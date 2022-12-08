iifl-logo

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW

Summary Info

Fund Name

Old Bridge Mutual Fund

Scheme Name

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW

AMC

Old Bridge Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Arbitrage Funds

Launch Date

06-Nov-2025

Fund Manager

Kenneth Andrade

Net Assets (Rs. cr)

109.33

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  10.1394

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

Nil

Exit Load %

If redeemed/switched out within 7 days from the date of allotment: 0.25% If redeemed/switched out after 7 days from the date of allotment - Nil

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- NAV Chart

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
0.13
0.6
-
-
-
-
-
1.39
Category Avg
0.05
0.55
1.59
3.01
6.41
7.13
5.94
5.69
Category Best
0.18
0.81
2.13
3.71
7.47
7.85
6.82
7.43
Category Worst
-1.07
-0.59
0.49
1.93
4.16
5.74
4.69
-0.26

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- Latest Dividends

No Records Found

Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

5000

Increm.Investment(Rs.)

1000

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
B H E L89,250
Hind. Unilever7,800
Eternal55,775
Crompton Gr. Con61,200
Punjab Natl.Bank1,20,000
Reliance Industr8,500
ICICI Bank9,100
Indian Hotels Co15,000
Trent2,300
Tata Power Co.18,850
Tech Mahindra4,200
Tata Consumer4,950
Lodha Developers5,400
Max Healthcare4,725
Petronet LNG17,100
Bandhan Bank32,400
BSE1,500
Polycab India375
Jindal Steel2,500
Aurobindo Pharma1,650
Ambuja Cements2,100
Bank of Baroda2,925
Infosys400
Tata Motors PVeh1,600
Info Edg.(India)375

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityHDFC BankBanks3.69407004.03
EquityTata SteelFerrous Metals3.261980003.56
EquitySBIBanks3.03337503.31
EquityJio FinancialFinance2.851057503.11
EquityGlenmark Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology2.79150003.05
EquityKotak Mah. BankBanks2.66132002.90
EquityAxis BankBanks2.39206252.61
EquityIndusInd BankBanks2.38301002.60
EquityB H E LElectrical Equipment2.35892502.56
EquityIndus TowersTelecom - Services2.34612002.56
EquityITCDiversified FMCG2.30624002.51
EquityBharat ElectronAerospace & Defense2.19598502.39
EquityIDFC First BankBanks2.112689752.30
EquityHindalco Inds.Non - Ferrous Metals2.10259002.29
EquityLarsen & ToubroConstruction2.0956002.28
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure1.861953002.03
EquityBajaj FinanceFinance1.83202501.99
EquityDLFRealty1.76280501.92
EquityHind. UnileverDiversified FMCG1.6578001.80
EquityH P C LPetroleum Products1.57344251.71
EquityEternalRetailing1.42557751.55
EquityCrompton Gr. ConConsumer Durables1.41612001.54
EquityPunjab Natl.BankBanks1.361200001.48
EquityBioconPharmaceuticals & Biotechnology1.35375001.47
EquityReliance IndustrPetroleum Products1.2285001.33
EquityNTPCPower1.22405001.33
EquityHind.AeronauticsAerospace & Defense1.2030001.31
EquityShriram FinanceFinance1.20132001.31
EquityICICI BankBanks1.1291001.22
EquityIndian Hotels CoLeisure Services1.01150001.10
EquityLIC Housing Fin.Finance0.93190001.02
EquityHDFC Life Insur.Insurance0.91132000.98
EquityContainer Corpn.Transport Services0.90187500.98
EquityTrentRetailing0.9023000.98
EquityDixon Technolog.Consumer Durables0.837500.90
EquityJSW SteelFerrous Metals0.7974250.86
EquityCG Power & IndElectrical Equipment0.71119000.77
EquityTata Power Co.Power0.65188500.71
EquityTech MahindraIT - Software0.6142000.66
EquityExide Inds.Auto Components0.60180000.65
EquityBajaj FinservFinance0.5630000.61
EquityTata ConsumerAgricultural Food & other Products0.5449500.59
EquityMaruti SuzukiAutomobiles0.533500.58
EquityLodha DevelopersRealty0.5254000.57
EquityPower Fin.Corpn.Finance0.51156000.55
EquityBharti AirtelTelecom - Services0.4623750.50
EquityGodrej Propert.Realty0.4524750.49
EquityMax HealthcareHealthcare Services0.4547250.49
EquityPetronet LNGGas0.44171000.48
EquityBandhan BankBanks0.43324000.47
EquityAdani PortsTransport Infrastructure0.3828500.41
EquityBSECapital Markets0.3615000.39
EquityH U D C OFinance0.35166500.37
EquityUltraTech Cem.Cement & Cement Products0.323000.35
EquityCiplaPharmaceuticals & Biotechnology0.3122500.34
EquityICICI Pru LifeInsurance0.2846250.30
EquityPolycab IndiaIndustrial Products0.263750.28
EquityTitan CompanyConsumer Durables0.267000.28
EquityGrasim IndsCement & Cement Products0.2610000.28
EquityJindal SteelFerrous Metals0.2425000.26
EquityAurobindo PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.1816500.19
EquityPNB HousingFinance0.1113000.12
EquityAmbuja CementsCement & Cement Products0.1121000.11
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals0.1013550.10
EquityCoal IndiaConsumable Fuels0.1027000.10
EquityBank of BarodaBanks0.0829250.08
EquitySBI Life InsuranInsurance0.073750.07
EquityInfosysIT - Software0.064000.06
EquityInfo Edg.(India)Retailing0.053750.05
EquityTata Motors PVehAutomobiles0.0516000.05

Key information

Fund House:
Old Bridge Mutual Fund
Incorporation Date:
08-Dec-2022
Total Assets Managed (Cr.):
2,280.10
Trustee/s:
NA
Chairman:
NA
CEO / MD:
Ruchi Pandey
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
NA
Compliance Officer/s:
Rashmita Prajapati
Investor Service Officer/s:
Manish Bhojraj
Fund Manager/s:
Kenneth Andrade
Auditors:
S R Batliboi & Co. LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
1705, One BKC, C Wing, G Block, Kurla Complex, BANDRA (EAST), Mumbai 400051
Contact Nos:
022 69459999
Fax:
NA
Email:
services@oldbridgemf.com
Website:
www.oldbridgemf.com
