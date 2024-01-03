iifl-logo

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF

Summary Info

Fund Name

SBI Mutual Fund

Scheme Name

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF

AMC

SBI Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Exchange Traded Funds (ETFs)

Launch Date

17-Feb-2026

Fund Manager

Viral Chhadva

Net Assets (Rs. cr)

0

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF - Nav Details

Nav Date

:  20-Feb-2026

NAV [Rs.]

:  -

Buy/Resale Price [Rs.]

-

Sell/Repurchase Price [Rs.]

-

Entry Load %

Exit Load %

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF- NAV Chart

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Avg
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Best
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Worst
-
-
-
-
-
-
-
-

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF- Latest Dividends

No Records Found

SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

5000

Increm.Investment(Rs.)

0

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

No Records Found

Key information

Fund House:
SBI Mutual Fund
Incorporation Date:
07-Feb-1992
Total Assets Managed (Cr.):
12,63,744.61
Trustee/s:
Sandra Martyres, Bharati Rao, Smt. Manju Agarwal, SBI Mutual Fund Trustee C, Richard Mendonca, Mr. Dhruv Prakash
Chairman:
NA
CEO / MD:
Nand Kishore
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Om Prakash Gahrotra, Dr. Prafulla Agnihotri, Mrs. Madhu Dubhashi
Compliance Officer/s:
NA
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Viral Chhadva
Auditors:
Sudit K Parekh & Co, M/S Chandabhoy&Jassoobhoy

OTHER INFORMATION

Registered Office:
9th Floor,Crescenzo, C-39&39, G Block, Bandra kurla complex, Bandra (east), Mumbai-400 051.
Contact Nos:
022-61793000
Fax:
022-67425687
Email:
customer.delight@sbimf.com
Website:
www.sbimf.com
