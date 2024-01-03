Aaradhya Disposal Industries Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
JK Paper Ltd
JKPAPER
350.75
|18.07
|5,941.79
|72.56
|1.43
|1,360.29
|285.58
West Coast Paper Mills Ltd
WSTCSTPAPR
493.85
|11.38
|3,261.88
|41.39
|1.01
|631.04
|409.09
Seshasayee Paper & Boards Ltd
SESHAPAPER
266.05
|20.16
|1,677.93
|17.06
|0.9
|385.33
|305.13
Andhra Paper Ltd
ANDHRAPAP
76.13
|18.34
|1,513.85
|21.31
|1.31
|393.42
|97.6
Pudumjee Paper Products Ltd
PDMJEPAPER
130.05
|11.82
|1,234.82
|36.24
|0.46
|196.45
|61.38
