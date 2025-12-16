iifl-logo

Gujarat Kidney & Super Speciality Ltd Annually Results

Financials

Profit & LossBalance SheetCash FlowRatiosResults
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

4.77

0

0

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

4.77

0

0

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

0.7

0

0.79

Total Income

5.48

0

0.79

Total Expenditure

2.82

0.01

0.08

PBIDT

2.65

-0.01

0.71

Interest

0.07

0

0

PBDT

2.59

-0.01

0.71

Depreciation

0.32

0

0.57

Minority Interest Before NP

0

0

0

Tax

0.54

0

0.05

Deferred Tax

0.02

0

-0.02

Reported Profit After Tax

1.71

-0.01

0.1

Minority Interest After NP

0

0

0

Net Profit after Minority Interest

1.71

-0.01

0.1

Extra-ordinary Items

0

0

0

Adjusted Profit After Extra-ordinary item

1.71

-0.01

0.1

EPS (Unit Curr.)

0.49

-0.01

0.03

Book Value (Unit Curr.)

0

0

0

Dividend (%)

0

0

0

Equity

0.2

0.2

0.2

Public Shareholding (Number)

0

0

0

Public Shareholding (%)

0

0

0

Pledged/Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

Non Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

PBIDTM(%)

55.55

0

0

PBDTM(%)

54.29

0

0

PATM(%)

35.84

0

0

