Anantam Highways Trust Peer Comparison - Competitive Analysis

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Knowledge Realty Trust
KRT
118.76
|164.94
|52,662.93
|-0.91
|0
|0
|104.16
Embassy Office Parks REIT
EMBASSY
423.8
|63.35
|40,171.74
|241.53
|5.5
|0
|-54.64
Mindspace Business Parks REIT
MINDSPACE
455.33
|36.84
|27,737.96
|182.23
|4.77
|289.37
|379.83
Nexus Select Trust
NXST
165.93
|23.17
|25,138.4
|290.27
|3.81
|371.4
|99.51
Brookfield India Real Estate Trust
BIRET
347.86
|28.03
|22,263.41
|184.08
|4.75
|202.82
|314.74
