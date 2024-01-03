Avana Electrosystems Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Siemens Ltd
SIEMENS
3,086.1
|68.37
|1,09,902.35
|419.6
|0.39
|4,633.8
|366.18
ABB India Ltd
ABB
5,165.85
|61.96
|1,09,468.69
|409.04
|0.85
|3,285.33
|339.5
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
300.1
|192.37
|1,04,496.72
|367.67
|0.17
|7,511.8
|71.17
CG Power & Industrial Solutions Ltd
CGPOWER
645.3
|91.27
|1,01,625.88
|307.18
|0.2
|2,649.19
|48.72
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
18,985.5
|117.99
|84,622.86
|264.36
|0.03
|1,760.23
|1,028.23
