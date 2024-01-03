HRS Aluglaze Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Mahindra Lifespace Developers Ltd
MAHLIFE
404.1
|498.89
|8,620.03
|-24.51
|0.5
|11.97
|137.16
Man Infraconstruction Ltd
MANINFRA
130.35
|30.38
|5,261.79
|30.12
|0.64
|57.72
|50.89
PSP Projects Ltd
PSPPROJECT
883.75
|134.31
|3,503.34
|14.89
|0
|693.69
|308.68
B.L.Kashyap & Sons Ltd
BLKASHYAP
48.43
|103.04
|1,091.81
|4.2
|0
|350.75
|32.37
Vascon Engineers Ltd
VASCONEQ
45.13
|12.43
|1,021.23
|11.62
|0
|225.39
|49.76
