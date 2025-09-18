Atlanta Electricals Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
867.55
873.88
625.66
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
867.55
873.88
625.66
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
4.5
2.77
2.03
Total Income
872.05
876.66
627.69
Total Expenditure
748.89
733.54
538.34
PBIDT
123.16
143.12
89.36
Interest
30.03
27.57
21.53
PBDT
93.13
115.55
67.82
Depreciation
5.86
5.1
4.86
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
24.05
22.43
6.37
Deferred Tax
-0.14
0.48
1.33
Reported Profit After Tax
63.36
87.54
55.25
Minority Interest After NP
0
0
0
Net Profit after Minority Interest
63.52
87.47
55.3
Extra-ordinary Items
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
63.52
87.47
55.3
EPS (Unit Curr.)
44.41
60.91
38.45
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
14.32
14.32
14.32
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
14.19
16.37
14.28
PBDTM(%)
10.73
13.22
10.83
PATM(%)
7.3
10.01
8.83
No Record Found
