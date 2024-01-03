Aye Finance Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Bajaj Finance Ltd
BAJFINANCE
963.6
|37.31
|5,99,598.35
|4,580.52
|0.58
|17,747
|149.97
Bajaj Finserv Ltd
BAJAJFINSV
2,019.15
|226.62
|3,22,622.46
|0.62
|0.05
|62.62
|62.55
Shriram Finance Ltd
SHRIRAMFIN
998.8
|20.6
|1,87,923.06
|2,521.67
|0.99
|12,165.75
|321.04
Jio Financial Services Ltd
JIOFIN
268.05
|243.68
|1,70,295.96
|73.08
|0.19
|159.19
|45.88
Indian Railway Finance Corporation Ltd
IRFC
115.95
|21.63
|1,51,529.33
|1,802.19
|1.38
|6,657.36
|43.32
