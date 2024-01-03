Striders Impex Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
2,188.05
|108.21
|2,52,540.51
|6,295.99
|0.06
|5,304.07
|271.11
Premier Energies Ltd
PREMIERENE
776.45
|228.37
|35,172.75
|12.58
|0.06
|139.19
|41.18
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
703.2
|38.28
|24,682.32
|183.35
|1.14
|913.9
|78.38
Redington Ltd
REDINGTON
245.65
|16.49
|19,204.29
|223.36
|2.77
|16,271.35
|61.28
RRP Semiconductor Ltd
10,034.3
|0
|13,670.73
|-0.14
|0
|0
|6.86
