Suba Hotels Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Indian Hotels Co Ltd
INDHOTEL
746.2
|72.73
|1,06,216.51
|244.58
|0.3
|1,044.59
|79.07
ITC Hotels Ltd
ITCHOTELS
228.15
|74.07
|47,515.48
|149.73
|0
|737.09
|53.04
EIH Ltd
EIHOTEL
383.4
|33.37
|23,976.46
|36.36
|0.39
|518.77
|67.88
Chalet Hotels Ltd
CHALET
1,011.55
|71.49
|22,121.12
|204.54
|0
|850.77
|140.97
Ventive Hospitality Ltd
VENTIVE
755.4
|110.93
|17,641.73
|48.07
|0
|142.77
|192.63
