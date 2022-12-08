Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW
Summary Info
Fund Name
: Old Bridge Mutual Fund
Scheme Name
: Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW
AMC
: Old Bridge Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Arbitrage Funds
Launch Date
: 06-Nov-2025
Fund Manager
: Kenneth Andrade
Net Assets (Rs. cr)
: 109.33
Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 10.1394
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: If redeemed/switched out within 7 days from the date of allotment: 0.25% If redeemed/switched out after 7 days from the date of allotment - Nil
Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- NAV Chart
Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
0.13
0.6
-
-
-
-
-
1.39
|Category Avg
0.05
0.55
1.59
3.01
6.41
7.13
5.94
5.69
|Category Best
0.18
0.81
2.13
3.71
7.47
7.85
6.82
7.43
|Category Worst
-1.07
-0.59
0.49
1.93
4.16
5.74
4.69
-0.26
Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- Latest Dividends
No Records Found
Old Bridge Arbitrage Fund Direct IDCW- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 1000
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|HDFC Bank
|Banks
|3.69
|40700
|4.03
|Equity
|Tata Steel
|Ferrous Metals
|3.26
|198000
|3.56
|Equity
|SBI
|Banks
|3.03
|33750
|3.31
|Equity
|Jio Financial
|Finance
|2.85
|105750
|3.11
|Equity
|Glenmark Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|2.79
|15000
|3.05
|Equity
|Kotak Mah. Bank
|Banks
|2.66
|13200
|2.90
|Equity
|Axis Bank
|Banks
|2.39
|20625
|2.61
|Equity
|IndusInd Bank
|Banks
|2.38
|30100
|2.60
|Equity
|B H E L
|Electrical Equipment
|2.35
|89250
|2.56
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|2.34
|61200
|2.56
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|2.30
|62400
|2.51
|Equity
|Bharat Electron
|Aerospace & Defense
|2.19
|59850
|2.39
|Equity
|IDFC First Bank
|Banks
|2.11
|268975
|2.30
|Equity
|Hindalco Inds.
|Non - Ferrous Metals
|2.10
|25900
|2.29
|Equity
|Larsen & Toubro
|Construction
|2.09
|5600
|2.28
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|1.86
|195300
|2.03
|Equity
|Bajaj Finance
|Finance
|1.83
|20250
|1.99
|Equity
|DLF
|Realty
|1.76
|28050
|1.92
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|1.65
|7800
|1.80
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|1.57
|34425
|1.71
|Equity
|Eternal
|Retailing
|1.42
|55775
|1.55
|Equity
|Crompton Gr. Con
|Consumer Durables
|1.41
|61200
|1.54
|Equity
|Punjab Natl.Bank
|Banks
|1.36
|120000
|1.48
|Equity
|Biocon
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|1.35
|37500
|1.47
|Equity
|Reliance Industr
|Petroleum Products
|1.22
|8500
|1.33
|Equity
|NTPC
|Power
|1.22
|40500
|1.33
|Equity
|Hind.Aeronautics
|Aerospace & Defense
|1.20
|3000
|1.31
|Equity
|Shriram Finance
|Finance
|1.20
|13200
|1.31
|Equity
|ICICI Bank
|Banks
|1.12
|9100
|1.22
|Equity
|Indian Hotels Co
|Leisure Services
|1.01
|15000
|1.10
|Equity
|LIC Housing Fin.
|Finance
|0.93
|19000
|1.02
|Equity
|HDFC Life Insur.
|Insurance
|0.91
|13200
|0.98
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|0.90
|18750
|0.98
|Equity
|Trent
|Retailing
|0.90
|2300
|0.98
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|0.83
|750
|0.90
|Equity
|JSW Steel
|Ferrous Metals
|0.79
|7425
|0.86
|Equity
|CG Power & Ind
|Electrical Equipment
|0.71
|11900
|0.77
|Equity
|Tata Power Co.
|Power
|0.65
|18850
|0.71
|Equity
|Tech Mahindra
|IT - Software
|0.61
|4200
|0.66
|Equity
|Exide Inds.
|Auto Components
|0.60
|18000
|0.65
|Equity
|Bajaj Finserv
|Finance
|0.56
|3000
|0.61
|Equity
|Tata Consumer
|Agricultural Food & other Products
|0.54
|4950
|0.59
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|0.53
|350
|0.58
|Equity
|Lodha Developers
|Realty
|0.52
|5400
|0.57
|Equity
|Power Fin.Corpn.
|Finance
|0.51
|15600
|0.55
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|0.46
|2375
|0.50
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.45
|2475
|0.49
|Equity
|Max Healthcare
|Healthcare Services
|0.45
|4725
|0.49
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|0.44
|17100
|0.48
|Equity
|Bandhan Bank
|Banks
|0.43
|32400
|0.47
|Equity
|Adani Ports
|Transport Infrastructure
|0.38
|2850
|0.41
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|0.36
|1500
|0.39
|Equity
|H U D C O
|Finance
|0.35
|16650
|0.37
|Equity
|UltraTech Cem.
|Cement & Cement Products
|0.32
|300
|0.35
|Equity
|Cipla
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.31
|2250
|0.34
|Equity
|ICICI Pru Life
|Insurance
|0.28
|4625
|0.30
|Equity
|Polycab India
|Industrial Products
|0.26
|375
|0.28
|Equity
|Titan Company
|Consumer Durables
|0.26
|700
|0.28
|Equity
|Grasim Inds
|Cement & Cement Products
|0.26
|1000
|0.28
|Equity
|Jindal Steel
|Ferrous Metals
|0.24
|2500
|0.26
|Equity
|Aurobindo Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.18
|1650
|0.19
|Equity
|PNB Housing
|Finance
|0.11
|1300
|0.12
|Equity
|Ambuja Cements
|Cement & Cement Products
|0.11
|2100
|0.11
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.10
|1355
|0.10
|Equity
|Coal India
|Consumable Fuels
|0.10
|2700
|0.10
|Equity
|Bank of Baroda
|Banks
|0.08
|2925
|0.08
|Equity
|SBI Life Insuran
|Insurance
|0.07
|375
|0.07
|Equity
|Infosys
|IT - Software
|0.06
|400
|0.06
|Equity
|Info Edg.(India)
|Retailing
|0.05
|375
|0.05
|Equity
|Tata Motors PVeh
|Automobiles
|0.05
|1600
|0.05
