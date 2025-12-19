Apollo Techno Industries Ltd Quarterly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Jun-2025
Gross Sales
24.54
Excise Duty
0
Net Sales
24.54
Other Operating Income
0
Other Income
0.12
Total Income
24.67
Total Expenditure
22.48
PBIDT
2.19
Interest
0.53
PBDT
1.66
Depreciation
0.25
Minority Interest Before NP
0
Tax
0.28
Deferred Tax
0.05
Reported Profit After Tax
1.08
Minority Interest After NP
0
Net Profit after Minority Interest
1.08
Extra-ordinary Items
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
1.08
EPS (Unit Curr.)
1.08
Book Value (Unit Curr.)
0
Dividend (%)
0
Equity
10
Public Shareholding (Number)
0
Public Shareholding (%)
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
PBIDTM(%)
8.92
PBDTM(%)
6.76
PATM(%)
4.4
