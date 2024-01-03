Skyways Air Services Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
480.3
|28.9
|36,580.51
|329.12
|1.92
|2,301.72
|167.36
Delhivery Ltd
DELHIVERY
427.75
|94.84
|32,018.07
|75.3
|0
|2,615.32
|134.72
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
189.2
|117.52
|20,963.2
|51.1
|0
|165.39
|42.16
Blue Dart Express Ltd
BLUEDART
5,452.8
|45.06
|12,939.49
|70.04
|0.46
|1,616.16
|712.86
Blackbuck Ltd
BLACKBUCK
581.55
|27.24
|10,565.16
|32.49
|0
|168.71
|72.38
