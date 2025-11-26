Exato Technologies Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
124.23
113.91
72.76
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
124.23
113.91
72.76
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
1.93
1
0.37
Total Income
126.16
114.91
73.13
Total Expenditure
110.03
105.68
66.93
PBIDT
16.13
9.23
6.2
Interest
2.02
1.27
1
PBDT
14.11
7.96
5.2
Depreciation
0.6
0.23
0.17
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
4.03
2.55
0
Deferred Tax
-0.27
-0.13
-0.03
Reported Profit After Tax
9.75
5.31
5.06
Minority Interest After NP
0
0
0
Net Profit after Minority Interest
9.75
5.31
5.06
Extra-ordinary Items
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
9.75
5.31
5.06
EPS (Unit Curr.)
13.86
7.63
7.99
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
0.01
0.01
0.01
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
12.98
8.1
8.52
PBDTM(%)
11.35
6.98
7.14
PATM(%)
7.84
4.66
6.95
