Nephrocare Health Services Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Max Healthcare Institute Ltd
MAXHEALTH
1,082.65
|151.84
|1,05,316.87
|160.42
|0.14
|736.62
|87.33
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
APOLLOHOSP
7,198.35
|73.84
|1,03,501.23
|419.9
|0.18
|2,356.1
|647.83
Fortis Healthcare Ltd
FORTIS
888.05
|362.47
|67,044.06
|125.09
|0.11
|455.81
|121.53
Narayana Hrudayalaya Ltd
NH
1,934.75
|85.12
|39,538.71
|137.88
|0.23
|1,019.17
|113.49
Aster DM Healthcare Ltd
ASTERDM
652.75
|100.12
|33,820.35
|104.61
|0.74
|681.81
|84.55
No Record Found
