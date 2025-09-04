Nilachal Carbo Metalicks Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
Gross Sales
201.51
265.11
Excise Duty
0
0
Net Sales
201.51
265.11
Other Operating Income
0
0
Other Income
1.28
2.02
Total Income
202.79
267.13
Total Expenditure
175.66
242.15
PBIDT
27.13
24.98
Interest
4.4
4.86
PBDT
22.73
20.12
Depreciation
3.97
3.7
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
4.72
0.58
Deferred Tax
0.02
0.02
Reported Profit After Tax
14.02
15.82
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
14.02
15.82
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
14.02
15.82
EPS (Unit Curr.)
6.28
7.08
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
22.33
22.33
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
13.46
9.42
PBDTM(%)
11.27
7.58
PATM(%)
6.95
5.96
