobal75
Olectra Greentec78
Sarda Energy175
UTI AMC80
J & K Bank849
Vardhman Textile195
Akzo Nobel25
Aditya Bir. Fas.1,045
C P C L92
Dr Agarwal's Hea147
BLS Internat.231
Action Const.Eq.78
Clean Science92
Elecon Engg.Co168
Graphite India127
Godrej Industrie82
Jindal Saw443
Kirl. Brothers48
Honasa Consumer262
Emcure Pharma57
Jyothy Labs258
KSB100
Schneider Elect.111
SBFC Finance743
Welspun Living605
Praj Industries235
S C I322
Caplin Point Lab38
Aegis Vopak Term266
IFCI1,262
International Ge194
Central Bank1,855
Nuvoco Vistas191
Happiest Minds156
Latent View137
Rites255
Railtel Corpn.166
The Bombay Burma33
New India Assura458
Leela Palaces Ho154
Triven.Engg.Ind.163
Tejas Networks155
Trident2,380
Vedant Fashions116
UCO Bank2,167
Cera Sanitary.11
Valor Estate466
Blue Dart Expres11
India Cements128
C.E. Info System33
Godrej Agrovet92
M R P L340
ITI183
T R I L204
RHI Magnesita116
Alkyl Amines26
ACME Solar Hold.192
Inox India43
JSW Cement404
Campus Activewe.163
Saregama India143
JBM Auto77
Mah. Seamless77
Tata Tele. Mah.957
Alok Industries2,365
R C F263
Blue Jet Health67
Ventive Hospital49
Akums Drugs52
MMTC288

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityBSECAPITAL MARKETS1.837780.20
EquityHero MotocorpAUTOMOBILES1.272470.14
EquityPersistent SysteIT - SOFTWARE1.162070.12
EquityFederal BankBANKS1.1246870.12
EquitySuzlon EnergyELECTRICAL EQUIPMENT1.09231150.12
EquityPB Fintech.FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)1.066500.11
EquityCummins IndiaINDUSTRIAL PRODUCTS1.022570.11
EquityIndusInd BankBANKS0.9712540.10
EquityIDFC First BankBANKS0.96126080.10
EquityMulti Comm. Exc.CAPITAL MARKETS0.96970.10
EquityAU Small FinanceBANKS0.9510750.10
EquityCoforgeIT - SOFTWARE0.956380.10
EquityHDFC AMCCAPITAL MARKETS0.923880.10
EquityIndus TowersTELECOM - SERVICES0.9224650.10
EquityOne 97FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)0.907730.10
EquitySwiggyRETAILING0.8825460.09
EquityAshok LeylandAGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES0.8754510.09
EquityLupinPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.874620.09
EquityDixon Technolog.CONSUMER DURABLES0.84780.09
EquityH P C LPETROLEUM PRODUCTS0.8118290.09
EquityFortis Health.HEALTHCARE SERVICES0.789930.08
EquitySRFCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.762770.08
EquityUPLFERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.7610670.08
EquityMax FinancialINSURANCE0.755020.08
EquityLaurus LabsPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.737400.08
EquityMuthoot FinanceFINANCE0.682040.07
EquityPolycab IndiaINDUSTRIAL PRODUCTS0.681000.07
EquityBharat ForgeAUTO COMPONENTS0.675080.07
EquityMaricoAGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS0.6710070.07
EquityGE Vernova T&DELECTRICAL EQUIPMENT0.662360.07
EquityYes BankBANKS0.64334450.07
EquityB H E LELECTRICAL EQUIPMENT0.6324480.07
EquityGMR AirportsTRANSPORT INFRASTRUCTURE0.6367970.07
EquityFSN E-CommerceRETAILING0.6226020.06
EquitySundaram FinanceFINANCE0.621310.06
EquityAPL Apollo TubesINDUSTRIAL PRODUCTS0.593460.06
EquityPhoenix MillsREALTY0.593550.06
EquityAurobindo PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.565330.06
EquityAlkem LabPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.551110.06
EquityMRFAUTO COMPONENTS0.5540.06
EquityMphasisIT - SOFTWARE0.542170.06
EquityVoltasCONSUMER DURABLES0.534340.05
EquityGlenmark Pharma.PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.522870.05
Equity360 ONECAPITAL MARKETS0.514840.05
EquityGodrej Propert.REALTY0.512840.05
EquityDabur IndiaPERSONAL PRODUCTS0.5011220.05
EquityIndian BankBANKS0.506730.05
EquityUnion Bank (I)BANKS0.5036810.05
EquityVodafone IdeaTELECOM - SERVICES0.50525970.05
EquityNMDCMINERALS & MINING0.4965840.05
EquityVishal Mega MartRETAILING0.4940540.05
EquityNatl. AluminiumNON - FERROUS METALS0.4817080.05
EquityWaaree EnergiesELECTRICAL EQUIPMENT0.481820.05
EquityAditya Birla CapFINANCE0.4714610.05
EquityKEI IndustriesINDUSTRIAL PRODUCTS0.471180.05
EquityTube InvestmentsAUTO COMPONENTS0.472030.05
EquityColgate-PalmolivPERSONAL PRODUCTS0.462510.05
EquityJindal Stain.FERROUS METALS0.466090.05
EquityPrestige EstatesREALTY0.463210.05
EquityCoromandel InterFERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.452250.05
EquityICICI Pru LifeINSURANCE0.457480.04
EquityM & M Fin. Serv.FINANCE0.4512600.05
EquityC D S LCAPITAL MARKETS0.443390.04
EquityL&T Finance LtdFINANCE0.4415580.04
EquityP I IndustriesFERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.441540.04
EquityRadico KhaitanBEVERAGES0.441490.04
EquitySBI CardsFINANCE0.445710.04
EquityNHPC LtdPOWER0.4360270.04
EquityKarur Vysya BankBANKS0.4217990.04
EquityMankind PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.422150.04
EquityTorrent PowerPOWER0.423620.04
EquityBioconPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.4011440.04
EquityUno MindaAUTO COMPONENTS0.403450.04
EquityHitachi EnergyELECTRICAL EQUIPMENT0.39240.04
EquityJ K CementsCEMENT & CEMENT PRODUCTS0.39800.04
EquityOil IndiaOIL0.3910390.04
EquityPage IndustriesTEXTILES & APPARELS0.39120.04
EquityBlue StarCONSUMER DURABLES0.382470.04
EquityDelhiveryTRANSPORT SERVICES0.3710370.04
EquityJubilant Food.LEISURE SERVICES0.377460.04
EquityNavin Fluo.Intl.CHEMICALS & PETROCHEMICALS0.37700.04
EquitySona BLW Precis.AUTO COMPONENTS0.378540.04
EquitySupreme Inds.INDUSTRIAL PRODUCTS0.371230.04
EquityCity Union BankBANKS0.3613750.03
EquityPetronet LNGGAS0.3614280.04
EquityS A I LFERROUS METALS0.3627540.04
EquityTata CommTELECOM - SERVICES0.362240.04
EquityI R C T CLEISURE SERVICES0.355750.03
EquityIpca Labs.PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.342650.03
EquityRail VikasCONSTRUCTION0.3410810.03
EquityKPIT Technologi.IT - SOFTWARE0.333120.03
EquityOberoi RealtyREALTY0.332240.03
EquityBalkrishna IndsAUTO COMPONENTS0.321530.03
EquityKalyan JewellersCONSUMER DURABLES0.327330.03
EquityPatanjali FoodsAGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS0.326480.03
EquityRBL BankBANKS0.3211470.03
EquityChola FinancialFINANCE0.311890.03
EquityContainer Corpn.TRANSPORT SERVICES0.316580.03
EquityITC HotelsLEISURE SERVICES0.3117760.03
EquityOracle Fin.Serv.IT - SOFTWARE0.31450.03
EquityTata ElxsiIT - SOFTWARE0.31660.03
EquityBank of IndiaBANKS0.3023150.03
EquityCams ServicesCAPITAL MARKETS0.304570.03
EquityPNB HousingFINANCE0.303580.03
EquityAstralINDUSTRIAL PRODUCTS0.292330.03
EquityDalmia BharatLtdCEMENT & CEMENT PRODUCTS0.291520.03
EquityHindustan CopperNON - FERROUS METALS0.296250.03
EquityLloyds MetalsMINERALS & MINING0.292470.03
EquityManappuram Fin.FINANCE0.2910460.03
EquityAuthum InvestFINANCE0.281010.03
EquityCrompton Gr. ConCONSUMER DURABLES0.2812240.03
EquityExide Inds.AUTO COMPONENTS0.288670.03
EquityLIC Housing Fin.FINANCE0.285730.03
EquityAdani Total GasGAS0.275280.02
EquityAIA EngineeringINDUSTRIAL PRODUCTS0.27740.02
EquityApollo TyresAUTO COMPONENTS0.276160.03
EquityNippon Life Ind.CAPITAL MARKETS0.273390.02
EquityRedingtonCOMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES0.2711320.03
EquitySchaeffler IndiaAUTO COMPONENTS0.27770.02
EquityAbbott IndiaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.26100.02
EquityAngel OneCAPITAL MARKETS0.261230.02
EquityBerger PaintsCONSUMER DURABLES0.265420.02
EquityGujarat FluorochCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.26800.02
EquityKrishna Institu.HEALTHCARE SERVICES0.264700.02
EquityJ B Chemicals &PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.251560.02
EquityKFin Technolog.CAPITAL MARKETS0.252540.02
EquityApar Inds.ELECTRICAL EQUIPMENT0.24320.02
EquityAster DM Health.HEALTHCARE SERVICES0.244430.02
EquityIIFL FinanceFINANCE0.244430.02
EquityPoonawalla FinFINANCE0.245480.02
EquityAmber Enterp.CONSUMER DURABLES0.23410.02
EquityBharat DynamicsAEROSPACE & DEFENSE0.231760.02
EquityBharti HexacomTELECOM - SERVICES0.231430.02
EquityCochin ShipyardINDUSTRIAL MANUFACTURING0.231610.02
EquityGland PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.231520.02
EquityIndraprastha GasGAS0.2313360.02
EquityKalpataru Proj.CONSTRUCTION0.232160.02
EquityMotil.Oswal.Fin.CAPITAL MARKETS0.232950.02
EquityThe Ramco CementCEMENT & CEMENT PRODUCTS0.232410.02
EquityAnand Rathi Wea.CAPITAL MARKETS0.22810.02
EquityBandhan BankBANKS0.2216810.02
EquityNarayana HrudayaHEALTHCARE SERVICES0.221290.02
EquityNeuland Labs.PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.22160.02
EquityAsahi India GlasAUTO COMPONENTS0.212310.02
EquityBank of MahaBANKS0.2138790.02
EquityBrigade Enterpr.REALTY0.212650.02
EquityEscorts KubotaAGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES0.21630.02
EquityKaynes TechINDUSTRIAL MANUFACTURING0.21600.02
EquityL&T TechnologyIT - SERVICES0.21520.02
EquityLinde IndiaCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.21400.02
EquityMotherson WiringAUTO COMPONENTS0.2148440.02
EquityNBCCCONSTRUCTION0.2119720.02
EquityP & G HygienePERSONAL PRODUCTS0.21180.02
EquitySai LifePHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.212610.02
EquitySyngene Intl.HEALTHCARE SERVICES0.213610.02
EquityAjanta PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.20800.02
EquityDeepak NitriteCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.201310.02
EquityGeneral InsurancINSURANCE0.205890.02
EquityInox WindELECTRICAL EQUIPMENT0.2018370.02
EquityPTC IndustriesINDUSTRIAL PRODUCTS0.20120.02
EquityTata ChemicalsCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.202980.02
EquityThermaxELECTRICAL EQUIPMENT0.20740.02
EquityUnited BreweriesBEVERAGES0.201380.02
EquityWockhardtPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.201570.02
EquityAWL Agri Busine.AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS0.198870.02
EquityAffle 3iIT - SERVICES0.191210.02
EquityAmara Raja Ener.AUTO COMPONENTS0.192330.02
EquityDr Lal PathlabsHEALTHCARE SERVICES0.191470.02
EquityGodfrey PhillipsCIGARETTES & TOBACCO PRODUCTS0.19780.02
EquityHexaware Tech.IT - SOFTWARE0.192830.02
EquityHimadri SpecialCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.194470.02
EquityH U D C OFINANCE0.199560.02
EquityIndian RenewableFINANCE0.1915160.02
EquityNuvama WealthCAPITAL MARKETS0.191450.02
EquitySammaan CapitalFINANCE0.1914700.02
EquityTata Technolog.IT - SERVICES0.193270.02
EquityGE Shipping CoTRANSPORT SERVICES0.191890.02
EquityZF CommercialAUTO COMPONENTS0.19140.02
EquityACCCEMENT & CEMENT PRODUCTS0.181160.02
EquityAther EnergyAUTOMOBILES0.182710.02
EquityCESCPOWER0.1812010.02
EquityCRISILFINANCE0.18460.01
EquityEID ParryFOOD PRODUCTS0.181960.02
EquityEmamiPERSONAL PRODUCTS0.183750.01
EquityFirstsour.Solu.COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES0.186050.02
EquityFive-Star Bus.FiFINANCE0.183680.02
EquityHBL EngineeringINDUSTRIAL PRODUCTS0.182150.01
EquityIndian Energy ExCAPITAL MARKETS0.1815140.02
EquityK P R Mill LtdTEXTILES & APPARELS0.182200.02
EquityPiramal PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.1811790.02
EquityStar Health InsuINSURANCE0.184470.02
EquitySundram Fasten.AUTO COMPONENTS0.182110.01
EquityTimken IndiaINDUSTRIAL PRODUCTS0.18680.02
EquityWelspun CorpINDUSTRIAL PRODUCTS0.182490.02
EquityAptus Value Hou.FINANCE0.176740.01
EquityCarborundum Uni.INDUSTRIAL PRODUCTS0.172200.01
EquityeClerx ServicesCOMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES0.17410.01
EquityElgi EquipmentsINDUSTRIAL PRODUCTS0.174100.01
EquityForce MotorsAUTOMOBILES0.1790.01
EquityGlaxosmi. PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.17790.01
EquityGlobal HealthHEALTHCARE SERVICES0.171610.01
EquityHome First FinanFINANCE0.171720.01
EquityKirloskar OilINDUSTRIAL PRODUCTS0.171590.01
EquityOneSource Speci.PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.171050.01
EquityPremier EnergiesELECTRICAL EQUIPMENT0.172200.01
EquityReliance PowerPOWER0.1754580.01
Equity3M IndiaDIVERSIFIED0.1650.01
EquityAtulCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.16300.01
EquityCastrol IndiaPETROLEUM PRODUCTS0.169200.01
EquityCraftsman AutoAUTO COMPONENTS0.16230.01
EquityCyientIT - SERVICES0.161610.01
EquityJSW InfrastTRANSPORT INFRASTRUCTURE0.166160.01
EquityKEC InternationaCONSTRUCTION0.162470.01
EquityPG ElectroplastCONSUMER DURABLES0.163060.01
EquityA B Real EstatePAPER, FOREST & JUTE PRODUCTS0.151000.01
EquityAegis LogisticsGAS0.152390.01
EquityCohance LifePHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.153100.01
EquityDeepak Fertilis.CHEMICALS & PETROCHEMICALS0.151280.01
EquityEndurance Tech.AUTO COMPONENTS0.15670.01
EquityGranules IndiaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.152760.01
EquityGuj.St.PetronetGAS0.155480.01
EquityIntellect DesignIT - SOFTWARE0.151710.01
EquityJubilant PharmoPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.151530.01
EquityNTPC Green Ene.POWER0.1517700.01
EquityTata Inv.Corpn.FINANCE0.152480.01
EquityAnant RajREALTY0.142910.01
EquityCEATAUTO COMPONENTS0.14400.01
EquityERIS LifesciencePHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.141030.01
EquityGo Digit GeneralINSURANCE0.144570.01
EquityInventurus KnowlIT - SERVICES0.14920.01
EquityIRB Infra.Devl.CONSTRUCTION0.1437790.01
EquityJP Power Ven.POWER0.1492740.01
EquityJyoti CNC Auto.INDUSTRIAL MANUFACTURING0.141620.01
EquityKajaria CeramicsCONSUMER DURABLES0.141580.01
EquityNatco PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.141710.01
EquityNLC IndiaPOWER0.146210.01
EquitySagilityIT - SERVICES0.1429170.01
EquityUsha MartinINDUSTRIAL PRODUCTS0.143400.01
EquityZee EntertainmenENTERTAINMENT0.1417540.01
EquityZensar Tech.IT - SOFTWARE0.142180.01
EquityAarti IndustriesCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.133910.01
EquityCan Fin HomesFINANCE0.131610.01
EquityData PatternAEROSPACE & DEFENSE0.13560.01
EquityLemon Tree HotelLEISURE SERVICES0.139470.01
EquityMah. ScootersFINANCE0.13100.01
EquityNavaPOWER0.132640.01
EquityPfizerPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.13290.01
EquityBEML LtdAGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES0.12730.01
EquityBirlasoft LtdIT - SOFTWARE0.123150.01
EquityCapri GlobalFINANCE0.127360.01
EquityChambal Fert.FERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.122890.01
EquityCreditAcc. Gram.FINANCE0.121030.01
EquityEIHLEISURE SERVICES0.123780.01
EquityGarden Reach Sh.AEROSPACE & DEFENSE0.12560.01
EquityGujarat GasGAS0.123290.01
EquityHFCLTELECOM - SERVICES0.1220410.01
EquityHoneywell AutoINDUSTRIAL MANUFACTURING0.1240.01
EquityIndiamart Inter.RETAILING0.12580.01
EquityPoly MedicureHEALTHCARE EQUIPMENT & SUPPLIES0.12730.01
EquityPVR InoxENTERTAINMENT0.121360.01
EquitySonata SoftwareIT - SOFTWARE0.123710.01
EquityTitagarh RailINDUSTRIAL MANUFACTURING0.121530.01
EquityA B LifestyleRETAILING0.119250.01
EquityBrainbees Solut.RETAILING0.114210.01
EquityCCL ProductsAGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS0.111340.01
EquityChalet HotelsLEISURE SERVICES0.111360.01
EquityGillette IndiaPERSONAL PRODUCTS0.11150.01
EquityGodawari PowerINDUSTRIAL PRODUCTS0.114660.01
EquityMahanagar GasGAS0.111080.01
EquityNCCCONSTRUCTION0.117790.01
EquityOla ElectricAUTOMOBILES0.1133360.01
EquityRainbow Child.HEALTHCARE SERVICES0.11950.01
EquitySobhaREALTY0.11850.01
EquitySwan CorpCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.112660.01
EquityTriveni TurbineELECTRICAL EQUIPMENT0.112200.01
EquityV-Guard IndustriCONSUMER DURABLES0.113600.01
EquityZen TechnologiesAEROSPACE & DEFENSE0.11880.01
EquityAAVAS FinanciersFINANCE0.10760.01
EquityAditya AMCCAPITAL MARKETS0.101380.01
EquityAfcons Infrastr.CONSTRUCTION0.102850.01
EquityAstrazeneca PharPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.10120.01
EquityBata IndiaCONSUMER DURABLES0.101220.01
EquityBayer Crop Sci.FERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.10240.01
EquityChoice Intl.FINANCE0.101390.01
EquityDevyani Intl.LEISURE SERVICES0.107660.01
EquityF A C TFERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.101190.01
EquityFinolex CablesINDUSTRIAL PRODUCTS0.101440.01
EquityGravita IndiaMINERALS & MINING0.10600.01
EquityIDBI BankBANKS0.1010680.01
EquityIrcon Intl.CONSTRUCTION0.106210.01
EquityJK Tyre & IndustAUTO COMPONENTS0.102310.01
EquityJM FinancialFINANCE0.107420.01
EquityJubilant Ingrev.CHEMICALS & PETROCHEMICALS0.101600.01
EquitySapphire FoodsLEISURE SERVICES0.104510.01
EquityShyam MetalicsINDUSTRIAL PRODUCTS0.101340.01
EquitySumitomo Chemi.FERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.102340.01
EquitySun TV NetworkENTERTAINMENT0.101880.01
EquitySyrma SGS Tech.INDUSTRIAL MANUFACTURING0.101460.01
EquityAadhar Hsg. Fin.FINANCE0.092030.00
EquityBalrampur ChiniAGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS0.092190.00
EquityCentury PlyboardCONSUMER DURABLES0.091160.00
EquityEngineers IndiaCONSTRUCTION0.095220.01
EquityHEGINDUSTRIAL PRODUCTS0.091600.00
EquityIndegeneHEALTHCARE SERVICES0.091960.01
EquityI O BBANKS0.0927820.01
EquityL T FoodsAGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS0.092620.01
EquityMetropolis HealtHEALTHCARE SERVICES0.09500.00
EquityNetweb Technol.IT - SERVICES0.09310.00
EquityNewgen SoftwareIT - SOFTWARE0.091220.01
EquityPCBL ChemicalCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.093350.01
EquityRamkrishna Forg.AUTO COMPONENTS0.091960.01
EquitySJVNPOWER0.0913630.01
EquityTBO TekLEISURE SERVICES0.09640.01
EquityTechno Elec.EnggCONSTRUCTION0.09960.01
EquityVijaya Diagnost.HEALTHCARE SERVICES0.09930.00
EquityWhirlpool IndiaCONSUMER DURABLES0.091180.01
EquityNMDC SteelFERROUS METALS0.0921950.00
EquityAlembic PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.081060.00
EquityBASF IndiaCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.08220.00
EquityBikaji FoodsFOOD PRODUCTS0.081250.00
EquityConcord BiotechPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.08630.00
EquityDCM ShriramDIVERSIFIED0.08760.00
EquityDOMS IndustriesHOUSEHOLD PRODUCTS0.08340.00
EquityFinolex Inds.INDUSTRIAL PRODUCTS0.085360.00
EquityG M D CMINERALS & MINING0.081580.00
EquityJupiter WagonsINDUSTRIAL MANUFACTURING0.082590.00
EquityMinda CorpAUTO COMPONENTS0.081530.00
EquityNiva Bupa HealthINSURANCE0.0811760.00
EquityOlectra GreentecAUTOMOBILES0.08780.00
EquityR R KabelINDUSTRIAL PRODUCTS0.08620.00
EquityReliance Infra.POWER0.085390.00
EquitySarda EnergyFERROUS METALS0.081750.00
EquityJ & K BankBANKS0.088490.00
EquityUTI AMCCAPITAL MARKETS0.08800.00
EquityVardhman TextileTEXTILES & APPARELS0.081950.00
EquitySignatureGlobalREALTY0.08750.00
EquityAction Const.Eq.AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES0.07780.00
EquityAditya Bir. Fas.RETAILING0.0710450.00
EquityAkzo NobelCONSUMER DURABLES0.07250.00
EquityBLS Internat.LEISURE SERVICES0.072310.00
EquityC P C LPETROLEUM PRODUCTS0.07920.00
EquityClean ScienceCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.07920.00
EquityDr Agarwal's HeaHEALTHCARE SERVICES0.071470.00
EquityElecon Engg.CoELECTRICAL EQUIPMENT0.071680.00
EquityEmcure PharmaPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.07570.00
EquityGodrej IndustrieDIVERSIFIED0.07820.00
EquityGraphite IndiaINDUSTRIAL PRODUCTS0.071270.00
EquityHonasa ConsumerPERSONAL PRODUCTS0.072620.00
EquityJindal SawINDUSTRIAL PRODUCTS0.074430.00
EquityJyothy LabsHOUSEHOLD PRODUCTS0.072580.00
EquityKirl. BrothersINDUSTRIAL PRODUCTS0.07480.00
EquityKSBINDUSTRIAL PRODUCTS0.071000.00
EquityPraj IndustriesINDUSTRIAL MANUFACTURING0.072350.00
EquitySBFC FinanceFINANCE0.077430.00
EquitySchneider Elect.ELECTRICAL EQUIPMENT0.071110.00
EquityS C ITRANSPORT SERVICES0.073220.00
EquityWelspun LivingTEXTILES & APPARELS0.076050.00
EquityAegis Vopak TermOIL0.062660.00
EquityCaplin Point LabPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.06380.00
EquityCentral BankBANKS0.0618550.00
EquityHappiest MindsIT - SOFTWARE0.061560.00
EquityIFCIFINANCE0.0612620.00
EquityInternational GeCOMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES0.061940.00
EquityLatent ViewIT - SOFTWARE0.061370.00
EquityNuvoco VistasCEMENT & CEMENT PRODUCTS0.061910.00
EquityRailtel Corpn.TELECOM - SERVICES0.061660.00
EquityRitesCONSTRUCTION0.062550.00
EquityLeela Palaces HoLEISURE SERVICES0.061540.00
EquityTejas NetworksTELECOM - EQUIPMENT & ACCESSORIES0.061550.00
EquityThe Bombay BurmaFOOD PRODUCTS0.06330.00
EquityNew India AssuraINSURANCE0.064580.00
EquityTridentTEXTILES & APPARELS0.0623800.00
EquityTriven.Engg.Ind.AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS0.061630.00
EquityUCO BankBANKS0.0621670.00
EquityVedant FashionsRETAILING0.061160.00
EquityBlue Dart ExpresTRANSPORT SERVICES0.05110.00
EquityC.E. Info SystemIT - SOFTWARE0.05330.00
EquityCera Sanitary.CONSUMER DURABLES0.05110.00
EquityValor EstateLEISURE SERVICES0.054660.00
EquityGodrej AgrovetFOOD PRODUCTS0.05920.00
EquityIndia CementsCEMENT & CEMENT PRODUCTS0.051280.00
EquityITITELECOM - EQUIPMENT & ACCESSORIES0.051830.00
EquityM R P LPETROLEUM PRODUCTS0.053400.00
EquityRHI MagnesitaINDUSTRIAL PRODUCTS0.051160.00
EquityT R I LELECTRICAL EQUIPMENT0.052040.00
EquityACME Solar Hold.POWER0.041920.00
EquityAlkyl AminesCHEMICALS & PETROCHEMICALS0.04260.00
EquityCampus Activewe.CONSUMER DURABLES0.041630.00
EquityInox IndiaINDUSTRIAL PRODUCTS0.04430.00
EquityJBM AutoAUTO COMPONENTS0.04770.00
EquityJSW CementCEMENT & CEMENT PRODUCTS0.044040.00
EquityMah. SeamlessINDUSTRIAL PRODUCTS0.04770.00
EquitySaregama IndiaENTERTAINMENT0.041430.00
EquityTata Tele. Mah.TELECOM - SERVICES0.049570.00
EquityAlok IndustriesTEXTILES & APPARELS0.0323650.00
EquityBlue Jet HealthPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.03670.00
EquityR C FFERTILIZERS & AGROCHEMICALS0.032630.00
EquityVentive HospitalLEISURE SERVICES0.03490.00
EquityAkums DrugsPHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY0.02520.00
EquityMMTCCOMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES0.022880.00

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

MY WEALTH AT RETIREMENT

Calculate the worth of your wealth at retirement

Key information

Fund House:
Navi Mutual Fund
Incorporation Date:
09-Apr-2009
Total Assets Managed (Cr.):
8,958.67
Trustee/s:
Navi Trustee Limited
Chairman:
NA
CEO / MD:
Aditya Venkatesh Mulki
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
NA
Compliance Officer/s:
NA
Investor Service Officer/s:
Mr.Tushar Chandel
Fund Manager/s:
Ashutosh Shirwaikar
Auditors:
M/s Varma & Varma

OTHER INFORMATION

Registered Office:
Vaishnavi Tech Square, 7th Floor, Iballur Village, Begur Hobli, Bengaluru, Karnataka 560102
Contact Nos:
+91 8147544555
Fax:
NA
Email:
mf@navi.com
Website:
https://www.navimutualfund.com
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.