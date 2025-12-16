Gujarat Kidney & Super Speciality Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
4.77
0
0
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
4.77
0
0
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
0.7
0
0.79
Total Income
5.48
0
0.79
Total Expenditure
2.82
0.01
0.08
PBIDT
2.65
-0.01
0.71
Interest
0.07
0
0
PBDT
2.59
-0.01
0.71
Depreciation
0.32
0
0.57
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
0.54
0
0.05
Deferred Tax
0.02
0
-0.02
Reported Profit After Tax
1.71
-0.01
0.1
Minority Interest After NP
0
0
0
Net Profit after Minority Interest
1.71
-0.01
0.1
Extra-ordinary Items
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
1.71
-0.01
0.1
EPS (Unit Curr.)
0.49
-0.01
0.03
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
0.2
0.2
0.2
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
55.55
0
0
PBDTM(%)
54.29
0
0
PATM(%)
35.84
0
0
