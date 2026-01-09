iifl-logo

Indo SMC Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
0
(0%)

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Equities

Futures

Option

No Record Found

No Record Found

No Record Found

Indo SMC Ltd KEY RATIOS

Sector

-

Open

-

Prev. Close

-

Turnover(Lac.)

-

Day's High

-

Day's Low

-

52 Week's High

-

52 Week's Low

-

Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

-

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

Indo SMC Ltd Corporate Action

No Record Found

NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jan, 2026|09:12 AM
Sep-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 82.31%

Foreign: 0.00%

Indian: 82.31%

Non-Promoter- 17.68%

Institutions: 17.68%

Non-Institutions: 0.00%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Indo SMC Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Equity Capital

16.68

0.73

0.65

Preference Capital

0

0

0

Reserves

19

5.06

0.52

Net Worth

35.68

5.79

1.17

Minority Interest

View Balance Sheet

No Record Found

No Record Found

No Record Found

No Record Found

Indo SMC Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Siemens Ltd

SIEMENS

3,009.9

66.681,07,188.71419.60.44,633.8366.18

ABB India Ltd

ABB

5,041.3

60.461,06,829.37409.040.883,285.33339.5

CG Power & Industrial Solutions Ltd

CGPOWER

612.65

86.6596,484.88307.180.212,649.1948.72

Bharat Heavy Electricals Ltd

BHEL

272.3

174.5594,816.59367.670.187,511.871.17

Hitachi Energy India Ltd

POWERINDIA

18,440.8

114.682,195.01264.360.031,760.231,028.23

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Indo SMC Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

No Record Found

Registered Office

Ship Zaveri Shyamal Cross Road,

Vejalpur Shyamal,

Gujarat - 380006

Tel: +91 75758 12866

Website: http://www.indosmc.com

Email: cs@indosmc.com

Registrar Office

No Record Found

Summary

No Record Found

Reports by Indo SMC Ltd

Company FAQs

What is the Indo SMC Ltd share price today?

The Indo SMC Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Indo SMC Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Indo SMC Ltd is ₹undefined Cr. as of 09 Jan ‘26

What is the PE and PB ratio of Indo SMC Ltd?

The PE and PB ratios of Indo SMC Ltd is undefined and undefined as of 09 Jan ‘26

What is the 52 Week High and Low of Indo SMC Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Indo SMC Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Indo SMC Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 09 Jan ‘26

What is the CAGR of Indo SMC Ltd?

Indo SMC Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Indo SMC Ltd?

The shareholding pattern of Indo SMC Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

QUICKLINKS FOR Indo SMC Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.