iifl-logo

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW

Summary Info

Fund Name

Tata Mutual Fund

Scheme Name

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW

AMC

Tata Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

09-Dec-2025

Fund Manager

Nitin Sharma

Net Assets (Rs. cr)

56.75

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW - Nav Details

Nav Date

:  29-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  9.2025

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

NIL

Exit Load %

0.25% of the applicable NAV, if redeemed on or before 15 days from the date of allotment. Nil - if redeemed on or after 15 days from the date of allotment.

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW- NAV Chart

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-2.38
-7.97
-
-
-
-
-
-7.97
Category Avg
1.24
-2.52
-2.53
1.69
10.44
17.84
14.57
8
Category Best
9.45
9.6
12.09
30.8
41.93
34.55
22.61
46.42
Category Worst
-2.19
-12.77
-18.62
-15.98
-11.34
10.52
11.59
-25.7

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW- Latest Dividends

No Records Found

Tata BSE Multicap Consumption 50 30 20 Index Fund Reg IDCW- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

5000

Increm.Investment(Rs.)

1000

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
ITC94,856
M & M8,804
Maruti Suzuki1,298
Hind. Unilever8,779
Eternal68,324
Titan Company4,015
Hero Motocorp2,253
Asian Paints4,433
Bajaj Auto1,098
Radico Khaitan2,994
Eicher Motors1,348
Trent2,167
Nestle India7,015
Info Edg.(India)6,740
Dixon Technolog.712
TVS Motor Co.2,289
Tata Consumer6,422
Tata Motors PVeh20,639
Britannia Inds.1,160
Swiggy17,714
Bharat Forge4,638
Marico8,995
Varun Beverages13,302
Indian Hotels Co8,678
FSN E-Commerce23,799
Crompton Gr. Con24,829
Phoenix Mills3,221
Avenue Super.1,471
Voltas3,955
Amber Enterp.840
MRF35
Samvardh. Mothe.43,588
Dabur India10,141
Godrej Propert.2,557
Vishal Mega Mart36,420
Tube Investments1,843
Brigade Enterpr.5,373
Godrej Consumer3,923
Colgate-Palmoliv2,262
Motherson Wiring97,173
Prestige Estates2,910
Asahi India Glas4,620
ZF Commercial292
DLF6,328
Amara Raja Ener.4,728
United Spirits2,860
EID Parry3,977
Ather Energy5,430
Emami7,619
Uno Minda3,096
Blue Star2,244
Page Industries108
Force Motors185
Jubilant Food.6,745
Sona BLW Precis.7,756
I R C T C5,267
Havells India2,467
PG Electroplast6,140
Oberoi Realty2,015
Kalyan Jewellers6,619
Patanjali Foods5,842
ITC Hotels16,238
Balkrishna Inds1,373
Hyundai Motor I1,358
Anant Raj5,550
Kajaria Ceramics3,132
Bosch84
Lodha Developers2,749
Exide Inds.7,805
Apollo Tyres5,612
Schaeffler India704
EIH7,475
Berger Paints4,848
Gillette India314
V-Guard Industri7,739
Ola Electric68,033
Chalet Hotels2,782
Brainbees Solut.8,453
A B Lifestyle17,881
Bata India2,428
Devyani Intl.15,212
Sun TV Network3,799
Whirlpool India2,397
P & G Hygiene163
United Breweries1,236
Godfrey Phillips702
AWL Agri Busine.8,106
K P R Mill Ltd2,013
Bikaji Foods2,512
SignatureGlobal1,517
Vardhman Textile3,903
Akzo Nobel509
Endurance Tech.609
Jyothy Labs5,239
Vedant Fashions2,342
Trident47,160
Relaxo Footwear2,783
Godrej Agrovet1,928
JBM Auto1,550
Cello World1,618

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityITCDiversified FMCG6.74948563.82
EquityM & MAutomobiles5.7688043.26
EquityMaruti SuzukiAutomobiles3.8212982.16
EquityHind. UnileverDiversified FMCG3.5887792.03
EquityEternalRetailing3.35683241.89
EquityTitan CompanyConsumer Durables2.8740151.62
EquityHero MotocorpAutomobiles2.2922531.30
EquityAsian PaintsConsumer Durables2.1644331.22
EquityBajaj AutoAutomobiles1.8110981.02
EquityRadico KhaitanBeverages1.7429940.98
EquityEicher MotorsAutomobiles1.7413480.98
EquityTrentRetailing1.6321670.92
EquityNestle IndiaFood Products1.5970150.90
EquityInfo Edg.(India)Retailing1.5867400.89
EquityDixon Technolog.Consumer Durables1.527120.86
EquityTVS Motor Co.Automobiles1.5022890.85
EquityTata ConsumerAgricultural Food & other Products1.3564220.76
EquityTata Motors PVehAutomobiles1.34206390.75
EquityBritannia Inds.Food Products1.2311600.69
EquitySwiggyRetailing1.21177140.68
EquityBharat ForgeAuto Components1.2046380.68
EquityMaricoAgricultural Food & other Products1.1989950.67
EquityVarun BeveragesBeverages1.15133020.65
EquityIndian Hotels CoLeisure Services1.1386780.64
EquityFSN E-CommerceRetailing1.11237990.63
EquityCrompton Gr. ConConsumer Durables1.10248290.62
EquityPhoenix MillsRealty1.0532210.59
EquityAvenue Super.Retailing0.9814710.55
EquityVoltasConsumer Durables0.9539550.53
EquityAmber Enterp.Consumer Durables0.938400.53
EquityMRFAuto Components0.93350.53
EquitySamvardh. Mothe.Auto Components0.92435880.52
EquityGodrej Propert.Realty0.9025570.51
EquityDabur IndiaPersonal Products0.90101410.51
EquityVishal Mega MartRetailing0.88364200.49
EquityTube InvestmentsAuto Components0.8518430.48
EquityGodrej ConsumerPersonal Products0.8439230.47
EquityBrigade Enterpr.Realty0.8453730.47
EquityMotherson WiringAuto Components0.83971730.47
EquityColgate-PalmolivPersonal Products0.8322620.46
EquityAsahi India GlasAuto Components0.8246200.46
EquityPrestige EstatesRealty0.8229100.46
EquityDLFRealty0.7763280.43
EquityZF CommercialAuto Components0.772920.43
EquityAmara Raja Ener.Auto Components0.7647280.43
EquityUnited SpiritsBeverages0.7328600.41
EquityEID ParryFood Products0.7339770.41
EquityAther EnergyAutomobiles0.7254300.40
EquityEmamiPersonal Products0.7176190.40
EquityUno MindaAuto Components0.7030960.39
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.681080.38
EquityBlue StarConsumer Durables0.6822440.38
EquityForce MotorsAutomobiles0.671850.38
EquityJubilant Food.Leisure Services0.6667450.37
EquitySona BLW Precis.Auto Components0.6577560.37
EquityI R C T CLeisure Services0.6452670.36
EquityPG ElectroplastConsumer Durables0.6261400.35
EquityHavells IndiaConsumer Durables0.6224670.35
EquityOberoi RealtyRealty0.5920150.33
EquityKalyan JewellersConsumer Durables0.5766190.32
EquityITC HotelsLeisure Services0.56162380.32
EquityPatanjali FoodsAgricultural Food & other Products0.5658420.31
EquityBalkrishna IndsAuto Components0.5613730.31
EquityHyundai Motor IAutomobiles0.5513580.31
EquityAnant RajRealty0.5455500.30
EquityKajaria CeramicsConsumer Durables0.5331320.30
EquityBoschAuto Components0.53840.30
EquityLodha DevelopersRealty0.5127490.29
EquityExide Inds.Auto Components0.5078050.28
EquityApollo TyresAuto Components0.4956120.28
EquityEIHLeisure Services0.4874750.27
EquitySchaeffler IndiaAuto Components0.487040.27
EquityGillette IndiaPersonal Products0.463140.26
EquityBerger PaintsConsumer Durables0.4648480.26
EquityV-Guard IndustriConsumer Durables0.4577390.25
EquityOla ElectricAutomobiles0.43680330.24
EquityBrainbees Solut.Retailing0.4384530.24
EquityChalet HotelsLeisure Services0.4327820.24
EquityBata IndiaConsumer Durables0.4024280.22
EquityA B LifestyleRetailing0.40178810.22
EquityDevyani Intl.Leisure Services0.40152120.22
EquitySun TV NetworkEntertainment0.3937990.22
EquityWhirlpool IndiaConsumer Durables0.3823970.21
EquityP & G HygienePersonal Products0.371630.21
EquityUnited BreweriesBeverages0.3512360.20
EquityGodfrey PhillipsCigarettes & Tobacco Products0.347020.19
EquityAWL Agri Busine.Agricultural Food & other Products0.3481060.19
EquityK P R Mill LtdTextiles & Apparels0.3320130.18
EquityBikaji FoodsFood Products0.3325120.18
EquitySignatureGlobalRealty0.3015170.17
EquityVardhman TextileTextiles & Apparels0.3039030.17
EquityAkzo NobelConsumer Durables0.285090.16
EquityEndurance Tech.Auto Components0.286090.15
EquityJyothy LabsHousehold Products0.2652390.14
EquityVedant FashionsRetailing0.2423420.13
EquityTridentTextiles & Apparels0.22471600.12
EquityRelaxo FootwearConsumer Durables0.2027830.11
EquityGodrej AgrovetFood Products0.1919280.11
EquityJBM AutoAuto Components0.1715500.09
EquityCello WorldConsumer Durables0.1516180.08

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICK LINKS

Mutual Fund Overview Mutual Fund NFOFund HousesDividend TrackerEquity FundsDebt FundsHybrid FundsELSS FundsETF FundsSIP Calculator

MY WEALTH AT RETIREMENT

Calculate the worth of your wealth at retirement

Key information

Fund House:
Tata Mutual Fund
Incorporation Date:
15-Mar-1994
Total Assets Managed (Cr.):
2,25,716.71
Trustee/s:
Mr. Kersi Bhagat-Associat, Tata Trustee Company Priv
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr. Prathit D.Bhobe
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Mr. Gangan Rai
Compliance Officer/s:
Upesh Shah, Mr. Padmanabhan Ramanatha
Investor Service Officer/s:
Ms. Kashmira Kalwachwala
Fund Manager/s:
Nitin Sharma
Auditors:
NA

OTHER INFORMATION

Registered Office:
1903, B-Wing, Parinee Crescenzo, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai - 400051
Contact Nos:
022 62827777
Fax:
022 2261 3782.
Email:
service@tataamc.com
Website:
www.tatamutualfund.com
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.