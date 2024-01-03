ICICI Prudential Asset Management Co Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
1,026.25
|39.84
|6,38,582.2
|4,250.77
|0.54
|16,893.09
|149.97
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
2,058.9
|229.53
|3,28,973.76
|1,085.18
|0.05
|1,472.51
|62.55
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
297.35
|270.32
|1,88,914.91
|456.45
|0.17
|520.49
|45.88
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
834.1
|17.44
|1,56,917.58
|2,307.18
|1.19
|11,907.79
|321.07
Muthoot Finance Ltd
MUTHOOTFIN
3,775
|20.87
|1,51,554.35
|2,345.17
|0.69
|6,432.24
|793.17
No Record Found
