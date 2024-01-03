Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Dir IDCW RI
Summary Info
Fund Name
: Tata Mutual Fund
Scheme Name
: Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Dir IDCW RI
AMC
: Tata Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 09-Dec-2025
Fund Manager
: Nitin Sharma
Net Assets (Rs. cr)
: 56.75
Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Dir IDCW RI - Nav Details
Nav Date
: 29-Jan-2026
NAV [Rs.]
: 9.2089
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: NIL
Exit Load %
: 0.25% of the applicable NAV, if redeemed on or before 15 days from the date of allotment. Nil - if redeemed on or after 15 days from the date of allotment.
Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Dir IDCW RI- NAV Chart
Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Dir IDCW RI- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-2.36
-7.91
-
-
-
-
-
-7.91
|Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
|Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
|Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7
Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Dir IDCW RI- Latest Dividends
No Records Found
Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Dir IDCW RI- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 5000
Increm.Investment(Rs.)
: 1000
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|6.74
|94856
|3.82
|Equity
|M & M
|Automobiles
|5.76
|8804
|3.26
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|3.82
|1298
|2.16
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|3.58
|8779
|2.03
|Equity
|Eternal
|Retailing
|3.35
|68324
|1.89
|Equity
|Titan Company
|Consumer Durables
|2.87
|4015
|1.62
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|2.29
|2253
|1.30
|Equity
|Asian Paints
|Consumer Durables
|2.16
|4433
|1.22
|Equity
|Bajaj Auto
|Automobiles
|1.81
|1098
|1.02
|Equity
|Radico Khaitan
|Beverages
|1.74
|2994
|0.98
|Equity
|Eicher Motors
|Automobiles
|1.74
|1348
|0.98
|Equity
|Trent
|Retailing
|1.63
|2167
|0.92
|Equity
|Nestle India
|Food Products
|1.59
|7015
|0.90
|Equity
|Info Edg.(India)
|Retailing
|1.58
|6740
|0.89
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|1.52
|712
|0.86
|Equity
|TVS Motor Co.
|Automobiles
|1.50
|2289
|0.85
|Equity
|Tata Consumer
|Agricultural Food & other Products
|1.35
|6422
|0.76
|Equity
|Tata Motors PVeh
|Automobiles
|1.34
|20639
|0.75
|Equity
|Britannia Inds.
|Food Products
|1.23
|1160
|0.69
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|1.21
|17714
|0.68
|Equity
|Bharat Forge
|Auto Components
|1.20
|4638
|0.68
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & other Products
|1.19
|8995
|0.67
|Equity
|Varun Beverages
|Beverages
|1.15
|13302
|0.65
|Equity
|Indian Hotels Co
|Leisure Services
|1.13
|8678
|0.64
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|1.11
|23799
|0.63
|Equity
|Crompton Gr. Con
|Consumer Durables
|1.10
|24829
|0.62
|Equity
|Phoenix Mills
|Realty
|1.05
|3221
|0.59
|Equity
|Avenue Super.
|Retailing
|0.98
|1471
|0.55
|Equity
|Voltas
|Consumer Durables
|0.95
|3955
|0.53
|Equity
|Amber Enterp.
|Consumer Durables
|0.93
|840
|0.53
|Equity
|MRF
|Auto Components
|0.93
|35
|0.53
|Equity
|Samvardh. Mothe.
|Auto Components
|0.92
|43588
|0.52
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.90
|2557
|0.51
|Equity
|Dabur India
|Personal Products
|0.90
|10141
|0.51
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|0.88
|36420
|0.49
|Equity
|Tube Investments
|Auto Components
|0.85
|1843
|0.48
|Equity
|Godrej Consumer
|Personal Products
|0.84
|3923
|0.47
|Equity
|Brigade Enterpr.
|Realty
|0.84
|5373
|0.47
|Equity
|Motherson Wiring
|Auto Components
|0.83
|97173
|0.47
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|0.83
|2262
|0.46
|Equity
|Asahi India Glas
|Auto Components
|0.82
|4620
|0.46
|Equity
|Prestige Estates
|Realty
|0.82
|2910
|0.46
|Equity
|DLF
|Realty
|0.77
|6328
|0.43
|Equity
|ZF Commercial
|Auto Components
|0.77
|292
|0.43
|Equity
|Amara Raja Ener.
|Auto Components
|0.76
|4728
|0.43
|Equity
|United Spirits
|Beverages
|0.73
|2860
|0.41
|Equity
|EID Parry
|Food Products
|0.73
|3977
|0.41
|Equity
|Ather Energy
|Automobiles
|0.72
|5430
|0.40
|Equity
|Emami
|Personal Products
|0.71
|7619
|0.40
|Equity
|Uno Minda
|Auto Components
|0.70
|3096
|0.39
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.68
|108
|0.38
|Equity
|Blue Star
|Consumer Durables
|0.68
|2244
|0.38
|Equity
|Force Motors
|Automobiles
|0.67
|185
|0.38
|Equity
|Jubilant Food.
|Leisure Services
|0.66
|6745
|0.37
|Equity
|Sona BLW Precis.
|Auto Components
|0.65
|7756
|0.37
|Equity
|I R C T C
|Leisure Services
|0.64
|5267
|0.36
|Equity
|PG Electroplast
|Consumer Durables
|0.62
|6140
|0.35
|Equity
|Havells India
|Consumer Durables
|0.62
|2467
|0.35
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.59
|2015
|0.33
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|0.57
|6619
|0.32
|Equity
|ITC Hotels
|Leisure Services
|0.56
|16238
|0.32
|Equity
|Patanjali Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.56
|5842
|0.31
|Equity
|Balkrishna Inds
|Auto Components
|0.56
|1373
|0.31
|Equity
|Hyundai Motor I
|Automobiles
|0.55
|1358
|0.31
|Equity
|Anant Raj
|Realty
|0.54
|5550
|0.30
|Equity
|Kajaria Ceramics
|Consumer Durables
|0.53
|3132
|0.30
|Equity
|Bosch
|Auto Components
|0.53
|84
|0.30
|Equity
|Lodha Developers
|Realty
|0.51
|2749
|0.29
|Equity
|Exide Inds.
|Auto Components
|0.50
|7805
|0.28
|Equity
|Apollo Tyres
|Auto Components
|0.49
|5612
|0.28
|Equity
|EIH
|Leisure Services
|0.48
|7475
|0.27
|Equity
|Schaeffler India
|Auto Components
|0.48
|704
|0.27
|Equity
|Gillette India
|Personal Products
|0.46
|314
|0.26
|Equity
|Berger Paints
|Consumer Durables
|0.46
|4848
|0.26
|Equity
|V-Guard Industri
|Consumer Durables
|0.45
|7739
|0.25
|Equity
|Ola Electric
|Automobiles
|0.43
|68033
|0.24
|Equity
|Brainbees Solut.
|Retailing
|0.43
|8453
|0.24
|Equity
|Chalet Hotels
|Leisure Services
|0.43
|2782
|0.24
|Equity
|Bata India
|Consumer Durables
|0.40
|2428
|0.22
|Equity
|A B Lifestyle
|Retailing
|0.40
|17881
|0.22
|Equity
|Devyani Intl.
|Leisure Services
|0.40
|15212
|0.22
|Equity
|Sun TV Network
|Entertainment
|0.39
|3799
|0.22
|Equity
|Whirlpool India
|Consumer Durables
|0.38
|2397
|0.21
|Equity
|P & G Hygiene
|Personal Products
|0.37
|163
|0.21
|Equity
|United Breweries
|Beverages
|0.35
|1236
|0.20
|Equity
|Godfrey Phillips
|Cigarettes & Tobacco Products
|0.34
|702
|0.19
|Equity
|AWL Agri Busine.
|Agricultural Food & other Products
|0.34
|8106
|0.19
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.33
|2013
|0.18
|Equity
|Bikaji Foods
|Food Products
|0.33
|2512
|0.18
|Equity
|SignatureGlobal
|Realty
|0.30
|1517
|0.17
|Equity
|Vardhman Textile
|Textiles & Apparels
|0.30
|3903
|0.17
|Equity
|Akzo Nobel
|Consumer Durables
|0.28
|509
|0.16
|Equity
|Endurance Tech.
|Auto Components
|0.28
|609
|0.15
|Equity
|Jyothy Labs
|Household Products
|0.26
|5239
|0.14
|Equity
|Vedant Fashions
|Retailing
|0.24
|2342
|0.13
|Equity
|Trident
|Textiles & Apparels
|0.22
|47160
|0.12
|Equity
|Relaxo Footwear
|Consumer Durables
|0.20
|2783
|0.11
|Equity
|Godrej Agrovet
|Food Products
|0.19
|1928
|0.11
|Equity
|JBM Auto
|Auto Components
|0.17
|1550
|0.09
|Equity
|Cello World
|Consumer Durables
|0.15
|1618
|0.08
