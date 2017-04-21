iifl-logo

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G

Summary Info

Fund Name

WhiteOak Capital Mutual Fund

Scheme Name

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G

AMC

WhiteOak Capital Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Diversified

Launch Date

20-Jan-2026

Fund Manager

Ramesh Mantri

Net Assets (Rs. cr)

0

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G - Nav Details

Nav Date

:  31-Jan-2026

NAV [Rs.]

:  -

Buy/Resale Price [Rs.]

-

Sell/Repurchase Price [Rs.]

-

Entry Load %

Exit Load %

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G- NAV Chart

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Avg
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Best
-
-
-
-
-
-
-
-
Category Worst
-
-
-
-
-
-
-
-

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G- Latest Dividends

No Records Found

WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund Reg G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

500

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
--

Fund Holdings

No Records Found

Key information

Fund House:
WhiteOak Capital Mutual Fund
Incorporation Date:
21-Apr-2017
Total Assets Managed (Cr.):
29,798.27
Trustee/s:
Mr.Ajith Punnakkal-Truste, Mr.Nagesh Dinkar Pinge-Tr, Mr.Sharadchandra Damodar, Ms.Rekha Bagry-Trustee
Chairman:
NA
CEO / MD:
Mr.Aashish p Somaiyaa
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Mr.Aashish P Somaiyaa, Mr.Amit Bhatia, Mr.Bhalchandra Y.Joshi, Mr.Praveena Kala
Compliance Officer/s:
Mr Prannav Shah, Sampada Mohite
Investor Service Officer/s:
NA
Fund Manager/s:
Ramesh Mantri
Auditors:
M/s B S R & Co. LLP

OTHER INFORMATION

Registered Office:
Unit No. B4, 6th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025
Contact Nos:
022 69187607
Fax:
022-40827609
Email:
Clientservice@whiteoakamc.com
Website:
http://mf.whiteoakamc.com
