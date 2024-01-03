Kiaasa Retail Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,210.8
|109.34
|2,55,166.28
|6,295.99
|0.06
|5,304.07
|271.11
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
763.55
|224.57
|34,588.39
|12.58
|0.07
|139.19
|41.18
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
693.2
|37.74
|24,331.32
|183.35
|1.15
|913.9
|78.38
Redington Ltd
REDINGTON
258.8
|17.37
|20,232.32
|223.36
|2.63
|16,271.35
|61.28
Cello World Ltd
CELLO
455.75
|102.65
|10,066.84
|8.55
|0.33
|253.72
|67.82
