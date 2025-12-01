Methodhub Software Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
Gross Sales
134.86
56.8
Excise Duty
0
0
Net Sales
134.86
56.8
Other Operating Income
0
0
Other Income
1.16
0.79
Total Income
136.01
57.59
Total Expenditure
117.86
47.77
PBIDT
18.16
9.82
Interest
4.55
3.51
PBDT
13.6
6.31
Depreciation
0.23
0.19
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
1.38
0.72
Deferred Tax
0.7
-0.01
Reported Profit After Tax
11.3
5.41
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
11.5
5.41
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
11.5
5.41
EPS (Unit Curr.)
16.52
16.2
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
6.96
3.34
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
13.46
17.28
PBDTM(%)
10.08
11.1
PATM(%)
8.37
9.52
