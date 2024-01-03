Encompass Design India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Grasim Industries Ltd
GRASIM
2,718.25
|0
|1,84,982.34
|804.55
|0.37
|9,610.34
|808.41
Trident Ltd
TRIDENT
28.11
|32.31
|14,324.73
|92.41
|1.28
|1,785.17
|7.68
Swan Corp Ltd
SWANCORP
447.25
|0
|14,019.36
|5.61
|0.02
|54.7
|146.1
Welspun Living Ltd
WELSPUNLIV
140.3
|32.86
|13,456.91
|147.73
|0.12
|1,843.23
|42.2
Vardhman Textiles Ltd
VTL
430.65
|15.13
|12,456
|189.39
|1.16
|2,417.44
|339.91
