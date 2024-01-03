Apsis Aerocom Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bharat Electronics Ltd
BEL
460
|56.51
|3,36,249.83
|1,590.06
|0.52
|7,121.98
|29.12
Hindustan Aeronautics Ltd
HAL
3,892.5
|29.42
|2,60,320.67
|1,851.72
|1.03
|7,698.87
|552.68
Solar Industries India Ltd
SOLARINDS
14,674.25
|123.99
|1,32,787.37
|329.45
|0.07
|1,492.78
|387.15
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
MAZDOCK
2,351.95
|41.27
|94,872.96
|837.13
|0.74
|3,601.09
|200.39
Bharat Dynamics Ltd
BDL
1,282.6
|81.07
|47,015.31
|72.92
|0.36
|548.56
|115.04
