Chiraharit Ltd Half Yearly Results

Financials

Profit & LossBalance SheetCash FlowRatiosResults
Particulars (Rupees in Crores.)Sept-2024

Gross Sales

32.68

Excise Duty

0

Net Sales

32.68

Other Operating Income

0

Other Income

0

Total Income

32.68

Total Expenditure

26.69

PBIDT

5.98

Interest

0.56

PBDT

5.43

Depreciation

0.16

Minority Interest Before NP

0

Tax

1.42

Deferred Tax

0.03

Reported Profit After Tax

3.81

Minority Interest After NP

0

Net Profit after Minority Interest

3.81

Extra-ordinary Items

0

Adjusted Profit After Extra-ordinary item

3.81

EPS (Unit Curr.)

15.24

Book Value (Unit Curr.)

0

Dividend (%)

0

Equity

0.25

Public Shareholding (Number)

0

Public Shareholding (%)

0

Pledged/Encumbered - No. of Shares

0

Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

Pledged/Encumbered - % in Total Equity

0

Non Encumbered - No. of Shares

0

Non Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

Non Encumbered - % in Total Equity

0

PBIDTM(%)

18.29

PBDTM(%)

-

PATM(%)

11.65

